Kopenhag'da bir gecce

Kopenhag'da neredeydi derseniz; Danimarka’da. Danimarka nerde derseniz kuzeyde…

Yani soğuk ve karanlık diyeceksiniz .

Ama aslında değil.

"Neden mi?" derseniz, gitmek için aşağıdaki sebepler benim ilgimi çekti belki sizin de çeker..

Öncelikle ortalama 3 saat uçuş mesafesinde; THY haricinde Pegasus ‘da uçuyor.

Dünya’nın en denizci ülkelerinden biri ve şehri.

Kültür ve sürdürülebilirlik ve çevreye saygı konusunda Dünya’da ilk 3'te.

İnsanlar doğru dürüst.

Balık sevenler için özel bir şehir.

Mimari ve zerafet sevenler için çok farklı.

Tarih ve yeşil sevenler için bir cennet.

Gastronomi deseniz her köşe başında Michelline yıldızlı bir restoran var ve fiyatları gayet makul.

İnsanlar karbon salınımı ve doğaya zarar vermemek için bisiklet kullanıyor.

Şehir merkezinde 200 yıllık çay dükkanları bulabiliyorsunuz .

İçecekleri ile ünlü.

Aydınlatma konusunda dünya literatürüne girmiş.

İngilizce bilmeyen yok.

AB ülkeleri ukala havaları yok.

Yeni nesil hamburger sevenler için inanılmaz bir cennet

Denizcilik müzeleri -Tivoli bahçeleri-Kurşun asker -Denizkızı gibi pekçok hikaye barındıran bir şehir.

Viking hikayesi burada da var.

Kültür sanat dolu bir şehir.

Nüfus toplasan 900.000 kişi.

Tarihine kısaca bakacak olursak; "København" Danca'da "ticaret limanı" veya "tüccar limanı" anlamındadır. Koben tüccar ve "havn" Danca'da "liman" demektir.

21. yüzyılın başından bu yana Kopenhag, kurumlarına ve altyapısına yapılan yatırımla kolaylaştırılan güçlü bir kentsel ve kültürel gelişme gördü. Şehir, günümüzde Danimarka'nın kültürel, ekonomik ve hükûmet merkezidir. Kuzey Avrupa'nın en önemli finans merkezlerinden biri olan Kopenhag Borsası'na ev sahipliği yapan şehir özellikle bilgi teknolojisi, ilaç sanayiindeki girişimler yoluyla hizmet sektöründe hızlı gelişmeler yaşadı. Øresund Köprüsü'nün tamamlanmasından bu yana Kopenhag, İsveç'in Scania eyaleti ve Øresund Bölgesini oluşturan en büyük şehri Malmö ile giderek daha fazla entegre hale geldi. Kopenhag'ın Tivoli Bahçeleri, Küçük Deniz Kızı heykeli, Amalienborg ve Christiansborg sarayları, Rosenborg Kalesi Bahçeleri, Frederik Kilisesi ve birçok müze, restoran ve gece kulübü gibi simge yapıları önemli turistik yerlerdir.

Şehir aynı zamanda Kopenhag Üniversitesi, Danimarka Teknik Üniversitesi, Kopenhag İşletme Okulu ve Kopenhag BT Üniversitesi'ne ev sahipliği yapmaktadır. 1479'da kurulan Kopenhag Üniversitesi, Danimarka'daki en eski üniversitedir. Kopenhag, FC København. Her yıl düzenlenen Kopenhag Maratonu 1980'de kurulmuştur. Kopenhag, dünyanın en bisiklet dostu şehirlerinden biridir.

Görülmesi gereken 10 loksayon

1-Nyvhan

2-Tivoli

3-Kurtarıcı klişesi

4-Botanik bahçeleri

5-Opera binası

6-Belediye binası

7-Tüm restoranlar

8-Gastronomi merkezleri(2 adet önemli)

9-Denikızı

10-Kurşun askerlerin nöbet değişim törenleri

Bu şehirde vergi oranı dünyadaki en yüksek oranlardan biri %53 olmasına rağmen halk gayet mutlu.Konya’dan ve Sivas’dan 70 li yıllarda giden Türk ler vatandaş olmuş.En kötü maaş aralığı 200.000 TL .Evet yanlış duymadınız.Şehir de çok pahalı değil.

Evet hava soğuk ama ısınacak mekan sorunu yok.

Buraları artık bir yaşam tarzı olmuş.

Doğum izni 2.2 sene. Erkekler de kadınlar da çocuk bakıyor.

Neyse ben daha fazla detaya girmeyeyim.Bu haftalık benden bu kadar

Kalın sağlıcakla …