Melekler Şehri

Gürkan Boztepe
Gürkan Boztepe
Yayın Tarihi : 29-09-2025 10:55

Los Angeles’ın hikâyesi, 1781’de birkaç ailenin kurduğu küçük bir yerleşimle başladı: El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles. O günlerde çamurlu yolların ve at arabalarının şehriydi; petrol kuyuları, tarım bahçeleri ve göçlerle gelen farklı kültürlerin buluştuğu bir mozaik. Kim derdi ki, bu köy zamanla Hollywood’un hayal fabrikasına dönüşüp tüm dünyanın rüyalarını satacak?

Bu büyük serüvenin içinde Manhattan Beach önce küçük bir sayfiye kasabasıydı. Balıkçı kulübeleriyle başlayan hayat, otomobil çağının gelişiyle Los Angeleslıların hafta sonu kaçamağına dönüştü. Altın renkli kumsalı ve Pasifik’in dalgalarıyla Kaliforniya rüyasının kartpostalı burada çizildi. Ama tarih yalnızca güzel anlardan ibaret değildi. Afro-Amerikan Bruce ailesinin kurduğu sahil işletmesi, ırkçı baskılarla ellerinden alındı. “Bruce’s Beach” yıllarca unutuldu, ta ki günümüz insanları bu haksızlığı hatırlayana kadar. Bugün o sahil yalnızca bir plaj değil; hafızanın ve adaletin sembolü.

Şehrin iç taraflarında ise Calabasas’ın hikâyesi saklı. Adı İspanyolca “kabak tarlaları”ndan gelen bu kasaba, bir zamanlar küçük çiftliklerin yurdudur. 20. yüzyılda Los Angeles büyüdükçe, Calabasas da kendi sessiz ritmini korudu. Son yıllarda ise bambaşka bir çehreye büründü: kapalı siteler, yüksek duvarların ardına gizlenen malikâneler ve Hollywood yıldızlarının gözlerden uzak sığınağına dönüştü. Kardashian ailesi, Drake, Justin Bieber, Jennifer Lopez… Hepsi burada mahremiyet ve ihtişamı aynı anda satın aldı.

Los Angeles’ın ünlü haritası aslında şehrin ruhunu da gösterir. Beverly Hills, Jennifer Aniston ve Leonardo DiCaprio gibi yıldızlarla hâlâ klasik ihtişamın adresi. Bel Air’de Will Smith ve Beyoncé-Jay Z çifti gözlerden uzak malikânelerinde yaşarken; Malibu’da Lady Gaga, Robert Downey Jr. ve Matthew McConaughey dalgaların ilhamına sığınıyor. Manhattan Beach daha genç ve sportif ruhlu: Shaquille O’Neal’dan Jonah Hill’e kadar birçok isim dalgalarla iç içe yaşıyor. Calabasas ise Hollywood’un perde arkası; Kardashian’ların, Bieber’ın ve Lopez’in yüksek duvarların ardındaki hayatı.

Bütün bu semtler tek bir haritanın parçaları değil, Los Angeles’ın farklı yüzleri aslında. Bir yanda Bruce’s Beach’in unutulmayan adalet arayışı, diğer yanda Calabasas’ın ihtişamlı sessizliği… Bir köşede Malibu’nun bohem rüyaları, öteki tarafta Beverly Hills’in vitrin ışıltısı. Los Angeles, bir şehirden çok sahnelerden oluşan dev bir tiyatro: Manhattan Beach’te dalgalar konuşur, Calabasas’ta duvarlar sır saklar, Beverly Hills’te spot ışıkları yanar. Ve biz, bu sahnenin seyircisi değil; figüranı olmaya çalışan şanslı yolcularıyız.

Los Angeles’ı Los Angeles yapan şey yalnızca kumsalları ya da sinema stüdyoları değil; aynı zamanda kimlerin nerede yaşadığıdır. Çünkü bu şehirde semtler, biraz da sahip oldukları ünlülerle anılır.

Beverly Hills, hâlâ klasik Hollywood ihtişamının merkezi. Elvis Presley’den Frank Sinatra’ya uzanan efsanelerin bir zamanlar yuvası olan bu semt, bugün Jennifer Aniston, Jack Nicholson ve Leonardo DiCaprio gibi isimlerle anılıyor. Rodeo Drive’daki butiklerin vitrinleri aslında onların arka bahçesi gibi.

Bel Air, Beverly Hills’in biraz daha mahrem ve gösterişli kuzeni. Buradaki tepeler, Will Smith’in devasa malikanesinden Jay-Z & Beyoncé’nin ihtişamlı evine kadar yıldızlarla dolu. Gwyneth Paltrow da burada doğal yaşam mottosunu lüksle birleştiren isimlerden biri.

Malibu, okyanusun altın rengiyle ünlülerin en romantik kaçış noktası. Burada Lady Gaga sahil manzaralı evinde şarkılarını yazıyor, Robert Downey Jr. güneşi selamlıyor. Cindy Crawford ve Matthew McConaughey gibi isimler de sahil boyunca koşuya çıkanlardan. Malibu’nun enerjisi biraz bohem, biraz da Hollywood ışıltısı.

Manhattan Beach, son yıllarda özellikle sporcuların ve genç ruhlu yıldızların uğrak noktası. NBA efsanesi Shaquille O’Neal, oyuncu Jonah Hill ve hatta YouTube fenomenleri bile burada yaşıyor. Sahil sporlarıyla iç içe, daha samimi ama hâlâ milyon dolarlık evlerin olduğu bir semt.

Calabasas ise tamamen farklı bir dünya. Kardashian-Jenner ailesiyle birlikte adını tüm dünyaya duyurdu. Kim Kardashian’ın malikânesi, Drake’in devasa evi, Justin Bieber’ın bir dönem olaylı partilere ev sahipliği yapan villası burada. Jennifer Lopez ve hatta Jessica Simpson gibi isimler de Calabasas sakinleri arasında sayılıyor. Bu bölge, “Hollywood’un kale duvarı” gibi; içeride gösteriş, dışarıda sessizlik.

Tüm bu bölgeler aslında bir haritanın parçaları değil; Los Angeles’ın ruhunun farklı yüzleri. Bir köşe, geçmişin ihtişamını anlatıyor; diğeri modern şöhretin korunaklı bahçelerini… Manhattan Beach’in dalgaları sporcuları çağırırken, Malibu’nun sahilleri sanatçılara ilham veriyor. Calabasas’ın duvarları ise Hollywood’un sırlarını saklıyor. Ve sonuçta hepsi aynı şehrin sahnesinde, farklı rollerde ama aynı oyunun içinde.

Bu haftalık benden bu kadar kalın sağlıcakla..

