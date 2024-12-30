Belçika: Lezzetlerin Ülkesi

Belçika, yalnızca çikolataları ve wafflelarıile değil, aynı zamanda çeşitlilik sunan mutfağıyla da gastronomi tutkunlarını kendine hayran bırakıyor. Üç ana bölgesi olan Flaman, Valon ve Brüksel’in kültürel zenginlikleri, mutfağına da doğrudan yansıyor. İşte Belçika gastronomisinde mutlaka deneyimlenmesi gereken lezzet durakları:

1. Çikolata Cenneti: Brugge ve Brüksel

Belçika, dünya çapında bir çikolata cenneti olarak bilinir. Özellikle Brüksel ve Brugge’deki butik çikolata dükkânları, sanat eseri gibi tasarlanan trüfleriyle büyüleyici. Neuhaus, Godiva ve Pierre Marcolini gibi markalar şıklığı ve kaliteyi bir araya getiriyor. Ayrıca Brugge’dekiChoco-Story müzesi, çikolatanın tarihine dair bir keşif imkânı sunuyor.



2. Efsanevi Waffle: Brüksel ve Liège

Brüksel ve Liègewaffle’ları, Belçika’nın en ikonik tatlılarından. Brüksel waffle’ı daha hafif ve kare şeklindeyken, Liègewaffle’ı yoğun ve karamelize şekerle dolu. Üzerine eklenen çırpılmış krema, taze meyveler veya eritilmiş çikolata ile gerçek bir lezzet şölenine dönüşüyor.

3. Midye ve Patates Kızartması (Moules-Frites)

Belçika’nın ulusal yemeklerinden biri olan “moules-frites”, damak çatlatan bir kombinasyon. Buharda pişirilen midyeler genellikle sarımsak, beyaz şarap veya kremalı soslarla sunuluyor. Yanında ise çıtır çıtır patates kızartmaları olmazsa olmaz. Bu eşsiz yemeği Ghent veya Antwerp’te, sahil kasabalarındaki restoranlarda denemek en doğrusu.

4. Deniz Ürünlerinin Adresi: Oostende

Kuzey Denizi kıyısındaki Oostende, taze deniz ürünleriyle ünlü. Karides kroketleri, tütsülenmiş yılan balığı ve ıstakoz gibi lezzetler, hem yerel halkın hem de turistlerin gözdesi. Liman çevresindeki restoranlarda günün taze yakalamalarını tatma fırsatı bulabilirsiniz.

5. Belçika Çiftlik Peyniri ve Şarküteri

Valonya bölgesi, yerel çiftlik peynirleri ve şarküteri ürünleriyle tanınıyor. Özellikle “Herve” peyniri, güçlü aromasıyla bir hayli popüler. Yanında Belçika birasıyla eşleştirildiğinde unutulmaz bir deneyim sunuyor.

6. Sokak Lezzetleri: Frituur ve Daha Fazlası

Belçika sokaklarında karşınıza çıkan frituur dükkânları, patates kızartmalarını geleneksel bir biçimde sunuyor. Frituur tezgâhlarının en popüler sosu ise mayonez. Ayrıca, sokak satıcılarından sıcak Belçika çikolatası veya kruvasan alarak yola devam edebilirsiniz.

Son Söz

Belçika gastronomi turu, yalnızca tatları değil, bu tatların ardındaki hikâyeleri ve kültürü keşfetmek için de eşsiz bir fırsat. Belçika’yı gezerken bir yandan ülkenin lezzet hazinesini keşfederken, diğer yandan tarihi ve sanat dolu şehirlerde kaybolmaya hazır olun. Hem gözünüzü hem de midenizi doyuracak bir deneyim sizi bekliyor!

Tüm bu gastronomi turunda şehirleri çok iyi bilen ve gastronomi turlarında mükemmel turları organize eden Belçika Gtd temsilcimiz Ahmet Tütünci'ye içten teşekkürler.