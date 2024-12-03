Gastronomi kenti Elazığ!

Elazığ’da gastronomi turizmi için gerekli her şey fazlasıyla mevcut. Bu nedenle sözü uzatmadan söylemek gerekir ki Elazığ, mutfağı ve lezzetleriyle ülkemizin önemli bir değeri olmaya aday.

Hepimizin bildiği üzere gastronomi turizmi, dünya genelinde hızla yükselen ve diğer turizm türlerine göre 7 kat daha fazla gelir sağlayan bir turizm alanı. Gastronomi turistleri, yalnızca lezzetli yemekler değil, aynı zamanda bu yemeklerin hikayesini, kültürel bağlamını ve benzersiz mekan deneyimlerini arıyor. “Gastronomi turisti” kavramı dışında “mutfak turisti”, “gurme turisti” gibi terimler de aynı amaca yönelik seyahat eden kişileri tanımlamak için kullanılmakta.

Gastronomi Turizminin Küresel Yükselişi

2021 yılında 5,1 milyar dolarlık gelir sağlayan gastronomi turizmi, 2022’de 15 milyar dolara ulaştı. 2023 yılı hedefi 18 milyar dolar, 2025 yılı için ise 25 milyar dolar olarak belirlendi. Bu rakamlar, mutfak kültürümüzü etkili bir şekilde tanıtarak daha büyük başarılara ulaşabileceğimizi gösteriyor. İtalya, Fransa ve İspanya gibi mutfak gelenekleriyle öne çıkan ülkelerle rekabet etmek istiyorsak, sürdürülebilir turizm politikalarını genişletmeli ve uluslararası tanıtımı artırmalıyız.

Elazığ ve Gastronomi Potansiyeli

Elazığ, gastronomi açısından eşsiz bir şehir. 1500’den fazla yemek çeşidine sahip olması, bu alanda bir hazine olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bu hazinenin dünya çapında tanıtılması ve ekonomik değere dönüştürülmesi gerekiyor. Bu noktada, Gastronomi Derneği’nin Harun Bey ve Mehtap Hanım liderliğinde deprem sonrası başlattıkları çalışmalar takdire şayan. Ülke sevgisiyle hareket eden bu ekip, Elazığ mutfak kültürünü dünyaya tanıtma yolunda özverili bir çaba gösteriyor.

Elazığ için önemli bir şans da Vali Numan Hatipoğlu ve genç, dinamik Milletvekili Mahmut Nazırlı’nın varlığı. Onların iş birliğiyle şehrin gastronomi turizmi anlamında çok daha ileri noktalara ulaşacağından şüphe yok.





Yapılması Gerekenler

Elazığ’ın gastronomi turizmi potansiyelini hayata geçirmek için şu adımlar kritik öneme sahip:

1. Arama Konferansları Düzenlemek: Şehrin gastronomi yol haritasını belirlemek için kapsamlı çalıştaylar düzenlenmeli.

2. Coğrafi İşaretli Ürünler: Şehrin özgün lezzetlerini coğrafi işaretle tescil ettirerek marka değeri oluşturulmalı.

3. Yemek Tariflerinin Envanteri: Annelerimizden kalan geleneksel tarifler kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmalı.

4. Ulusal ve Uluslararası Tanıtım: Tanıtım için güçlü bir basın stratejisi oluşturulmalı ve bütçe ayrılmalı.

5. Hijyen Belgeleri: Üniversite öncülüğünde işletmelere uluslararası standartlarda “Gastronomi Hijyen Belgesi” verilmesi sağlanmalı.

6. Yerel Ürünlerin İhracatı: Yerel üreticilerin ürünleri ABD ve diğer pazarlara tanıtılmalı.

7. Lezzet Haritası: Elazığ’ın yemek kültürünü tanıtan bir gastronomi haritası hazırlanmalı.

8. Gastronomi Seyahat Acenteleri: Özel lezzet rotaları oluşturulup pazarlanmalı.

9. THY ile İş Birliği: Ulaşımda kolaylık sağlamak için Türk Hava Yolları ile entegrasyon sağlanmalı.

10. Yurt Dışı ve Yurt İçi Fuarlar: Elazığ, gastronomi fuarlarında etkin şekilde temsil edilmeli.

11. Gastroshow 2024: Tema “Gastronomi Sanatı” olarak belirlenmişken, Elazığ’ın onur kenti olarak yer alması sağlanmalı.

12. Mutfak Sanatları Merkezi Kurulması: Şehirde geleneksel ve modern mutfağın buluştuğu bir merkez inşa edilmeli.

Markalaşma ve Altyapı

Elazığ, Gaziantep gibi gastronomi şehirleriyle aynı kulvarda yer almak istiyorsa, hem ürün hem de mekan kalitesini artırmalı. Özellikle hijyen, mekanların tasarımı ve müşteri deneyimi gibi konularda uluslararası standartlar benimsenmeli.

Sonuç

Elazığ’ın gastronomi turizmi potansiyeli, doğru bir vizyon ve iş birliğiyle hayata geçirilebilir. Bu konuda valilik, milletvekilleri, üniversite ve yerel işletmelerin uyum içinde çalışması gerekiyor. Esnafların ekonomik fayda sağlamasıyla şehir genelinde gastronomi turizmine olan inanç daha da artacaktır. Hep birlikte çalışırsak, Elazığ’ı gastronomi ve sanat şehri olarak uluslararası arenada hak ettiği yere taşıyabiliriz.

Kalın sağlıcakla,

Elazığ’ın lezzetlerine inanın!