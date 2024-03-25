Yaz geliyor kilo verecek misin?

İnstagram: @markadoktoru



Bu ara en popüler konu bu, ne seçim,ne geçim, ne trafik bana 10 kilo verdirene oyumu veririm.

Şaka şaka …

Özellikle güzelleşme sekörünün ne kadar büyük bir endüstri olduğuna dikkat çekmek istedim.

Nişantaşın’daki Marka Doktoru ofisimize giderken gelirken her taraf doktor ,bakım ve güzelleşme merkezleri, ortalık kaşçı, protez tırnakçı ve diyetisyenden geçilmiyor.

Peki bunlardan hangilerine güvenmeliyiz?

Hatta cihazların kalite satandartları ve bize destek olanların eğitimi ne gibi aklımda birçok soru var.

Her gün gastronomi konuşuyoruz ama bu kadar güzel yemekleri yedikten sonra nasıl kilo vereceğimizi masaya yatırmıyoruz.

Bu konu gerçekten çok önemli.

Beaty Euroasia, Güzellik bakım, beatuty İstanbul, Beatyty and Wellnes gibi fuarlara girince neler oluyor dedim.

Biz sadece yeme içme sektörü var diyoruz ama şık mekanlara gelen güzel kadınlar işte bu dünyadan çıkıp geliyor.

Bu sektörün hacmi size özetlemek gerekirse; Dünya genelinde yaklaşık 750 milyar dolarlık bir hacmi bulunduğu tahmin edilen kozmetik pazarının sürükleyici ayağı ise; güzellik sektörü. 2023 verilerine göre; pazarın 450 milyar dolarını güzellik ve cilt bakımı oluşturuyor. 2031 yılına kadar güzellik sektörünün 663 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

İşte bu size fikir verdi mi? Vermedi ise TC.Ticaret Bakanlığı ilk 6 ülke verileri aşağıda;

1-Çin

2-ABD

3-Hongkong

4-Almanya

5-Fransa

6-İngiltere

Türkiye 29.sırada …

Türkiye'deki ekonomik gelişmeye bağlı olarak, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı her yıl ortalama yüzde 10 büyüyor. Pazarda doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin payının yüzde 5 civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu durum, dünya pazarıyla paralellik gösteriyor.

Ülkede pazarlanan ürünlerin sadece yüzde 10'unu Türkiye menşeli ürünler oluşturuyor. Saç bakım ürünleri, sektör içinde en büyük paya sahip olurken şampuanlar, saç bakım ürünlerinin yaklaşık yüzde 59'unu oluşturuyor. Tıraş ürünleri, tüy dökücüler, banyo ve duş ürünleri, el sabunları, dudak ve göz makyaj malzemeleri, deodorantlar ve ter önleyici ürünler, parfümler, kolonyalar ve bebek bakım ürünleri başlıca üretilen ürünler olarak dikkati çekiyor.

Türkiye'de son yıllarda sektörde doğal sabunlar, şampuanlar, diğer saç bakım ürünleri ve saç boyaları, cilt bakım ürünleri, vücut bakım ürünleri ve diğer doğal kozmetikler üretilmeye başlandı. Özellikle doğal sabun ve şampuan üretimi ülke çapında birçok küçük ölçekli firma tarafından gerçekleştiriliyor. Dünyaca ünlü defne ve zeytinyağı sabunları Türkiye'de büyük miktarlarda üretiliyor.

Bu Pazar haricinde saç ekim, gerdirme, burun ameliyatı derken insanın her noktasına dokunuyor. Vajina daraltan var…

Güzellik merkezi ve poliklinikler olarak işletme sayısı 10 bin civarında, bunlarda çalışanlar ise yaklaşık 70 bini buluyor. İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ayşe Aydın’ın verdiği bilgiye göre de ‘güzellik salonu’ adıyla 100 bin esnaf var. Bu işletmelerde de 300 bine yakın kişi geçimini sağlıyor.

Şimdi biz ne yapacağız derseniz, kendimiz ile barışık olacağız. Sağlıklı ürünler yediğimizi zannedip mutlu olacağız. Oysa organik kavramı bile yalan hale geldi. En kaliteli marketlerden aldığımız ürünler, bile çoğu sahte oldu. Bu kadar insanı doyurmak çok kolay değil.Gıda üreticileri de haklı…

Ama gaza gelip Instagram'da mükemmel olacağım yerine gerçek hayatta donanımlı, kültürlü ve zarif olmaya çalışmak sanki bana göre çekiciliği daha arttırıyor.

Tabi ben dahil hepimiz kilo vermeliyiz o ayrı ama ben yürüme ve sporda karar kıldım.

Daha az yeme daha çok yürüme ve spor…

Bu arada çok değerli hocalar ve klinikler de var ama bu konuda dikkatli olmak ve para tuzaklarına yakalanmamak önemli.

Kafamda şöyle bir şey var; nasıl Gastronomi turu yapıp, mekanlara ödül veriyoruz. Nişantaşı'nda sağlık ve güzellik turu yapıp en iyi hoca ve kliniklere ödül verebiliriz.

Yakında listeyi açıklayacağım...

Bu haftalık benden bu kadar kalın sağlıcakla…



