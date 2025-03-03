Erzurum: Tarihin, Lezzetin ve Kış Turizminin Başkenti

Türkiye’nin doğusunda, Palandöken Dağları’nın eteklerine kurulmuş kadim şehir Erzurum, hem tarihi dokusuyla hem de zengin gastronomisiyle öne çıkan bir destinasyon. Üstelik, kış turizmi denince de akla gelen ilk adreslerden biri. Gelin, bu serhat şehrinin üç önemli yönüne yakından bakalım.

Tarih: Anadolu’nun Stratejik Kalesi

Erzurum, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, Selçuklulardan Osmanlılara uzanan bir miras barındırıyor. Şehrin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese, 13. yüzyıldan günümüze ulaşan en önemli Selçuklu eserlerinden biri.

Yine Yakutiye Medresesi, hem mimarisi hem de içerisindeki İslam eserleri müzesiyle şehrin kültürel dokusunu yansıtıyor. Erzurum Kongresi’nin yapıldığı bina da, Cumhuriyet tarihimiz açısından büyük bir anlam taşıyor.

Gastronomi: Damakta Unutulmaz Tatlar

Erzurum mutfağı, hem geleneksel Anadolu mutfağının hem de sert iklimin etkisiyle gelişmiş özgün lezzetlerin buluştuğu bir alan. İşte Erzurum’un en özel lezzetleri:

• Cağ Kebabı: Yatay şişte pişirilen ve dinlendirilmiş kuzu etinden yapılan cağ kebabı, Erzurum denince ilk akla gelen lezzet. Yanında lavaş ekmeği ve soğan ile sunuluyor.

• Kadayıf Dolması: Tatlı denince Erzurum’un vazgeçilmezi, tortum cevizle doldurulup kızartılan ve şerbetle tatlandırılan bu enfes tatlıdır.

• Kete: Erzurum’un kahvaltılarında sıkça yer alan, içi tereyağı ve unla doldurulan bu hamur işi, kışın vazgeçilmezlerinden.

• Su Böreği: Erzurum usulü su böreği, diğer bölgelerden farklı olarak bol tereyağı ve peynirle hazırlanıyor.

Kış Turizmi: Palandöken’in Büyüsü

Erzurum, Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri. Palandöken Kayak Merkezi, uzun pistleri, kaliteli kar yapısı ve modern tesisleriyle hem profesyonel kayakçılar hem de amatörler için ideal. Kayak sezonunun uzun olması (Aralık’tan Nisan’a kadar) ve şehrin havaalanına yakınlığı da burayı cazip kılan faktörlerden. Ayrıca, gecce kayağı yapma imkânı da sunuluyor. Mesela şu günlerde Dünya snowboard şampiyonası heyecanı yaşanıyor.

Erzurum, tarih, lezzet ve sporun iç içe geçtiği, ziyaretçilerine her anlamda unutulmaz deneyimler sunan bir şehir. Eğer henüz gitmediyseniz, bu büyüleyici şehri keşfetmek için en doğru zaman kış mevsimi!

Öncelikle şehri uçuran teşekkür etmem gereken önemli isimler var:

Başta Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, halk tarafından gerçekten çok seviliyor ve üç dönemde harikalar yaratmış. Şehir, gerek yurtdışından gelen kayakçılar gerekse yaşayan halk ve bizim gibi yerli turistler için bir cazibe merkezi haline gelmiş. Gerek belediye tesisleri gerekse profesyonel yöneticilerle adeta bir holding yönetiliyor. Genel Sekreter Zafer Aynalı; gayet asil bir yönetici, mükemmel işlerin perde arkasındaki gizli güç. Ayrıca ekibe baktığımızda, Spor Daire Başkanı Mustafa Keleş değerli kişiler çalışmalara imza atmış.

3 gün boyunca hiç yanımdan ayrılmayan, arı gibi çalışkan ve iş bitirici Resul Parlak kardeşimiz ise Erzurum Belediyesi, Erzurum ve Türk Gastronomisi için bir şans. Kendisi sürekli hareket halinde ve Erzurum için canla başla çalışıyor. Resul kardeşimizi tüm halk ve esnaf çok benimsemiş, yolu açık olsun.

Belediyede gizli güç de Kültür AŞ; Muharrem Aksu. Kendisi şu anda ortalama 3000 kişiye her akşam iftar yemeği organize ediyor. Her gün 29 restoran ve kafeteryada harikalar yaratıyor. Ben Erzurumlu olarak başkanın başarılarına değer kattığını gördüm. Kahve dükkanlarında 60 TL’ye kahve satıyor, 175 TL’ye bir porsiyon döner satıyor. Bunları yaparken de hem kira ödüyor. Depreme dayanıklı merkez mutfaktan mükemmel ekibiyle harikalar yaratmış. Sosyal medya ile de kendini reklam etmek derdi yok, işini yapıyor. Glutensiz ekmek bile üretiyor. Tüm alanları bana gezdirdi, sağ olsun. Ülkemiz adına gurur duydum. Elbette başkan nasılsa, ekibi de ona göre oluyor.

Valimiz Mustafa Çiftçi, kendisini ve ekibini tebrik ederim. Büyük ve zor alanda başarı sağlamış. Erzurum Belçika’dan büyük. Şehir huzurlu ve güvenli.

Vali Yardımcımız Ahmet Özdemir’e gelince, kendisiyle tanışmaktan çok memnun oldum, genç yaşta başarılı olmuş. Mustafa Vali ve Belediye Başkanı ile uyumlu çalışması da başarıları getirmiş.

1988 doğumlu Artvinli. İngiltere’de dil eğitimini tamamlamış vizyoner bir yönetici. Londra Büyükelçiliğimizde görev yapmış. İşte, ülkemize böyle yöneticiler lazım.

Herkesin bilmediği önemli bir bilgi de vermek isterim: Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı kent için çok faydalı olmuş. Şehir için önemli işlere imza atmış. Aynı zamanda Acun Ilıcalı’nın da amcasıdır.

Erzurum sadece kış sporları merkezi değil; değerli Atatürk Üniversitesi Rektörü ve Gastronomi Bölümü hocaları ile gerçekleştirdiği çalıştay ile de UNESCO başvurusu ile Gastronomik Marka Kent olacağını Dünya’ya duyurmuş bir kent.

Burada emeği geçen Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Çalıştay Başkanı Dekan Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk, Prof. Dr. Murat Tosun hocamız ve çalıştay için inanılmaz çalışan masaları bir tek tek eliyle kuran hocamız Doç. Dr. Neslihan Serçeoğlu hocalarımızı içten tebrik ederim.

Başkanın vizyonu ve yoğun çalışmaları ile Erzurum'un “gastronomi şehri" olmak için UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na yaptığı başvuru kabul edilmiş durumda.

Dünyada 56 kentin bulunduğu UNESCO'nun “gastronomi şehri" listesinde, Türkiye'den Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar olmak üzere üç il bulunuyor.

Elbette cağ kebabı ve kadayıf dolması yedim. En kısa zamanda gerek Gastronomi Turizmi Derneği gerekse Türkiye Turizm Yazarları & Gazetecileri Derneği Başkanı olarak özel bir tanıtım gezisi planlıyor olacağız.

Tüm misafirperverlik için beni -30 soğukta bile sıcacık samimiyetleriyle mükemmel ağırlayan Erzurum kentimize içten teşekkürler.

Bu haftalık benden bu kadar, kalın sağlıcakla…