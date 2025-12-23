  • 26 ARALIK Cuma 21:58
Ölmeden Deneyimlemen Gereken 10 Mutfak

Gürkan Boztepe
Gürkan Boztepe
Yayın Tarihi : 23-12-2025 10:03

Bazen insanın hayattan beklentisi büyüktür; bazen de basit… Kimi bir dağın zirvesine çıkmak ister, kimi bir müzenin önünde fotoğraf çektirmeyi. Ama itiraf edelim, dünya çoğu zaman bir sofrada daha iyi anlaşılır. Çünkü milletler kültürlerini  önce mutfakta anlatır. İşte ölmeden önce görülmesi gereken 10 ülke ve “oraya gidilir mi?” sorusunun cevabını veren mutfakları.

1. İtalya – Anne Mutfağının Hali

Roma’da tarih, Floransa’da sanat, Napoli’de pizza… İtalya’da karbonhidrat kutsaldır. Makarna sadece yemek değil, aile bağlarının sosla harmanlanmış halidir. Bir tabak cacio e pepe yedikten sonra kimseyle kavga edesiniz gelmez. Diplomasi böyle başlar.

 

2. Fransa – Sosun Aristokrasisi

Fransa mutfağı biraz kibirlidir ama hakkını verir. Tereyağıyla yapılmış her şey iyidir; bunu dünyaya onlar öğretmiştir. Paris’te bir croissant yersiniz, “Ben bugüne kadar ne yemişim?” diye düşünürsünüz. Şarap burada içecek değil, cümle sonudur.

 

3. Türkiye – Medeniyetlerin Tenceresi

Bizim mutfak biraz dertlidir; çünkü çok görmüş, çok yaşamıştır. Gaziantep’te baklava, Karadeniz’de mısır, Ege’de zeytinyağı… Türk mutfağı dünyada en çok “anne yemeği” özlemi yaşatan mutfaktır. Bir yabancı mantıyı öğrenir ama duygusunu öğrenemez.

 

4. Japonya – Sessizliğin Tadı

Tokyo’da bir sushi ustası, balıkla konuşur. Japon mutfağı az malzemeyle çok şey anlatır. Ramen sadece çorba değildir; sabrın ve disiplinin kaynayan halidir. Burada yemek yerken yüksek sesle konuşmak ayıptır, çünkü saygı önce tabağa gösterilir.

 

5. İspanya – Hayat Bir Tapas Kadar Küçük

İspanya’da sofralar uzun, tabaklar küçüktür. Paella kalabalıkla güzeldir, jamón yalnız yenmez. Akşam yemeği gece başlar; çünkü hayata acele edilmez. İspanyollar yaşamayı, yemekten ayırmaz.

 

6. Meksika – Acının Mutlu Hali

Meksika mutfağı cesaret ister. Biber burada tehdit değil, karakterdir. Taco sokakta yenir, mole sabırla pişer. Acıdan korkan bu ülkeyi gezemez; ama korkusunu yenen, hayata da daha dayanıklı olur.

 

7. Tayland – Tatlı, Ekşi, Acı Aynı Anda

Tayland mutfağı dengedir. Pad Thai bir sokak yemeği gibi görünür ama felsefesi vardır. Tatlıyla acıyı aynı kaşıkta barıştırabilen nadir mutfaklardan biridir. Hayat da zaten böyle değil mi?

 

8. Yunanistan – Bizden Giden Tatların Geri Dönüşü

Yunan mutfağına bakınca “Bu bizden” dersiniz; çünkü gerçekten biraz bizdendir. Moussaka, souvlaki, bol zeytinyağı… Yunanistan’da yemek, deniz manzarasıyla servis edilir. Midye dolmanın başka bir lehçesidir.

 

9. Peru – Yeni Dünyanın Eski Lezzeti

Son yılların gastronomi yıldızı. Ceviche ile balığı limonla pişirmeyi başaran bir mutfak bu. İnka mirası ile modern teknikler aynı tabakta buluşur. Peru, “Gastronomi sadece Avrupa işi değil” diyenlerin güçlü cevabıdır.

 

10. Hindistan – Baharatla Yazılmış Bir Destan

Hindistan’da yemek yemek biraz sabır, biraz cesaret ister. Baharatlar burada sadece tat değil, inançtır. Curry tek bir yemek değil, bir evrendir. Ve evet, çatal kaşık gereksiz detaydır.

 

Son Söz...

Dünya gezmek, pasaport damgası biriktirmek değildir. Bir ülkeyi gerçekten tanımak istiyorsanız mutfağına girin. Çünkü insanlar yalan söyleyebilir, tabelalar değişir; ama tencereler dürüsttür.

Ve şunu unutmayın:

Dünya büyük, hayat kısa…

Bu haftalık benden bu kadar, kalın sağlıcakla...

