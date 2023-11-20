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Burçlar hangi yemekleri sever?

Gürkan Boztepe
Gürkan Boztepe
Yayın Tarihi : 20-11-2023 12:18

 

  • Koç: Cheesburger
  • Boğa: Sezar salata
  • İkizler: Dondurma
  • Yengeç: Spagetti
  • Aslan: Creme caramel
  • Başak: Somon füme
  • Terazi: Pizza
  • Akrep: Çikolatalı çilek

Bu bilgileri kim doğrulayabilir? Elbette hiçkimse.. Bu sebeple araştırma şirketleri var. Biz de Gastronomi Turizmi Derneği olarak işi bilimsel yapalım istedik.Ve ülkemizin en saygın kuruluşların Xsihghts Araştırma şirketi ile anlaştık.İ ngiltere merkezli bu firma bizim ülkemize gastronomi turistleri neden geliyor ve geldikten sonra beklentileri nedir hatta kaç para harcıyorlar şeklindeki en önemli soruları pekçok turist arasında araştırma yapıp sonuçları bizimle paylaştı.

En fazla harcama yapılan ülkeler; ABD, Fransa, İspanya, İngiltere.

 

  • Gastronomi turiste göre tarifi: İyi yemek hazırlama, pişirme, sunma ve güzel masa kurma bilim ve sanatı, 
  • İyi yemek yeme ile ilgili faaliyetler ve bilgi birikimi, 
  • Yemek pişirme-aşçılık ile ilgili prensip ve uygulamalardır.

Gastronomi Turistinin Seyahat Motivasyonları 

Ünlü bir lokantanın aşçısının veya sahibinin katıldığı bir toplantıyı veya pişirme performansını seyretmek, 

Yeni ve ünlü bir lokantada veya barda yiyip içmek, açılış gecesine veya özel bir programa katılmak, 

Sadece yerel halkın gittiği, bulunması güç bir lokanta ya da mekana  gitmek, 

Yemek, vb etkinliklerine katılmak, 

Yöreye özgü taze yiyecekleri araştırmak (manavda, pazarda veya kendin topla çiftliklerinde taze ot, meyve ve sebzeler), 

Yemek kurslarına katılmak (birkaç gün, hafta veya ay) 

Gastronomi Turisti Diğer Turistlerden Az Kalıyor Fakat Daha Fazla Harcıyor 

Yabancı turistler Türkiye’de ortalama 9 gün tatil yaparken, Gastronomi ile ilgilenen turistler ortalama 7 gün tatil yapmaktadırlar. 

Yabancı turisteler toplam harcamalarının %20’ini yeme-içmeye ayırırken, Gastronomi Turistleri toplam harcamalarının %27’ sini yeme ve içmeye harcamaktadırlar. 

Gastronomi turistleri tatilleri boyunca harcadıkları ortalama 945 doların 259 Dolar’ını yeme- içmeye ayırdıklarını belirtirken, diğer turistler harcadıkları ortalama 837 Dolar’ın 171 Dolar’ını yeme-içme amacıyla harcadıklarını belirtmişlerdir. Gastronomi Turistleri, yeme içmeye, diğer yabancı turistlerin 1,5 katı daha fazla para harcamaktadırlar. Bu da Gastronomi Turizminin yabancı turistlerden elde edilen gelirleri artırmak için iyi bir çözüm sunduğunu göstermektedir. 

Gastronomi Turisti Yöresel Olanın Peşinde 

Gastronomi turistleri, yeme-içme amacıyla çıktıkları tatilde öncelikli olarak yerel tatların peşinden gittiklerini ifade etmişlerdir. Yerel tat arayışını ise kalite ve lezzet takip etmektedir. 

Gastronomi turistlerinin önem verdiği konuların başında farklı yemek sunumları görmek , farklı lezzetler tatmak ve damak tadına hitap eden yöresel lezzetler denemek  gelmektedir. 

Gastronomi turistlerinin beklentilerinin karşılandığı alanların başında ise, farklı lezzetler denemek , farklı yemek sunumları görmek  ve damak tadına hitap eden yöresel lezzetler tatmak  gelmektedir. 

Ülkemiz; yabancı gastronomi turistleri nezdinde yüksek önemle üzerinde durulan “farklı lezzetler tatmak, farklı yemek sunumları görmek ve damak tadına hitap eden yöresel yemekler” konusunda yabancı turistleri tatmin etmektedir. 

Yemeğin Hikayesini Yeterince Anlatamıyoruz 

Gastronomi turistleri farklı ve güzel lezzetleri denemeyi sevdiklerini ve bunun yanında “nasıl yapıldığını” da öğrenmek istediklerini belirtmektedirler. 

Gastronomi turistleri yemeklerimizin tatlarından memnun olsalar da yerel lezzetlerimizi tatlarımızı “nasıl pişirdiğimiz” konusunda yeterince bilgi alamadıklarını belirtmektedirler. 

Burada tüm araştırma raporunu aktarmak istemiyorum ama benim gibi rakamlarla konuşmayı seven Ekonometri mezunu olan biri Xsights araştırma raporu  verilerine dayanarak konuşunca huzurlu ve mutlu oluyor.

Bu konuda bize destek olan sevgili dostum Penn’e buradan tekrar teşekkür ederim.Ülkemiz ve Türk mutfağı vizyonu için çok önemli bir araştırma …

Teşekkürler Gastronomi Turizmi Derneği …

Bu haftalık benden bukadar kalın sağlıcakla …

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