Evdeki çocuklarımız köpeklerimiz

Gastronomi sektörü artık çocuk, kadın ve erkekleri geçti; evdeki evcil hayvanlarımız için gastronomik deneyimler hazırlıyor.

Evet, yanlış duymadınız. Köpek kuaförleri zaten çok popüler, kedi köpek kıyafetleri zaten çok ilgi görüyor. Onları taşımak için özel bagajlar derken başlı başına apayrı bir sektör oldu.

Bu anlamda genel evcil hayvan ekonomisi hakkında kısaca rakamlardan bahsedeyim:

Dünya’da evcil hayvan ekonomisinin büyüklüğü 150 milyar USD. Ülkemizde 1.3 milyar USD yıllık gelir elde edilmiş durumda.

Özellikle ABD’de evcil hayvan sahipleri benzeri görülmemiş bir büyüme yaşadı. American Pet Products Association verilerine göre hanelerin yüzde 70'i, yani yaklaşık 90,5 milyon kişi, bir evcil hayvana sahip. Morgan Stanley verilerine göre, evcil hayvan endüstrisi, yeni sahiplerdeki artış, elverişli demografi ve en önemlisi evcil hayvan başına artan harcama sayesinde 2030'a kadar neredeyse üç katına çıkarak 277 milyar dolara ulaşmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Tüketiciler, evcil hayvanları için daha iyi çözümler bulmak amacıyla çevrimiçi olarak çok fazla zaman harcıyor. Ayrıca evcil hayvanlarının ihtiyaçlarını anlayan özelleştirilmiş çözümler için bütçelerini giderek daha fazla evcil hayvanlarına aktarıyor. American Pet Products Association tarafından yapılan bir ankete göre, evcil hayvan sahiplerinin yüzde 50'den fazlası, gıda dahil olmak üzere çevre dostu evcil hayvan bakım ürünleri için daha fazla ödeme yapmaya istekli. ABD'de köpek ve kedi sahiplerinin yüzde 60'ı evcil hayvanlarının beslenmesinden endişe duyduğu için her türlü maliyeti göze alıyor. Bu yüzden köpek sahiplerinin yüzde 41'i ve kedi sahiplerinin yüzde 39'u birinci sınıf evcil hayvan maması satın alıyor.

Pazar Türkiye’de de hızla büyüyor.

Türkiye'deki tahmini evcil köpek sayısı, 2012-2021 yılları arasında sürekli bir artış gösterdi. 2023 yılında Türkiye'deki köpek nüfusu yaklaşık 2,65 milyon olarak tahmin ediliyor. European Pet Food Industry tarafından yayınlanan en son rapora göre ise, 2021 itibarıyla Türkiye'deki hanelerin yüzde 5’inin en az bir evcil köpeği var. Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bu oldukça düşük bir oran olsa da, pet endüstrisinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kaliteli ürün ve hizmetlere mutlak bir ihtiyaç var. Birçok global araştırmaya göre pazar, artık milyar dolarlarla ifade ediliyor. Türkiye de bu trende ayak uydurmuş durumda. Türkiye'de evcil hayvan ve evcil hayvan mamalarının satın alınabileceği 14 binin üzerinde perakende satış mağazası mevcut.

Şimdi gelelim ülkemizde yaşanan gastronomik seçimlerde kedi köpek gastronomisine:

Benim dört adet köpeğim oldu. 2 adet Dalmaçyalı, 1 Sivas Kangal, 1 adet av köpeği. Hepsinde de annem evde kemik kaynatıp bayat ekmek ile papara yaptı.

Papara nedir derseniz, TV'de reklamlarını gördüğünüz bir kredi kartı değil aslında; bayat ekmekler kaynayan kemikler ile harman yapılır ve köpeklere verilir. Bu hayvanların tüyleri ve bakışları diğer hazır mama ile beslenen hayvanlardan çok daha farklı olur.

Hayatta "mış" gibi yaşamlar döneminde olduğumuzdan dolayı, evde kadın ve erkek de dışarıda yoğun çalıştığından, hiç kimse bırak kedi köpek maması hazırlamayı, kendi yemeğini bile pişirmekten aciz bir formatta yaşayan insanlar olduk.

Bu krizi fırsata çeviren hazır mama firmaları da hepimizin paralarını aylık olarak ciddi anlamda almaya başladı. Bir bakıyorsun, kedi köpek maması bedelleri senin ev kiran gibi olmuş.

Zaten bir de çocuğun varsa, özel okulun taksidi, ev kredisi vb. derken, bu yeni dönem evcil hayvan sahiplerini rahatsız eden bir boyuta geldi.

Neyse, çiçek alalım desen bile yurtdışından daha pahalı. Çiçek ve yemek konusunda özel bir yazı yazacağım. Ama ülkemizde insanların evcil hayvan sevgisinden nemalanan pet firmalarından artık gına geldi.

Bebek bezi firmaları gibi halkımızı sağmaya devam ediyorlar.

Eskiden köpeğin varsa sen dolaştırırdın. Şimdilerde Cihangir'de, Nişantaşı'nda sabah köpek dolaştırıcıları geliyor, 30-40 köpeği alıp gezdirip geri bırakıyor.

Ya arkadaşım, sen niye köpek aldın? Bağ kurup aile ferdi olsun diye değil mi? Yalan, kendini kandırma.

Çocuk bakıcın, köpek bakıcın, evde yardımcı derken sen ölmüşsün haberin yok.

Sen köpek veya kedinin pisliğini elinle alıp sıcaklığını hissetmiyorsan, konuşmayalım.

Aynı şey yeni doğan bebeğin için de geçerli.

Sen o bağları kurmamışsan, şekil için yaşayanlardansın.

Tekne de alınca kaptana emanet edip yılda 4-5 kez gidenlerden birisin maalesef.

Bu senin zengin değil zavallı olduğunu gösterir.

Neyse, bu haftalık benden bu kadar. Kalın sağlıcakla.