Sağlık ve gastronomi

Öncelikle; soğuyan havalar bizi hasta eder mi? Ardından 55 yaşında olan ben ve diğer 40 yaş üzeri gençlerin nasıl beslenmesi gerektiği ve ardından psikoloji ve hastalık bağlantısını bu hafta sizler ile paylaşacağım.

Soğuk hava doğrudan hasta etmez, ancak soğuk havalarda vücudun bağışıklık sistemi zayıflayabilir ve bu da enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelmenize neden olabilir. Özellikle grip, soğuk algınlığı gibi virüslerin yayılması kış aylarında artar, çünkü insanlar daha fazla kapalı alanlarda vakit geçirir ve bu durum bulaşma riskini artırır.

Ayrıca, soğuk hava solunum yollarını tahriş edebilir ve burun içindeki mukoza tabakasını kurutarak mikroplara karşı doğal savunmayı zayıflatabilir. Bu da hastalık riskini artırabilir.

Dolayısıyla, soğuk hava bir aracı faktör olarak hastalıklara katkıda bulunabilir, ama asıl neden genellikle virüsler veya bakterilerdir. Kendinizi sıcak tutmak, dengeli beslenmek ve hijyen kurallarına dikkat etmek soğuk havanın etkilerini azaltabilir.

40 yaş sonrası sağlıklı bir yaşam için beslenme ve vitamin alımında dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar vardır. Bu yaşlarda metabolizma yavaşlamaya başlar, kas kütlesi azalır ve belirli hastalık riskleri artar. İşte öneriler:

Beslenme İlkeleri

1. Dengeli Beslenme:

• Protein, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratları dengeli şekilde tüketin.

• İşlenmiş gıdaları, rafine şekerleri ve trans yağları mümkün olduğunca sınırlayın.

2. Lif Tüketimini Artırın:

• Tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve baklagiller gibi lif açısından zengin besinler bağırsak sağlığını destekler ve kolesterolü düşürür.

3. Daha Fazla Sebze ve Meyve:

• Günde 5 porsiyon veya daha fazla çeşitli renklerde sebze ve meyve tüketin. Bu, antioksidan ve vitamin ihtiyacını karşılar.

4. Sağlıklı Yağlar:

• Omega-3 yağ asitlerini içeren balık (somon, uskumru), ceviz, keten tohumu ve zeytinyağı gibi kaynaklara ağırlık verin.

• Doymuş yağ tüketimini sınırlandırın.

5. Protein Alımı:

• Kas kütlesini korumak için protein tüketimine dikkat edin. Tavuk, balık, yumurta, yoğurt, baklagiller ve kuruyemişler iyi kaynaklardır.

6. Tuz ve Şeker Tüketimini Azaltın:

• Fazla tuz hipertansiyona, fazla şeker ise kilo alımına ve diyabete yol açabilir.

Vitamin ve Mineral Önerileri

1. D Vitamini:

• Kemik sağlığı için kritik öneme sahiptir. Güneş ışığı yeterli değilse, takviye alınabilir.

2. Kalsiyum:

• Kemik erimesini önlemek için süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri veya badem, lahana gibi kalsiyum kaynaklarına ağırlık verin.

3. Omega-3:

• Kalp ve beyin sağlığını destekler. Haftada 2 kez yağlı balık tüketin veya balık yağı takviyesi alın.

4. B12 Vitamini:

• Sinir sistemi sağlığı için gereklidir. Özellikle hayvansal ürün tüketimi azaldıysa, takviye düşünülebilir.

5. Magnezyum:

• Kas fonksiyonlarını ve uyku kalitesini destekler. Badem, ıspanak ve tam tahıllar iyi kaynaklardır.

6. Antioksidanlar (C ve E Vitaminleri):

• Hücre yaşlanmasını önler. C vitamini için turunçgiller, E vitamini için ise badem ve avokado iyi seçeneklerdir.

Yaşam Tarzı Önerileri

• Bol Su İçin: Günde en az 2-2.5 litre su tüketmeye özen gösterin.

• Düzenli Egzersiz: Kas kütlesini korumak için direnç egzersizleri, kalp sağlığını desteklemek için yürüyüş veya yüzme yapın.

• Uykuya Dikkat: Günde 7-8 saat kaliteli uyku bağışıklık sistemini güçlendirir.

• Düzenli Kontroller: Kan tahlilleri ve vitamin-mineral seviyelerini düzenli olarak kontrol ettirin.

Bir diyetisyenle bireysel ihtiyaçlarınıza göre bir beslenme planı oluşturmanız da faydalı olacaktır.

Duygusal Psikolojik durumlar ve hastalık bağlantısı

Bazı olaylar ve durumlar, zihinsel veya fiziksel sağlığımız üzerinde önemli bir etki yaratabilir ve belirli hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. İşte bazı olaylar ve durumların tetikleyebileceği hastalıklar:

1. Stres ve Kronik Baskı

• Hangi olaylar? İş yükü, finansal sıkıntılar, ailevi problemler, travmatik olaylar.

• Tetiklediği hastalıklar:

• Hipertansiyon (yüksek tansiyon)

• Mide ve bağırsak hastalıkları (örneğin, ülser, bağırsak sendromu)

• Kalp hastalıkları (stres kalp krizine yol açabilir)

• Psikolojik rahatsızlıklar (depresyon, anksiyete, panik bozukluk)

2. Travma ve Kayıp

• Hangi olaylar? Sevilen birinin ölümü, boşanma, büyük bir kaza veya felaket.

• Tetiklediği hastalıklar:

• Depresyon

• Travma sonrası stres bozukluğu

• Uyku bozuklukları

• Bağışıklık sistemi zayıflığı (sık hastalanma)

3. Yetersiz Sosyal Destek ve Yalnızlık

• Hangi olaylar? Uzun süre yalnız kalma, izole bir yaşam sürme, sosyal dışlanma.

• Tetiklediği hastalıklar:

• Depresyon ve anksiyete

• Diyabet

• Kalp hastalıkları

• Bilişsel gerileme (yalnızlık Alzheimer riskini artırabilir)

4. Kötü Beslenme ve Düzensiz Yaşam Tarzı

• Hangi olaylar? Yoğun iş temposu, sağlıksız fastfood tüketimi, uyku düzeni bozukluğu.

• Tetiklediği hastalıklar:

• Obezite ve diyabet

• Karaciğer yağlanması

• Hipertansiyon ve yüksek kolesterol

• Sindirim sistemi hastalıkları

5. Çocukluk Travmaları ve Duygusal Baskı

• Hangi olaylar? Aile içi şiddet, ihmal, istismar, baskıcı ebeveynlik.

• Tetiklediği hastalıklar:

• Bağımlılıklar (alkol, sigara veya uyuşturucu)

• Kronik ağrı sendromları

• Otoimmün hastalıklar (örneğin lupus)

6. Çevresel Travmalar

• Hangi olaylar? Doğal afetler, savaşlar, ekonomik krizler.

• Tetiklediği hastalıklar:

• Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)

• Uyku bozuklukları

• Kalp-damar rahatsızlıkları (uzun süreli kaygı nedeniyle)

7. İş veya Eğitimle İlgili Baskılar

• Hangi olaylar? Sınav stresi, iş yerinde mobbing, aşırı mesai.

• Tetiklediği hastalıklar:

• Migren ve baş ağrıları

• Sindirim sorunları (örneğin gastrit)

• Tükenmişlik sendromu

• Kalp ritim bozuklukları

8. İlişkisel Çatışmalar

• Hangi olaylar? Evlilikte sorunlar, sürekli tartışmalar, toksik ilişkiler.

• Tetiklediği hastalıklar:

• Anksiyete ve depresyon

• Panik atak

• Bağırsak problemleri

• Kronik ağrılar (örneğin boyun ve sırt ağrıları)

9. Maddi Sıkıntılar ve İş Kaybı

• Hangi olaylar? İşsiz kalma, borçlar, iflas.

• Tetiklediği hastalıklar:

• Anksiyete bozuklukları

• Depresyon

• Tansiyon ve kalp hastalıkları

10. Aşırı Mükemmeliyetçilik ve Kendine Baskı

• Hangi olaylar? Sürekli en iyiyi yapma çabası, başarısızlık korkusu.

• Tetiklediği hastalıklar:

• Uyku bozuklukları

• Migren

• Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)

• Sindirim sistemi rahatsızlıkları

Sonuç

Yaşadığımız olaylar, psikolojik sağlığımız kadar fiziksel sağlığımızı da etkileyebilir. Bu nedenle, zihinsel sağlığımıza dikkat etmek ve stresle başa çıkma mekanizmaları geliştirmek, genel sağlığımızı korumanın anahtarıdır. Stres yönetimi, sağlıklı ilişkiler kurma ve gerektiğinde profesyonel destek alma, bu etkileri en aza indirmede önemlidir.

Başarısız etkinlik haftası

Bu hafta Emitt Turizm fuarına ve UfradFranchise fuarına gittim. Lokasyon Beylikdüzü ve ortalık karlı olduğundan tereddütle gittim.

Ama her iki etkinliği de başarısız buldum. Burada detaya girmek istemiyorum ama artık içerik kalitesi -lokasyon ve hedef kitleleri masaya iyi yatırmak lazım.

Bence ve giden stand açan insanlar için ciddi hayal kırıklığı var. Bu iki etkinlik organizatörlerin çok ciddi emek sarfettiğini biliyorum ama demek artık zaman değişti. İnsanların beklentileri ve anlayışları değişti. Bir de etkinliklerde yola çıktığınız partneriniz çok önemli. Ortak sizin kadar çalışmıyor veya iyi niyetli değilse sizin yaptığınız tüm değerli çalışmalar da anlam ifade etmiyor.

Bu sebeple her iki etkinliğe de her zaman mentör olarak destek olmaya hazır olduğumu ifade etmek isterim.

Bu haftalık benden bu kadar sağlıklı haftalar dilerim.