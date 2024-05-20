Erkeklere pahalı oyuncaklar

Çok paranız olursa ne alırsınız? İlk etapta ev, araba ve eşinizi boşamaktan bahsetmiyorum. Daha derinliği olan bir soru. Hobileriniz oluşmamış olabilir. Ama yine de hedefleriniz olabilir.

Türk insanına yılbaşı öncesi Nimet Abla piyangocusu önünde sıra beklerken sorulan sorular gibi düşünmeyin. Büyük ikramiye sana çıksa ne yaparsın sorusu değil bu…

Para sınırınız yok ve sürekli size para geliyor. Eski sizden farklı ne yaparsınız gibi düşünün.

Sosyal sorumluluk ve Afrika’daki açları beslemek gibi idealist yanıtlara da kategori dışı. Bencil düşünün…

Sizi ne mutlu eder?

Geçenlerde bir arkadaşım bana sormuştu, bir anda yanıt veremedim. Şimdi sıra sizde…

Erkeklerde pahalı oyuncaklar listesinde pahalı hobileriniz olabilecek ilk etapta aklıma gelenler:

Klasik araba koleksiyonerliği

Resim koleksiyonerliği

Heykel koleksiyonerliği

Saat koleksiyonerliği

Yatçılık

Özel uçak

Bağcılık

Antika biriktirme

Golf kulüpleri

Puro kulüpleri

Gezginlik

Bunlardan en az birine sahip değilseniz daha zengin olamadınız demektir. Bu yaştan sonra da zengin olmak kolay olmayabilir diye düşünüyorsanız yanılırsınız. Allah’tan umut kesilmez. Eğer ‘Nike’ veya ‘Apple’ mucidi değilseniz; garajda bir yazılım bulacak zeka ve garajınız yoksa büyük işler yapamıyorsanız geldikleri gibi giderler şeklindesiniz demektir.

Şimdi gelelim:

Klasik araba için gerekli altyapıya en ucuz klasik araba; Anadol’dan başlasanız 150.000 TL başlangıç seviyesi. İş nereye kadar gidiyor derseniz; 32.500.000 TL Cadillac da sizin olabilir. Yanlış duymadınız, 1956 model klasik için ödeyeceğiniz bedel. Klasikler değerlidir. Bu araçlar yaşanmışlıklar içerir. Size hak ettiğiniz gibi davranır.

Resim ve heykel koleksiyonerliği son dönemde artan bir trend oldu. Özellikle resimlerde ciddi bir piyasa oluştu. İnsanlar artık anlamasa da yatırım amaçlı alıp bekliyor. Sonra değeri artınca da satıyor.

Yeni dönemde öne çıkan pek çok ressam var, tabi en pahalı ressam ölmüş olanı…

Şimdilerde yaşayan efsane isimlerde kimler var; Lidya Abuaf, Nur-Selçuk Altun, Beki, Bardaviç, Murat Barlas, Tarık Bayazıt, Sibel-Haldun Baydar, Daryo Beskinazi, Enis Berkol, Ayşe Bilginsoy, Canan Bozbağ, Kudret Çetinkaya, Sema-Barbaros Çağa, Süleyman Okan Çetiner, Niso Defçioğlu, Haldun Dostoğlu, Tuluy Ergörül, Mehmet Ergüven, Mine Gülener, Aslı Gülten.

Aşağıdaki isimlerden birinin tablosu sizde varsa gerçek zengin olmuşsunuzdur belki de haberiniz yoktur: Elif Naci, Selim Turan, Osman Hamdi, İbrahim Çallı, Burhan Doğançay, Devrim Erbil, Fikret Mualla, Bedri Rahmi Eyüboğlu.

Yeni model ressamlarımızdan ise; Buket Alçiçek, Elif Şule Şanlı, Onur Kubilay, Melisa Maria Tatar, Emel Ezal, Tuna Özkaragöz, Özlem Çebi ilk aklıma gelenlerden. Bana göre Selda Bağcan’ın kardeşi Serter Bağcan ve Prof. Dr. Gülten İmamoğlu artık değeri çok artan nitelikli sanat eserleri üretmeye devam ediyor.

Saat sever misiniz? Bana göre ilk 10 marka aşağıda;

Rolex

Richard Mille

Patek Philippe

Omega

Breitling

Breguet

Panerai

Tag Heuer

Fossil

Seiko

Buralarda rakamlar 100.000 TL’den başlıyor, 2 milyon Euro’ya uzanıyor.

Hepsinin detaylı incelemesi ve sebepleri var. Erkekleri gösteren sınırlı aksesuar var. Araba, saat, ayakkabı derken zaten kendi kimlik ve duruşunu koyduğu nadir aksesuar olduğundan, bu saat konusu her geçen gün ilerlemekte. Ben saat alıp saat satarak para kazanılacağını düşünmezdim. Ama son senelerde bu işin de tüccarları türedi. Tabi sahte saat konusu çok önemli. İşi bilmiyorsanız sertifika olmadan alacağınız saatler sorun teşkil edebilir.

Ama bence bu konu başlı başına bir yazı konusu olması lazım. Şimdilik bu kadar bilgide duracağım.

Erkeklere oyuncaklarda gelelim yat markalarına. Aslında yat markalarına geçmeden; erkeklerin yatçılıkla bu kültür ile ne kadar alakası var bunu da masaya yatırmak lazım.

Geçenlerde çok parası olan Ali Sabancı ve eşi; kaptan ile biliyorsunuz ailecek bot ile yüksek hızda kayalıklara çarptılar ve çok ağır ameliyatlar geçirdiler. Öncelikle kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Bu konuda seçtiğiniz kaptan bile hayatınız ve aileniz için ne kadar önemli olduğunu göstermekte.

Bazen parası olan çok işadamı yat alıyor pahalısı olsun, üzerinde helikopter pisti de olsun derken, tekne arıza yapınca ne yapacağını bilmiyor. Ben çok kıçtan kara ne demek, kaloma ne demek, iskele - sancak ne demek, aganta, alabanda, bodoslama, başüstü, ırgat, iskandil, orsa, safra, usturmaça, ne demek olduğunu bilmeyen çok yat sahibi ve kaptan ile karşılaştım.

Şimdi yat konusunda 2 tip tercihiniz olması gerekmekte.

Ahşap veya yelkenli gulet tipi mi (Yelken-Motor) Motoryat modeli mi

Bunlar da kendi içinde ayrılmakla birlikte rüzgar ile gidelim mi yoksa rüzgar gibi gidelim mi demek lazım. Bu artık sizin tercihiniz.

Amaç her ikisinde de gösteriş olabilir. Ama ikinci seçenek daha da gösteriş amaçlı…

Gelelim markalara; Azimut, Feretti, Bavaria, Hanse, Sunseeker ilk etapta motoryat örnekleri, bir de yerli markalar var Tacar - Viya, İsatek, Safter ilk aklıma gelenler.

Yelkenli seviyorsanız şu markalar olabilir; Beneteau, Jeanneau, Bavaria, Dufour.

Veya Bodrum tipi el yapımı guletler başlı başına bir zevk artık.

Katamaran markalarına girip kafa bulandırmayayım.

Gelelim puro meraklılarına; Bu da son zamanlarda kulüpleri kurulan zengin erkeklerin bir arada sosyalleştiği bir hobi oldu. Burada az da olsa kadınlar da oluyor ama bu hobi günden güne gelişiyor.

Burada herkesin beklentileri farklı ama keyif veren markalar ve ölçüler kişiden kişiye değişmekte; Cohiba, Montecristo, Partagas, La Habana, Ramon Allones ilk etapta aklıma gelenler.

Bu kulüplerden önde gelenler Brothers ve niceleri var.

Bu arkadaşlar zaten işinde başarılı ama ortak yanları puroya ilgi duymaları…

Bu kulüplerin artacağı düşüncesindeyim.

Bu hobi ve yetişkin erkeklere hobiler konularını bu haftalık burada kesip ileriki haftalarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.

Bu haftalık benden bu kadar. Kalın sağlıcakla…