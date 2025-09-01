  • 02 EYLÜL Salı 04:17
Gastroshow: Gastronomi ve Turizmin Davos Zirvesi

Gürkan Boztepe
Yayın Tarihi : 01-09-2025 11:58

Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünlerini, mutfak kültürünü ve gastronomik değerlerini dünyaya tanıtmak için düzenlenen Gastroshow etkinliği, yalnızca bir fuar ya da festival değil; aynı zamanda bir diplomasi masasıdır. Hersene farklı bir tema ile gerçekleşen bu zirvede bu sene tema ‘’Sağlık’’…Gastronomi Turizmi Derneği’nin öncülüğünde gerçekleşen bu buluşma, Anadolu’nun bereketli toprağında yetişen ürünlerin, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan yemek kültürünün ve yerel üreticilerin sesini uluslararası alana taşır.

Bugün dünya, yalnızca teknoloji ya da sanayi ürünleriyle değil; yemek kültürüyle de rekabet ediyor. İtalya makarnasıyla, Fransa şaraplarıyla, Japonya ise suşisiyle bir marka değerine sahip. Türkiye’nin de elinde öyle bir hazine var ki, doğru sunumla yalnızca sofraları değil, ekonomiyi de doyuracak güçte: Anadolu mutfağı.

Mal ve Hizmet İhracatında Sofranın Gücü

Gastronomi turizmi, Türkiye için yalnızca turist çekmenin bir yolu değil; aynı zamanda mal ve hizmet ihracatının en lezzetli rotası. Bir yabancı turist, Türkiye’ye gelip Antep baklavasını tattığında, yalnızca bir tatlı yemiş olmuyor; o tatlıyı ülkesinde de arıyor. Böylece baklavadan fıstığa, kaymaktan unlu mamullere kadar uzanan bir ihracat zinciri doğuyor. Aynı şekilde bir yabancı, Ege zeytinyağının kalitesini keşfettiğinde artık market raflarında o etiketi görmek istiyor. Gastroshow, işte tam da bu zincirin ilk halkasını kuruyor: ürünü tanıtıyor, hikâyesini anlatıyor, damakta iz bırakıyor.

Üstelik bu sadece ürünle sınırlı değil. Yemek pişirme teknikleri, şeflerin deneyimleri, gastronomi turizmi paketleri, yöresel restoranların tanıtımı da birer hizmet ihracatı kalemi. Yani Türkiye, mutfak kültürüyle hem ürününü hem de hizmetini aynı sofrada sunuyor.

Anadolu İçin Bir Kalkınma Modeli

Gastroshow’un en büyük kazanımı, kuşkusuz Anadolu’nun kalkınmasına sağladığı destek. Çünkü gastronomi turizmi, büyük şehirlerde değil, doğrudan üretim yapılan topraklarda değer yaratıyor. Kars kaşarını dünyaya tanıtırken Kars’taki üreticiyi destekliyor, Şanlıurfa’nın isotunu markalaştırırken bölgedeki çiftçinin emeğini görünür kılıyor. Bu da göçü önlüyor, yerel ekonomiyi canlandırıyor ve Anadolu’nun gençlerine yeni iş sahaları açıyor.

Üstelik gastronomi, Anadolu’nun sadece ekonomik değil, kültürel hafızasını da koruyor. Her yemek, bir hikâye, bir gelenek, bir bayram ya da bir göç hikâyesi barındırıyor. Gastroshow sayesinde bu hikâyeler kaybolmadan uluslararası alanda değer buluyor.

Sonuç: Sofrada Gelecek Var

Bugün Türkiye, gastronomi turizmini yalnızca turizm başlığı altında değil, bir ekonomik strateji olarak da görmeli. Çünkü soframızdaki her ürün, hem bir ihracat kalemi hem de bir kültürel elçi. Gastroshow etkinliği, işte bu vizyonu somutlaştırıyor; Anadolu mutfağını dünyaya taşıyor.

Anadolu’nun kadim mutfağını, çağdaş sunumlarla dünyaya tanıtmak, yalnızca bir şefin tabağında değil; ülkenin kalkınma yolculuğunda da büyük fark yaratacak. Çünkü unutmayalım: Bir ülkenin gerçek gücü, sofradaki çeşitliliğinde saklıdır.

Türkiye Sofrada Neden İtalya Kadar Ses Getiremiyor?

Dünya mutfaklarına bakın: İtalya, makarna ve pizzasıyla bir gastronomi imparatorluğu kurmuş. Fransa, şarabını ve peynirini sadece gıda değil, bir kültür unsuru olarak ihraç ediyor. Japonya’nın suşisi, Uzak Doğu’yu küresel bir lezzet markasına dönüştürmüş durumda. Peki biz? Bizim soframızda Antep’in baklavası, Kayseri’nin mantısı, Adana’nın kebabı, Ege’nin zeytinyağlısı, Kars’ın gravyeri, Urfa’nın isotuyla dolup taşıyor. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar çeşit, bu kadar zenginlik yok. Ama sorun şu: Biz markalaşamadık.

Türkiye’nin yüzyıllardır yoğurdu dünyaya tanıtmış bir ülke olması gerekirken, bugün market raflarında “Greek Yogurt” ibaresi görüyoruz. Bu sadece bir isim kaybı değil, aynı zamanda milyarlarca dolarlık bir ekonomik potansiyelin elimizden kayıp gitmesi demek. İşte bu yüzden Gastroshow gibi etkinlikler yalnızca gastronomi değil, aynı zamanda bir “milli uyanış” meselesi.

10 Yıl Sonra Türkiye’nin Sofra Gücü Nerede Olabilir?

Doğru stratejiyle Gastroshow, 10 yıl içinde Türkiye’ye milyarlarca dolarlık bir katkı sağlayabilir. Çünkü gastronomi turizmi yalnızca restoran ve otel gelirlerinden ibaret değil; tarım ürünlerinden lojistiğe, şef eğitimlerinden uluslararası restoran zincirlerine kadar geniş bir ihracat zinciri yaratıyor.

Düşünün:

• Antep baklavası ABD’de zincirleşmiş pastanelerde satılıyor.

• İzmir’in tulum peyniri, Avrupa’nın gurme marketlerinde raf buluyor.

• Urfa isotuna, Meksika biberi gibi küresel bir marka değeri kazandırılıyor.

• Anadolu’da küçük bir köyde üretilen zeytinyağı, Michelin yıldızlı restoranların menülerinde kendine yer buluyor.

Bunların hepsi hayal değil; İtalya, Fransa ve İspanya bunu çoktan başardı. Türkiye ise tam eşiğinde.

Anadolu İçin Stratejik Bir Çıkış Yolu

Gastroshow’un en kritik yönü, Anadolu’nun üreticisini doğrudan dünya pazarına bağlama potansiyeli. Çünkü gastronomi turizmi, yalnızca İstanbul’daki restoranlara değil, doğrudan üretim yapılan topraklara kazanç sağlıyor. Bu da göçü azaltan, yerel kalkınmayı tetikleyen ve Anadolu’nun gençlerine yeni bir gelecek sunan bir model.

Ama bunun için tek şart var: sahip çıkmak.

Anadolu’nun ürünlerini coğrafi işaretle tescillemek, markalaştırmak ve doğru stratejilerle dünyaya tanıtmak. Yoksa bugün “Greek Yogurt” gibi, yarın da “Mediterranean Baklava” diye bir kavram çıkarsa hiç şaşırmayalım.

Son Söz: Sofrada Strateji Olmadan Olmaz

Gastroshow, Türkiye için bir şenlikten çok daha fazlası: Bu ülkenin gelecekte nasıl anılacağını belirleyecek bir vizyon masası. Eğer bu fırsatı doğru değerlendirirsek, 10 yıl içinde Türkiye sadece turizmde değil, tarımda, gıdada ve hizmet ihracatında da dünya markası olabilir.

Ama unutmayalım: Bir ülke sofrada markalaşmadıkça, mutfağıyla dünyaya yön vermedikçe, kültürel mirasının en büyük gücünü boşa harcıyor demektir.

Tüm bu konuları 6 Ekim 2025 de Swisshotel Bosphorus’da en önemli 50 konuşmacı ve 250 dinleyici kurum firma belediye ile masaya yatıracağız. Hem ülkelerden hem de markalardan başarı hikayelerini dinleyip TC.Ticaret Bakanlığımızın destekleri ile birlikte neler yapabileceğimizi öğreneceğiz. Artık ağlama dönemi değil harekete geçme dönemindeyiz.

Teşekkürler Gastronomi Turizmi Derneği …

Bu haftalık benden bu kadar kalın sağlıcakla …

