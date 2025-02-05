İspanyol dahi kadın; Hildegart Rodríguez Carballeira hikayesi

2 yaşında okumayı biliyordu, 3 yaşında ilk mektubunu yazdı ve 4 yaşına gelmeden daktilo yazabiliyordu. 10 yaşında Almanca , Fransızca ve İngilizce konuşuyordu ve ertesi yıl 11 yaşında feminizm ve kadın cinselliği üzerine konferanslar veriyordu . Annesi, Hildegart'ın yetiştirilmesinde sıkı ve tam bir kontrole sahipti ve onu "işinden" uzaklaştırabilecek herhangi bir şey yapmaktan men ediyordu.

HildegartRodríguezCarballeira (1914-1933), İspanya’nın 20. yüzyıl başlarındaki en sıra dışı figürlerinden biri olarak bilinir. Sosyalist bir feminist, avukat ve yazar olan Hildegart, dönemin politik ve sosyal meselelerine yönelik olağanüstü bir zeka ve ilgi göstermiştir.

Hildegart, annesi Aurora Rodríguez tarafından, “mükemmel bir devrimci” olarak yetiştirilmek üzere neredeyse bir proje çocuğu olarak dünyaya getirildi. Daha 3 yaşında okumayı öğrenmiş, 14 yaşında hukuk fakültesine başlamış ve 18 yaşında avukat olmuştur. İspanya’da cinsiyet eşitliği, doğum kontrolü ve kadın hakları gibi konularda aktif bir şekilde çalışmış, genç yaşına rağmen makaleler, kitaplar ve konferanslarla sesini duyurmuştur.

Ancak, hayatı trajik bir şekilde sona ermiştir. Hildegart’ın bireyselleşmeye ve kendi yolunu çizmeye başlaması, annesi Aurora tarafından ihanet olarak algılanmış ve annesi tarafından henüz 18 yaşındayken öldürülmüştür. Bu korkunç olay, İspanya’da büyük bir skandal yaratmış ve Hildegart’ın kısa ama etkileyici hayatını daha da unutulmaz kılmıştır.

Hildegart, hem trajik kaderiyle hem de genç yaşta yaptığı katkılarla İspanyol tarihinin önemli ve hüzünlü figürlerinden biri olarak hatırlanmaktadır.

İşte detaylar

Haziran 1928'de 13 yaşındayken Hildegart, Madrid Complutense Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu ve 17 yaşında hukuk diplomasını aldı. Daha sonra İkinci İspanya Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra Felsefe Fakültesi'nde dersler verdi .

Hildegart, dönemin önde gelen isimleriyle entelektüel ilişkiler ve yazışmalar sürdürdü; bunlar arasında hekim GregorioMarañón, sosyalist lider Antonio de Oro ve yazar HG Wells yer alıyordu.

Hildegart, doğum kontrolü, fuhuş ve öjeni gibi konularda yazılar yazan İspanyol cinsel reform hareketindeki en aktif kişilerden biriydi . [HildegartRodríguez, cinselliği kişisel ve toplumsal kurtuluş için elzem olarak görerek cinsel özgürlük ve kapsamlı eğitim savunuculuğu yaptı. Geleneksel ahlakı reddederek, aşkın ve üremenin yasal ve dini kontrolden ayrılması gerektiğini savundu. Okullarda cinsel eğitimi bilimsel bir bakış açısıyla savundu ve gençleri cinselliklerini güvenlik ve hijyenle keşfetmeye teşvik etti. Kadınların doğum kontrolüne erişim hakkı hakkında kapsamlı yazılar yazdı. Görüşleri, kadınların özerkliğini ve özgür aşkı, ataerkil kısıtlamaları ortadan kaldırmanın anahtarı olarak destekledi.

Hildegart Rodríguez'in cinsel özgürlük ve özerklik konusunda güçlü bir savunuculuk yapmasına rağmen, muhtemelen hayatının her alanını derinden etkileyen annesi Aurora Rodríguez'in uyguladığı sıkı kontrol nedeniyle bekar kaldığı anlaşılıyor.

Avrupa öncüleriyle bağlantılıydı ve eserlerini tercüme ettiği ve kendisine "Kızıl Bakire" lakabını takan hekim ile yazışıyordu.

Birçok başka Avrupalı ​​şahsiyetle yazışmış ve yazar HG Wells'e Madrid'e yaptığı bir ziyarette eşlik etmiş, ancak Londra'ya taşınma ve sekreteri olma teklifini reddetmiştir. Annesinin etkisinden Hildegart'ı uzaklaştırmak isteyen ve çok endişeli olduğu söylenen Wells'in bu teklifi, Aurora'nın zaten hissettiği zulüm artmıştır .

Acı son

9 Haziran 1933'te Aurora, hizmetçisinden köpeğini gezdirmek için sokağa çıkmasını istedi. Daha sonra kızını yatağında uyurken dört kez vurdu, bir kez göğsünden, üç kez de yüzünden vurdu. Hildegart'ın öldürülmesinin ardındaki motivasyonlar hakkında birkaç hipotez vardı. Hildegart'ı geleceğin feministi ve devrimin entelektüel lideri olarak gören annesi, daha politik olarak militan hale gelen ve annesinin katı kurallarından biraz farklı bir ideolojiye sahip olan kızı olarak kontrolünü kaybettiğini hissediyordu.

Hildegart ayrıca HG Wells tarafından teşvik edilerek İngiltere'ye seyahat etmeye davet edilmişti ve Aurora bunu kızının üzerindeki tam kontrolüne yönelik bir tehdit olarak da yorumlamış olabilir. Hildegart aşık olmuş . Paranoyadan intihar etmekle tehdit eden annesinden ayrılmayı planlıyordu . Aurora eylemlerini şu şekilde açıkladı: " El escultor, tras descubrir la más mínima imperfección en su obra, la destruye " (" Heykeltıraş , eserinde en ufak bir kusuru keşfettikten sonra onu yok eder.") Sonuç olarak Aurora, Hildegart'ın tam mülkiyetine sahip olduğunu düşündü ve onu sonlandırma hakkına sahip olduğu "başarısız bir proje" olarak gördü.

Kaldığı süre boyunca diğer hastalardan daha ayrıcalıklı bir muamele gördü, daha büyük bir bireysel odada kaldı ve evcil hayvan olarak bir kedi besledi. Zaman zaman rahibelerle iyi ilişkileri olduğu, hatta gözlemci olarak kiliseye gitmeyi kabul ettiği ve tatillerini kullanmamalarından endişe duyduğu bildirildi. 1941'den itibaren psikiyatristleriyle konuşmayı bıraktı . Ertesi yıl, cinsel organların gizemini ortadan kaldırma arzusuyla, belirgin cinsel organlara sahip erkek ve kadın bez bebekleri yaptı ; bunlar hastane görevlileri tarafından müsadere edildi ve imha edildi.

Aurora , akıl hastanesini yöneten rahibelerin başrahibesine yazdığı 1948 tarihli bir mektupta , uzun süre hapis yattığını ve affedilmeyi hak ettiğini savundu. Bunun yerine, 1955 yılında kanserden öldü.

Bu haftalık benden bu kadar kalın sağlıcakla…