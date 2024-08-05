Türkiye'de tutmayan işler

Hepimiz yurt dışına çıkıyoruz; oralarda bazı iş kollarının başarı ile yıllardan beri devam ettiğini ama ülkemizde bunların neden olmadığını hep anlamıyoruz.

Ben de ilk etapta aklıma gelenleri aşağı sıraladım. Burada detaylı sebepleri ve yorumlarıma girmiyorum. Detay isteyenler kahveye bana gelebilir.

UBER: Dünya’da bu sistem oturmuş durumda. Bizde Uber oldu sana taksi. Yani ev hanımı sizi Los Angeles'ta evinizden alabilir ama siz burada Arap değilseniz taksi bulamazsınız. Ayrı bir de Uber ile araç çağırdığınızda yine ev hanımını almaya taksici gelir.

NAKLİYE: U HAUL – Kendin taşı; ABD'de sürücülüğünü kendinizin yaptığı eşya taşıma için araç kiralama şirketi. İktisat dünyasında kitap yazdıracak klasmanda Amerikan projesi. Araç kiralama anlayışı ülkemizde otomobil olarak biliniyor. Taşıma araçları şoförü ile beraber geliyorlar size hizmet etmeye. Türkiye'de de böyle bir projeye ihtiyaç tabii ki var.

Venmo Nedir?

Venmo, PayPal Holdings Inc. tarafından işletilen bir mobil ödeme uygulamasıdır. Uygulama, kullanıcıların arkadaşları ve aileleriyle birlikte ödeme yapmalarına ve para göndermelerine olanak tanır. Venmo, kullanıcıların banka hesaplarını veya kredi kartlarını bağlamalarını ve daha sonra arkadaşlarına veya aile üyelerine para göndermelerini veya almalarını sağlar. Ayrıca uygulama içinde sosyal medya tarzında özellikler de bulunur. Venmo özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde popülerdir.

WeChat Nedir?

WeChat, Tencent tarafından geliştirilen ve Çin’de yaygın olarak kullanılan bir anlık mesajlaşma, sosyal medya ve ödeme uygulamasıdır. Uygulama, metin, ses ve video mesajlarının yanı sıra ödeme işlemleri, toplantı davetleri ve e-ticaret gibi özellikleri de içermektedir. WeChat, Çin dışında da kullanılmaktadır ancak Çin’de en yaygın olarak kullanılan uygulamalardan birisidir.

Line Nedir?

Line, Line Corporation tarafından geliştirilen ve işletilen popüler bir anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamasıdır. Uygulama, iOS, Android ve Windows dahil olmak üzere çeşitli platformlarda kullanılabilir ve kullanıcıların metin, sesli ve görüntülü aramalar yoluyla arkadaşları ve aileleriyle iletişim kurmasına ve ayrıca fotoğraf, video ve diğer medya türlerini paylaşmasına olanak tanır. Ayrıca Line, ödeme yapma, oyun oynama ve konuşmaları geliştirmek için çok çeşitli çıkartmalar ve ifadeler kullanma gibi çeşitli başka özellikler sunar. Japonya, Tayvan, Tayland, Endonezya ve Vietnam’da yaygın olarak kullanılmaktadır.

KakaoTalk Nedir?

KakaoTalk, Kakao Corporation tarafından geliştirilen ve işletilen bir mobil anında mesajlaşma uygulamasıdır. iOS, Android ve Windows dahil olmak üzere birçok platformda mevcuttur ve kullanıcıların metin, sesli ve görüntülü aramalar yoluyla arkadaşları ve aileleriyle iletişim kurmasına ve ayrıca fotoğraf, video ve diğer medya türlerini paylaşmasına olanak tanır. KakaoTalk uygulaması ayrıca ödeme yapma ve oyun oynama gibi imkanlar da sunar. KakaoTalk, en popüler mesajlaşma uygulamalarından biridir ve Güney Kore’de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Parti Otobüsü Kiralama: Bizde parti denilince; Anavatan Partisi - Refah Partisi anlaşılıyor. Dünya eğleniyor biz her gün bir stres ile survivor. Las Vegas'ta parti otobüsü kiralayıp içeride gençler arkadaşları ile gezebiliyor; ama bizde aynı şeyi yapsan ilk hareket çevirmede yakalanırsın, içeride pezevenklik mi yapıyorsun derler. Yapmasan da fark etmez, algı bu.

Vale ile Dönüş: Bu yurt dışında mevcut. Genelde Avrupa’da ama ülkemizde daha yeni yeni başladı. Burada bazı firmalar var tabii ama gelen kişiye neden güvenelim? Benim çakırkeyif olduğumu biliyor ya sonra güvenlik sorunu yaşarsam veya cüzdanı çalarsa veya evimi öğrendi sonra ne olacak vb. pek çok soru gündeme geliyor. Bu uygulamalar, size tek bir dokunuşla özel bir şoför çağırma, şoförünüzün adını ve değerlendirmesini görme ve şoförünüzün gelişini harita üzerinden takip etme olanağı sunuyor.

Paylaşımlı Yolculuk Aplikasyonu: Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği, bir araç sahibinin kendi aracını başka kişilerle paylaşarak yolculuk yapmasını düzenler. Bu yönetmelik, yolculuk maliyetlerinin paylaşılmasını ve trafik yoğunluğunun azaltılmasını teşvik eder. Araç sahiplerinin belirli izinler ve güvenlik koşullarını karşılaması gerekir. Fikir çok güzel değil mi? Ama uygulama yine olmadı.

Shelfie: E-kitap okuyucularını hedefleyen girişim 4 yıllık ömrünü tamamlama nedenini şöyle açıklıyor; Eğer Apple, Google veya Amazon gibi bir platformunuz yoksa e-kitap işi yapmak çok mantıklı değil.

Lupa: Dünya’da internet üzerinden satılan Volkswagen Lupa ülkemizde başarısız oldu. Neden mi? Çok basit. Bizde aile araba satın alırken içine oturur bakar. Bagajını açar kapar - Döşemeleri okşar tutar. İnternetten bu iş mümkün değil hem de yüksek bir fiyat verirken kimse parasını riske atmaz. Bizde gerçek araçta bile dolandırıcılık vakaları sayısızken sanalda neler olur neler diye düşünür herkes.

Bonubon.com: Nisan 2012 tarihinde Garanti Bankası ve Doğuş İnternet’in ortak girişimi olarak kurulan Bonubon.com, grup alışveriş pazarının yeni oyuncusuydu. Garanti Ödeme Sistemleri ve Garanti Teknoloji’den aldığı destekle hayata geçen projenin sonu diğer fırsat sitelerinden farklı olmadı. Bonubon’un rakiplerine kıyasla daha yüksek fiyatla ürün satması, daha önce de belirttiğimiz gibi pazarın doyuma ulaşması, kullanıcıların sahte ürün, geç gelen ürün gibi sorunlardan pazardan soğuması gibi nedenler girişimin sonu oldu.

Sevenhill: 1997 yılında kurulan ve Beş Yıldız Tekstil’in bünyesinde bulunan Sevenhill markası, Türkiye’deki hazır giyim sektöründe 80’den fazla mağazası bulunan önemli bir aktördü. Şirket 2013 yılında mali sıkıntılar yaşamaya başladı. Hatta mali sıkıntıların başlamasından bir yıl sonra, yani 2014 yılında şirketin kurucusu olan Bektaş Özbek’in intihar girişiminde bulunduğu biliniyor.

Jamie Oliver: Zorlu Center'da büyük bir ümit ile açılan Michelin yıldızlı şefin restoranına haciz gelerek battı.

Bu haftalık benden bu kadar. Kalın sağlıcakla.