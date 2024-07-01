Orman yangınları ve turizm

Bu aralar ne zaman televizyonu açsam orman yangını haberleri görüyorum. Hepimizin içini burkan bu haberlerin sebeplerini düşünüyorum.

Anız yangını, terörist saldırısı, salaklık…

Şimdi biz bu anız ve salaklık ile uğraşsak, kalanı da devlete bıraksak olur mu?

Kafamın almadığı salaklık:

Kardeşim, nasıl olur da ormana sigara atarsın veya mangal yapıp ateşi söndürmeden bırakıp gidersin?

Sonra yakalanınca bu arkadaşlar sadece "PARDON" mu diyor?

Bunların tam olarak cezası nedir?

Türk milleti bu konuda hemen empati ile anlıyor. Orman yangını esnasında yanan bir sincap ailesi ne acı çektiyse, izmarit atan aile için de aynı formatta bir çalışma hukuken mümkün mü? Yoksa referandum ile neden getirilmesin?

Ben bunları düşünürken, orman yangınları içinde çalışan gerek sivil toplum örgütleri, gerekse jandarma, asker, tüm esnaf arkadaşları tebrik ederim.

Kabul etmediğim şey: salaklık. Anız yangını nedir kardeşim? O da bir salaklık çeşidi değil mi? Bir şey yaptıysan ve yaktıysan, onun da neler olabileceğini tahmin edemiyor musun?

Anız tanımı: Anız yakma, hasat edildikten sonra ekinlerin toprakta kalan kök ve saplarının kasıtlı olarak yakılmasına verilen isimdir. Mısır, pirinç, buğday ve şeker kamışı artıkları dünyada kütle açısından başlıca yakılan anızı oluşturmaktadır.

Anız yakmanın cezası kaç TL?

Tebliğe göre, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20’nci maddenin (l) bendinde "anız yakanlara her dekar için idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza (5) beş kat artırılır." (244,08 TL)

Yere çöp atmanın cezası kaç TL?

Atıklarını standartlara aykırı şekilde toprağa atan ya da gömenlere verilecek ceza tutarı da yeni yılda 293 bin liradan 464 bin 500 liraya yükseldi.

Anız yakan çiftçilere kesilecek ceza ise dekar (dönüm) başına 386 lira oldu.

Anız Yangınlarının Ortadan Kaldırılması İçin:

Anızların daha çabuk parçalanıp organik maddeye dönüşmesini sağlamak amacıyla toprağa kalan sapın %1'i kadar "Azot dengeleme gübresi" verilmelidir.

Yabancı ot ve haşereleri yok etmek için anızların yakılması yerine ilaçlı mücadele yapılmalıdır.





Orman Yangınlarının Nedenleri

İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları

Ormanda güvenlik tedbiri alınmadan ateş yakılması

Yakılan ateşin söndürmeden bırakılması

Sönmemiş sigara izmariti ve kibritin yere atılması

Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen ot veya anızın yakılması

İlkokulda öğrendiğimiz bazı bilgileri salaklar için güncellemek lazım.

Orman yangınlarını önlemek için neler yapılabilir?

Ormanlarda ve piknik alanlarında sigara içilmemeli ve sigara izmaritleri söndürülmeden atılmamalıdır.

Ormanlarda herhangi bir duman veya yangın gözlemlendiğinde 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na derhal bilgi verilmelidir.

Orman yangını riskine karşı, evinizin çevresini yanıcı maddelerden arındırmak lazım.





Amerika'da orman yangını çıkartanlara ne cezalar verilmiş diye Google yazdım. En üstte ve hemen altındaki haberleri sizinle paylaşmak istiyorum.

ABD'de bir yargıç, Oregon eyaletinde aylar süren orman yangınını başlattığını itiraf eden 15 yaşındaki çocuğa 36 milyon dolardan fazla ceza kesti.

Hood River bölgesi yargıcı John Olson, çocuğun ayrıca yangın nedeniyle yürüyüş yollarında mahsur kalan 152 kişiye özür mektubu yazmasına hükmetti.

Columbia nehri yakınlarındaki Eagle Creek yangını yaklaşık 3 ay söndürülememiş, bazı evler kül olmuştu.

Yangında yaklaşık 195 kilometrekarelik alan zarar görmüş, yangın söndürme çalışmaları 18 milyon dolara mal olmuştu.

Çocuk "düşüncesiz şekilde kamusal ve özel mülkleri yakmak" ve "ormanlık alana yanıcı madde atmak" da dahil 8 ayrı suçu kabul etti.

15 yaşındaki çocuk ayrıca ABD Orman İşletmeleri için 1920 saat kamu hizmetinde de bulunacak ve 5 yıl gözetim altında tutulacak.

Çocuğun, ABD Orman İşletmeleri ve Oregon Ulaştırma Müdürlüğü de dahil yangından zarar gören kurum ve kişilere yapması gereken toplam ödeme 36 milyon 618 bin 330 dolar.

Bir başka haber ise; ABD'de geçen yıl yaptıkları bebek cinsiyeti açıklama partisinde, bir itfaiyecinin öldüğü orman yangınını başlatmakla suçlanan bir çifte 20 yıla kadar hapis cezası verilebileceği açıklandı.





Refugio Manuel Jimenez Jr ve Angela Renee Jemenez'e, El Dorado'daki yangınla ilgili olarak aralarında taksirle adam öldürmek de dahil çeşitli suçlamaların yöneltildiği belirtildi.

Yetkililer, geçen Eylül'deki partide kullanılan bir havai fişek cihazının yangını başlattığını ve yangında bir itfaiyecinin öldüğünü ve yaralanan itfaiyeciler de olduğunu kaydetti.

El Dorado yangını, California'nın güneyindeki San Bernardino bölgesinde 9 bin hektardan fazla bir alana yayılmış, evler ve diğer mülkler yanmıştı.

California Orman ve Yangın Koruma Kurumu, 5 Eylül'de yapılan cinsiyet partisinde kullanılan "duman çıkaran bir havai fişek" cihazının yangının sebebi olduğunu iddia etti.

Yangın 16 Kasım'da tam olarak söndürülürken, alevlerle mücadele eden itfaiyeci Chris Morton ölmüş, diğer bazı itfaiyeciler de ağır yaralanmıştı.

Cinsiyet açıklama partilerinde, bebek bekleyen anne ve babalar konuklar önünde bebeğin cinsiyetini açıklıyor.

Açıklama anında havai fişekler ve renkli dumanlar kullanılabiliyor.





Şubat ayında da 28 yaşındaki baba adayı Christopher Pekny, parti için hazırladığı düzeneğin patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

ABD'de şu anda Oregon eyaletinde, Los Angeles kentinden daha büyük bir alanı yakan ve binlerce kişinin evlerinden tahliye edilmesine neden olan bir orman yangınıyla mücadele ediliyor.

Bu iki örnek bana yetti. Demek ki ülkemizde cezalar yetersiz. Zaten trafikte de ceza var ama uygulanmıyor. Gel yolda bakalım, sürekli drift atan bir salak veya müziği sonuna kadar açan başka bir salak var. Neden Amerika'da yok? Yedi düvelin yaşadığı Amerika'da dolaşalım, Çinli Koreli niye artistik hareketler yapmıyor? Veya Avrupa'da sürekli çöpleri yere atan insanlar yok. Ana sebep caydırıcı ceza olması değil, cezaları uygulayan bir yönetim olması. Sabah akşam gel, Taksim'de dönercilerin önündeki çöpleri size göstereyim. Araplar gelip çöpünü atıyor, bunu gören Türk kardeşlerimiz atıyor, bunu gören Afgan atıyor; belediye sürekli toplasa ne olacak… Ceza ve uygulama var mı? Bunlar kültür meselesi, kalite ve vizyon meselesi.

Dediğim gibi, ormanı yakanı Taksim Meydanı'na Dilan Polat Ferrarisi yanına, "Braveheart" son sahnesi gibi alacaksın, bak bir daha oluyor mu?

Bu haftalık benden bu kadar. Kalın sağlıcakla.