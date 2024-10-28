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ChatGPT’nin Aşırı Kullanımının Zararları

Gürkan Boztepe
Gürkan Boztepe
Yayın Tarihi : 28-10-2024 18:58

Teknolojinin sunduğu kolaylıklar birçok alanda verimliliği artırsa da, yapay zekâ araçlarının kontrolsüz kullanımı bazı olumsuz sonuçlar doğurabilir. Özellikle köşe yazarları ve öğrencilerin ChatGPT gibi yapay zekâ modellerine aşırı yönelmesi, düşünce üretimi ve özgünlük açısından önemli riskler barındırıyor.
 

1. Yaratıcılık ve Özgünlük Erozyonu:

Yapay zekâ, bilgiye kolay erişim sağlasa da, kullanıcıların özgün düşünce geliştirmesini köreltebilir. Köşe yazarları fikir üretmek yerine otomatik metinlere güvenirse, içeriklerde tekrar ve yüzeysellik artar. Bu durum, medyada fikrî çeşitliliğin azalmasına yol açar.

 

2. Akademik Sahtekârlık ve Bilgi Yüzeyselliği:

Öğrenciler, araştırma yapmadan veya derinlemesine öğrenmeden yapay zekâdan alınan içeriklerle ödev hazırlarsa, bilgi kalitesinde düşüş yaşanabilir. Bu durum, öğrenme sürecini olumsuz etkileyip, uzun vadede eleştirel düşünme becerilerinin gelişimini engeller.

 

3. Güvenilirlik ve Etik Sorunlar:

ChatGPT tarafından üretilen içeriklerin doğruluğunu kontrol etmeden kullanmak, bilgi hatalarına ve dezenformasyona yol açabilir. Hem akademik hem de gazetecilik alanında etik ihlallerin artması, güven kaybına neden olabilir.

 

4. İnsan Emeğinin Değersizleşmesi:

Köşe yazarlığı ve akademik üretim, bireylerin emeği ve birikimiyle şekillenir. Yapay zekâya aşırı bağımlılık, bu emekleri önemsizleştirerek insan üretiminin itibarını zedeleyebilir.

 

Sonuç olarak, ChatGPT ve benzeri yapay zekâ araçları, bilinçli ve dengeli kullanılmadığında yaratıcı süreçleri ve eğitimi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, yapay zekâ teknolojilerinden faydalanırken insan emeği ve özgün düşüncenin ön planda tutulması kritik bir öneme sahiptir.

ChatGPT Öncesi Öğrenciler Ne Yapıyordu?

ChatGPT gibi yapay zekâ araçları ortaya çıkmadan önce öğrenciler bilgiye ulaşmak ve ödevlerini hazırlamak için daha geleneksel yöntemlere başvuruyordu:

 

            1.         Kütüphanelere Gitmek: Öğrenciler ödev ve projeleri için kitap, makale ve ansiklopedilerden faydalanıyordu. Bu süreçte araştırma yapma ve kaynak seçme becerileri gelişiyordu.

            2.         Ders Notları ve Kitaplar Üzerinde Çalışmak: Öğrenciler, öğretmenlerinin verdiği notlar ve ders kitapları üzerinden konuları tekrar ederek öğreniyordu.

            3.         Grup Çalışmaları ve Tartışmalar: Sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelip tartışmalar yaparak fikir alışverişiyle öğrenmeyi pekiştiriyorlardı.

            4.         Öğretmenlerden Destek Almak: Zorlandıkları konularda öğretmenlerinden rehberlik isteyip anlamadıkları yerleri sorarak öğrenme sürecini tamamlıyorlardı.

            5.         Ansiklopediler ve El Yazması Notlar: İnternetin yaygın olmadığı dönemlerde ansiklopedilerden bilgi aramak veya el yazısıyla uzun notlar tutmak sık görülen pratiklerdendi.

 

Bu yöntemler, öğrencilerin araştırma, zaman yönetimi ve eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştiriyordu. Ancak bu süreç zaman alıcıydı ve bilgiye erişim bugünkü kadar hızlı değildi.

Teknoloji İnsanlığa Faydalı mı, Zararlı mı?

Teknoloji, insanlığa hem fayda hem de zarar getirebilecek bir güçtür.

Faydaları:

 

            •          İletişim ve Bilgi Erişimi: İnternet sayesinde bilgiye anında ulaşılabiliyor ve dünyanın dört bir yanıyla hızlı iletişim kurulabiliyor.

            •          Sağlık ve Bilimsel Gelişmeler: İleri teknolojiler, tedavi yöntemlerini geliştirmiş, hayat kurtaran yenilikler sunmuştur.

            •          Verimlilik ve Kolaylık: Otomasyon ve dijitalleşme birçok alanda işleri hızlandırarak günlük hayatı kolaylaştırıyor.

 

Zararları:

            •          Bağımlılık ve Sosyal İzolasyon: Teknolojiye aşırı bağımlılık, insan ilişkilerini zayıflatıp sosyal yalnızlığa neden olabiliyor.

            •          İşsizlik ve Eşitsizlik: Otomasyon, bazı mesleklerin yok olmasına yol açarak işsizliğe sebep olabiliyor.

            •          Çevreye Zarar: Teknolojik üretim ve tüketim, doğal kaynakların tükenmesine ve çevre kirliliğine katkıda bulunuyor.

 

Sonuç olarak, teknolojinin faydalı veya zararlı olması, onun nasıl kullanıldığına bağlıdır. Bilinçli ve dengeli kullanım, teknolojiyi insanlık için büyük bir avantaja dönüştürebilir.

Bu haftalık benden bukadar Chat GPT çıktı mertlik bozuldu mu ama bu yazıyı yapay zeka kullanarak denedim umarım beğenirsiniz .

Kalın sağlıcakla ….

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