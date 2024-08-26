Türkiye'de olduğunu nasıl anlarsın?





*Ana haberlerde sürekli şiddet izlemenden değil

*Sokakta sana bir şey satmak isteyenlerden değil

*Sahte parfüm satıcılarından değil

*Elektrikçiler çarşısında hamal olarak çalışan Afrikalılardan değil

*Saat satan siyahilerden değil

*Plaja girerken beachclub giriş ücretinden değil

*Otopark bulamamaktan değil

*Yediğin mükemmel anne yemeklerinden değil

*Çilingir sofrasındaki muhabbetlerden değil

*İnternetten gelen siparişin farklı olmasından değil

*Aynı anda Esencılıs ve Kemerburgaz tezat gibi mahallerimizden değil

*Dünyadaki tek Taksici uberinden değil

*Kişisel gelişim uzmanları bolluğundan değil

*Hindistan’da satılmayan kadar mat satılmasından değil (Yogacı bolluğu)

*ABD'de satılmayan beyzbol sopası adedinden fazlası ülkemizde satılıyor olmasından değil (araç içi aksesuar)

*Kedi köpek konusu gerginliğinden değil

*Yurtdışı çıkış harcından değil

*Permi hakkından değil

*Cep telefonu getirme vergisi(İmei kaydından) değil

Aşağıdaki yabancılara çevrilemeyen deyim ve atasözlerimizden;



*Götü yere yakın olandan kork

*Her hıyarım diyene tuzu alıp koşturma

*Az laf çok iş

*Yollar yürümekle aşılmaz

*Varsa vardır yoksa yoktur .(Demirel)

*Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele edecek mesele kalmaz.(Demirel)

*Genelevler kapatılsın da millet bizi mi şeyetsin (Demirel)

*Balık etli

*Nazar değmesin

*Havadan sudan

*ciğerimin köşesi

*adamsın

*ateş almaya gelmek

*ilk göz ağrım

*bir musibet bin nasihatten iyidir.

*Sakla samanı gelir zamanı

*Üzüm üzüme baka baka kararır.

*Bir elin nesi var iki elin sesi var

*ben sana kurban olurum

*Bahtsız bedeviyi çölde kutup ayısı

*Bugün yediğin hurmalar yarın *** tırmalar

*hamama giden kurnaya düğüne gider zurnaya aşık olur

*işşsiz bakkal tartar

*Arpaya katsan at yemez,kepeğe katsan it yemez

*Ayranı yok içmeye tahtırevanla gider sıçmaya

*G** inatlaşan donuna sıçar

*Deveye cilve yap demişler, iki çadır devirmiş

* K*** giren şemsiye açılmaz

*Asistanı ile yatan kahveyi kendi yapar .

*El ile gerdeğe girilmez

Gibi yabancıların anlamadığı terim ve atasözlerimizden .

Bu haftalık benden bu kadar kalın sağlıcakla …