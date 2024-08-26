Türkiye'de olduğunu nasıl anlarsın?

*Ana haberlerde sürekli şiddet izlemenden değil
*Sokakta sana bir şey satmak isteyenlerden değil
*Sahte parfüm satıcılarından değil
*Elektrikçiler çarşısında hamal olarak çalışan Afrikalılardan değil
*Saat satan siyahilerden değil
*Plaja girerken beachclub giriş ücretinden değil
*Otopark bulamamaktan değil
*Yediğin mükemmel anne yemeklerinden değil
*Çilingir sofrasındaki muhabbetlerden değil
*İnternetten gelen siparişin farklı olmasından değil
*Aynı anda Esencılıs ve Kemerburgaz tezat gibi mahallerimizden değil
*Dünyadaki tek Taksici uberinden değil
*Kişisel gelişim uzmanları bolluğundan değil
*Hindistan’da satılmayan kadar mat satılmasından değil (Yogacı bolluğu)
*ABD'de satılmayan beyzbol sopası adedinden fazlası ülkemizde satılıyor olmasından değil (araç içi aksesuar)
*Kedi köpek konusu gerginliğinden değil
*Yurtdışı çıkış harcından değil
*Permi hakkından değil
*Cep telefonu getirme vergisi(İmei kaydından) değil
Aşağıdaki yabancılara çevrilemeyen deyim ve atasözlerimizden;
*Götü yere yakın olandan kork
*Her hıyarım diyene tuzu alıp koşturma
*Az laf çok iş
*Yollar yürümekle aşılmaz
*Varsa vardır yoksa yoktur .(Demirel)
*Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele edecek mesele kalmaz.(Demirel)
*Genelevler kapatılsın da millet bizi mi şeyetsin (Demirel)
*Balık etli
*Nazar değmesin
*Havadan sudan
*ciğerimin köşesi
*adamsın
*ateş almaya gelmek
*ilk göz ağrım
*bir musibet bin nasihatten iyidir.
*Sakla samanı gelir zamanı
*Üzüm üzüme baka baka kararır.
*Bir elin nesi var iki elin sesi var
*ben sana kurban olurum
*Bahtsız bedeviyi çölde kutup ayısı
*Bugün yediğin hurmalar yarın *** tırmalar
*hamama giden kurnaya düğüne gider zurnaya aşık olur
*işşsiz bakkal tartar
*Arpaya katsan at yemez,kepeğe katsan it yemez
*Ayranı yok içmeye tahtırevanla gider sıçmaya
*G** inatlaşan donuna sıçar
*Deveye cilve yap demişler, iki çadır devirmiş
* K*** giren şemsiye açılmaz
*Asistanı ile yatan kahveyi kendi yapar .
*El ile gerdeğe girilmez
Gibi yabancıların anlamadığı terim ve atasözlerimizden .
Bu haftalık benden bu kadar kalın sağlıcakla …