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GTD, Türkiye gastronomisine değer katanları ağırladı

Gürkan Boztepe
Gürkan Boztepe
Yayın Tarihi : 29-01-2024 17:49

Gastronomi Turizm Derneği (GTD)’nin 2024 Yeni Yıla Merhaba etkinliği Beylerbeyi Sezen Hanım Yalısı’nda gastronomi, basın ve sanat camiasının katılımıyla gerçekleşti. Bu etkinliğe Türkiye’nin önde gelen ve Türk gastronomisinin dünya da ün salmış bir çok değerli marka sahipleri, Amerika ve Türkiye’den yerli ve yabancı yatırımcılar katıldı. Gastronomi Turizmi Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Boztepe; gastronomi turizmine değer katanlara plaket ve teşekkür belgesi verdi.

GTD Başkanı Gürkan Boztepe;, Erdem Tavas (Galataport Genel Müdürü), ABD’den Türk ürünleri almak isteyen CEO’lar, Nadir Güllü (Karaköy Güllüoğlu) Cüneyt Asan (Günaydın Restoran), Demet Sabancı Çetindoğan (Demsa Group), Davut Gül (İstanbul Valisi), Kenan Erçetingöz (Gecce) ,Süreyya Üzmez (Trilye Restoran Sahibi), Fatma Şahin (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı) Tamer Levent (Oyuncu), Nuri Develi (Develi Restoran) Dr. Ender Saraç , Selçuk Avan (Rolla) Birkan Saytaş (Napoli Antica Genel Müdürü), Vasfi Pakman (Türkiye Lezzet Federasyonu Başkanı), Cevza Başman (Kavaklıdere), Erdem İpekçi (Lifegroup) Doç. Dr. Efsun Dindar (GTD Bilim Kurulu Başkanı)’na bu değerli etkinliğe katılım, destek ve gastronomi turizmine kattıkları değerden dolayı teşekkür edildi.

Boğazın en güzel manzarasına sahip olan Sezen Hanım yalısında da, doğal üretim peynirler, glutensiz yiyecekler, tatlılar, ünlü şeflerin hazırladığı özel yiyeceklerin yanında Türk Kültürürü’nün vazgeçilmez yiyecekleri olan sokak yemekleri ikram edildi.

Bu gecce de en önemli konu bence aşağıdaki 3 madde oldu;

*Yoğun ilgi oldu ;Sonra neden diye düşündüm;

İnsanlar artık otellerde değil de boğazda bir Yalıda herkese açık olmayan bir etkinlikte samimi bir şekilde iletişim kurmak istemesi

*Gelenler gerçekten çok üst düzey idi. Bu aralar çok ödül töreni veya yemek var ama üst düzey kaliteli kalıtlım maalesef çok az .Bu anlamda GTD ailesini ve yarattığımız sinerjiyi takdir etmemek imkansız. İçerisi Şampiyonlar lig derler ya aynen öyle idi. Katılamayan kendi kaybetti.

 

 

*Yalının en üst katında gecce için yarattığımız Puro klübü çok ilgi gördü. Gecce geç saatlere kadar hem yukarısı hem de alttaki etkinlik alanı Afterparty anlamında iş dünyası tarafından çok iyi değerlendirildi.

Sanat dünyası katılımıları da bence çok önemli idi; Etkinlikte sadece Gastronomi değil hem iş hem de sanat dünyası kaynaşmış oldu. Hakan Meriçliler, Sinem Güven, Tamer Levent, Demet Sabancı, Ender Saraç gibi pekçok isim sohbet etti.

En önemlisi Amerika Detroitden Başkonsolos Nurten İnal ve 6 Amerikalı misafirin ile katılması çok sükse yarattı. Amerikalı CEO ların Türk Mutfaı ve Türk kültürü ürünlerini satınalma amaçlı gelip gündüz TİM akşam da partyde iletişim kurması Döviz kazandırıcı hizmet anlamında Ekonomi bakanlığının tam da istediği bir bakış açısının uygulaması olarak görüldü.

Misafirlerin özel yatlarla yalıya gelmesi hoş bir anektod oldu. Bir de Catering konusunda özellikle Tepe Gourmet ;Crowne plaza çok özel sunumlar gerçekleştirdi.

En ilgi çeken ise geceye gelen misafirlere soğuk havada ,orijinal kostümlerle Boza ve çocukluğumuzun macuncusu karşılaması oldu. İstanbul Valisi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de etkinliğe tam desteği gözlerden kaçmadı .

Tüm gelen gelemeyen misafirlere teşekkürler .

GTD; ( Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği ), Türk mutfağının, Türk üreticilerin Türkiye’de ve dünyada hak ettiği yere ulaşabilmesi için ulusal ve uluslararası alanlarda Türkiye’yi gastronomi alanında büyük başarılarla temsil eden tek dernektir.

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