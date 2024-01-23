Türk gastronomisi uzayda!

Kim ne derse desin bir Türk’ün uzaya gitmesi gurur verici.Bu işlerde siyaset olmaz olsa olsa espri olabilir.

Zaten Cem Yılmaz bu konuda yeterince şakalar yaptı o yüzden daha fazla şaka üretemiyoruz.

Şimdi gelelim işin Gastronomi ayağına …

Önce ben şaka sandım ama Bursa büyükşehir Belediyesi en üst noktada bir yönetici bana cebimden Türk Astronot kardeşimizin Bursa semaları üzerinden geçerken Bursa lezzetlerini diğer astronotlara anlattığı video gelince ağzım açık kaldı .

Demek uzaya giden ilk Türk’ün aklı fikri her şeye rağmen Türk yemeklerinde kalmış.

Bursa’ya mesaj da Bursa kebabı, tahanlı ,inegöl köfte,tahanlı ;Bursa süt helvası lezzetlerinden bahsetmiş diğer astronotlarda dönüşte ilk iş Bursa’ya gidelim demişler.

Bence bu ülkemiz ve Bursa için büyük bir adım. Şimdi Türk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın 15 günlük uzay yolculuğu boyunca ne yiyeceği merak ediliyor. Menüde kuru yiyecekler başta olmak üzere 200'e yakın farklı yemek ve içecek seçeneği bulunuyor. Astronot ekibi, uzayda bu özel yiyecekleri tüketerek uzaydaki yaşam koşullarını deneyimleyecek.

UZAYDA YEMEKLERİ NASIL HAZIRLAYACAKLAR?

Alper Gezeravcı'nın da aralarında yer aldığı 4 kişilik Ax-3 mürettebatı uzay yolculuğu süresince kuru yiyecekler başta olmak üzere 200'e yakın farklı yemek tüketecek. Yer çekimi olmadığı için yiyecekler önceden kuru bir şekilde gönderilecek ve uzayda hazırlanacak. Astronot ekibi, uzayda bu özel yiyecekleri tüketerek uzaydaki yaşam koşullarını deneyimleyecek.

İŞTE 200 FARKLI UZAY MENÜSÜ

Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunda 14 gün boyunca tüketeceği 200 kadar yiyecek arasında Türk mutfağından lezzetlere de yer verildi. 200'e yakın farklı yemek ve içecek seçeneği arasında et haşlaması, pilav, buğulama gibi çeşitlilik bulunuyor.

Et haşlama

Pilav

Buğulama

Uzayda normalde nasıl besleniliyor?

Uzay uçuşunun ilk zamanlarında astronotlar, tüplerden ve kuru gıdalardan sıkılan püreler tüketiyordu. Uzayda yemek yiyen ilk kişi, Astronot John Glenn oldu. Bunun üzerine mikro yer çekiminde yutkunmanın ve sindirimin mümkün olduğu kanıtlandı. Görevleri sırasında astronotlar soğuk suyla yenilen sulandırılabilen, dondurulan ve kurutulan yiyecekleri tüketmeye başladı. Apollo programında da dondurularak kurutulan yiyecekler ve toz içecekler kullanılmaya devam etti. Yuri Gagarin ise 108 dakikalık uçuşu esnasında tüpten ciğer ezmesi ve sığır eti yiyen ilk kişiydi. 1961-1966yılları arasında uzay görevlerine vakumlu poşetler içerisinde pastırma, tavuk, kraker,çikolata ve ananas gibi besinler götürüldü. 1968-1972 yılları arasında ise hindi, toz

karbonhidrat ve çikolata gibi yemekler hazır hale getirildi.

2004 yılından beri NASA ile işbirliğinde olan Şef Alain Ducasse, uzay görevleri için astronotlara kolay sindirilebilir ve kırıntı çıkarmayan yiyecekler hazırlıyor. Astronotlar besin değerleri bakımından yüksek dondurulmuş ve kurutulmuş yiyecekler tüketiliyor. Ancak yiyeceklerin kırıntı çıkarmamasına çok dikkat ediliyor. Çünkü yiyeceklerden dökülen kırıntılar, yer çekimsiz ortamda istasyon içindeki aletlere zarar verebilir. Bu yüzden ekmek yerine tortilla gibi dökülmeyecek besinlere öncelik veriliyor.

Uzayda Yemek Nasıl Yenir?

Uzay istasyonlarında astronotlar, üç öğün yemek yiyor. Ancak uzayda yemek pişirme imkanları olmadığı için, yiyecekler önceden hazırlanıp paketleniyor. Yiyeceklerin bir kısmı dondurulurken, bir kısmının suyu alınıyor ve kurutuluyor. Yer çekimi olmadığı için, yiyecekler tepsiye bağlanıyor. Bu tepsiler ise astronotların kucağına veya masaya bağlanacak şekilde hazırlanıyor. Yemek zamanı geldiğinde astronotlar, mekiğin ortasında bulunan mutfak alanlarına ilerliyor. Yiyeceklere su ekleniyor veya uzay araçlarında bulunan hava konveksiyonlu fırınlar sayesinde yemekler ısıtılıyor. Yemeklerin tüketime hazır hale gelmesi yaklaşık 20-30 dakika sürüyor. Yemeklerin uçup gitmesini önlemek için ambalajlara velcro bantları konuluyor. Yiyecekleri yüzeye yapıştırmak için ip, bant veya mıknatıstan yardım alınıyor. Uzay gıdalarının poşetlerini açmak için, yemek masasına çatal kaşık ve makas konuluyor.

Aralarında Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 misyonu, uzayda 14 gün kalacak. Görevleri esnasında yiyecekleri yemekler, astronotlardan önce kargo yoluyla ulaştırıldı. Yolculuk esnasında kullanılan Crew Dragon kapsülüne de yolculuk yemekleri eklendi.

İstisnalı Besinler

1 Ekmek: Daha önce söylediğimiz gibi ekmek, kırıntılara ayrıldığı için uzayda tüketilmiyor. Aynı zamanda baharatlarda aynı sebepten tüketilmiyor.

2 Tuz ve biber: Tuz, karabiber, şeker gibi besinler sıvı halde gönderiliyor. Aksi takdirde bu besinler ciddi sorunlara yol açabilir. Sıvı formda bulunan tuz suya, biber ise yağa eklenerek eritiliyor.

3 Çay ve kahve: Uzayda içeceğe krema ve şeker gibi tatlandırıcı eklemenin bir yolu yok. Bu yüzden ISS'deki astronotlar, fırlatmadan önce içeceklerini nasıl sevdiğini gıda bilimi ekibine bildiriyor. Bunun sonucunda hazırlanan içeceklere, uzayda yalnızca sıcak su ekleniyor.

4 Çatal kaşık makas takımı: Her astronot için çatal, kaşık ve makastan oluşan alet çantası hazırlanıyor. Mutfak eşyaları, yemeklerden sonra mendille temizleniyor.



Yemek menüleri de tıpkı yeryüzündeki menüler gibi olur. Ancak astronotlar, uzayda yemek yapamazlar. Bu nedenle insansız uzay araçları belli aralıklarla istasyona yemek taşır. Yiyeceklerin her biri, birer porsiyonluk küçük paketler hâlinde yeryüzünde hazırlanır. Bence Türk mutfağını tanıtmak için bu uzay platformu iyi bir fırsat. Aşağıdaki ana ürünleri o istasyona bıraksak sonra da fotoğraf çeksek sonra da Amerika vb ülkelerde pr şirketleri ile anlaşsak ortaya mükemmel bir Türk Mutfağı imaj çalışması çıkar.





Düşünün uzayda:

yoğurt

Lahmacun

Döner

Kebap

Kumru

Yaprak sarma

Kuru-pilav

Bir de bunların fotoğrafları olsa …

Biliyorsunuz Rolex marka algısını Aya giden astronotun koluna takarak başlattı.

Bu işler böyle …

Bu haftalık benden bu kadar ;vizyon çok önemli ama biz birbirimizle itişmektan büyük fotoğrafı göremiyoruz maalesef …