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Yapay zekaya 3 soru sordum

Gürkan Boztepe
Gürkan Boztepe
Yayın Tarihi : 27-01-2025 19:59

Ülke gündemi genelde neden negatif?

Türkiye’nin gündeminin genellikle negatif algılanmasının birçok farklı sebebi olabilir. Bu durum, medyada öne çıkan haberlerin tonu, siyasi gelişmeler, ekonomik zorluklar veya sosyal sorunlarla bağlantılıdır. İşte birkaç temel neden:

                1.            Ekonomik Sorunlar: Yüksek enflasyon, işsizlik, döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi ekonomik sıkıntılar, toplumda endişeye yol açabilir ve bu durum medyada daha fazla yer bulur.

                2.            Siyasi Gerginlikler: İç ve dış politikadaki gerilimler, kutuplaşma, yolsuzluk iddiaları ya da seçim süreçleri gibi konular, kamuoyunda tartışmalı bir atmosfer yaratabilir.

                3.            Medya Algısı: Medya kuruluşlarının negatif haberleri daha çok öne çıkarması, gündemin karamsar algılanmasına neden olabilir. Olumsuz haberler, genellikle daha fazla dikkat çeker ve yaygınlaşır.

                4.            Doğal Afetler ve Krizler: Depremler, sel felaketleri veya mülteci krizi gibi sorunlar da gündemde baskın hale gelerek toplumda moral bozukluğu yaratabilir.

                5.            Toplum Psikolojisi: Ekonomik ve sosyal belirsizlik dönemlerinde toplumun genel ruh hali daha karamsar olabilir. Bu durum, gündemin yorumlanma şeklini de etkiler.

                6.            Uluslararası İlişkiler: Türkiye’nin dış politikadaki konumunun, yaptırımlar, savaşlar veya diplomatik gerilimler nedeniyle sıkça tartışma konusu olması da negatif algıyı besleyebilir.

 

Her ne kadar bu faktörler karamsar bir tablo çizse de, olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Ancak bu tür haberler, genellikle negatif gelişmelerin gölgesinde kalabiliyor.

Turizm Belgeli tesislerde yangın denetleme yetkisi kimde?

Turizm belgeli otellerde yangın denetleme yetkisi, ilgili belediyeler, il özel idareleri ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı itfaiye teşkilatları gibi yerel yönetimlerle birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

 

Detaylı olarak:

                1.            Kültür ve Turizm Bakanlığı:

                •             Turizm belgeli tesislerin denetiminden genel olarak sorumludur. Bakanlık, otellerin genel standartlara ve yönetmeliklere uygunluğunu kontrol eder. Ancak, yangın güvenliğiyle ilgili konular, teknik uzmanlık gerektirdiğinden, genellikle yerel itfaiye birimlerinin iş birliğiyle yapılır.

                2.            İtfaiye Teşkilatları:

                •             Yangın güvenliğiyle ilgili denetim ve kontrol yetkisi, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında itfaiyeye aittir. İtfaiye, otellerin yangın önlemlerinin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol eder.

                3.            Belediyeler ve İl Özel İdareleri:

                •             Yerel yönetimler, yangın güvenliği ve denetimleri konusunda hem itfaiye birimlerini görevlendirir hem de bina ruhsatlandırma süreçlerinde bu standartlara uygunluğu denetler.

 

Mevzuata Dayalı Yetki

 

Denetimler, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile düzenlenir. Bu yönetmelik, yangın merdivenlerinden duman algılama sistemlerine kadar her türlü detaylı önlemi kapsar. Ayrıca, otel işletmecileri yangın eğitimi almak ve periyodik tatbikatlar yapmakla yükümlüdür.

Bolu Kartalkaya Grand Kartal otelde yangında çocuğunu kaybetmiş bir aileye ülke olarak ne diyebiliriz?

Bir ailenin böyle bir trajedi yaşaması, tarif edilemez bir acıdır. Bu tür olaylarda, ülke olarak söyleyebileceğimiz sözler, acıyı hafifletmese de dayanışma ve destek duygularını ifade etmeye yöneliktir. İşte böyle bir durumda ülke olarak söyleyebileceğimiz bazı yaklaşımlar:

1. Başsağlığı ve Destek

                •    “Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Kaybınızın büyüklüğünü tarif etmek imkânsız. Tüm ülke olarak yanınızdayız ve bu zor günlerde size elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız.”

 

2. Sorumluluk ve Adalet

                •             “Bu korkunç olayın tekrar yaşanmaması için sorumluların yargılanması ve gereken tedbirlerin alınması için takipçi olacağız. Adaletin yerini bulması en büyük önceliğimiz.”

 

3. Dayanışma

                •             “Acınızı paylaşıyor, sizi yalnız bırakmamak için burada olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Birlikte bu zor günleri aşacağız.”

 

4. Empati ve Saygı

                •             “Bir anne-baba olarak böyle bir kaybın ağırlığını anlamak zor. Sözler acınızı dindiremez, ancak yüreğimizin sizinle olduğunu bilmenizi isteriz.”

 

5. Tedbir ve Farkındalık Sözü

                •             “Bu acının tekrar yaşanmaması için ülke olarak daha sıkı denetimler ve daha güvenli tesisler için elimizden geleni yapacağız. Bu olay hepimiz için bir dönüm noktası olmalı.”

 

En önemlisi, bu tür sözlerin yalnızca bir teselli aracı olmaması, gerçek bir değişim ve önlem alınması adına somut adımlarla desteklenmesidir. Çünkü bu tür olaylar, ihmallerin sonuçlarını en ağır şekilde hatırlatır.

Bu haftalık benden bukadar ülke olarak moralimiz kalmadı .

Kalın; yanmadan, boğulmadan, yolda su birikintisine basıp elektrik çarpılmadan…

 

 

 

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