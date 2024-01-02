2023'ün EN'leri listesi

Bu köşe yazısı her sene merakla beklenir. Aşağıdaki kategorilerde bana göre en iyiler mevcuttur.
2023’in EN İYİLERİ
En iyi etçi: Kalbur Et
En iyi balıkçı: Kıyı & Balıkçı Sait
En iyi kurufasulyeci: Hüsrev
En iyi çorbacı: Saruhan
En iyi gecce klübü: Ruby
En iyi magazin yayın organı: Gecce.com
En iyi dernek: Gastronomi Turizmi Derneği
En iyi alışveriş merkezi: Galataport
En önemli marka şehir yöneticisi: Davut Gül (İstanbul Valisi)
En iyi çıkış yapan turizm örgütü : Otsad
En iyi şehir oteli yöneticisi: Bozkurt Atabek (Sofitel -Taksim)
En iyi havayolu: THY
En iyi erkek oyuncu (Türk): Tamer Levent
En iyi kampanya ile Türk halkına yakın turizm acentesi: Prontotour
Şehri marka yapan en önemli organizasyon: Gastroshow Fuarı
En çalışkan devlet kurumu: CİMER
Anadolu şehirlerinde gastronomiye en fazla marka yatırımı yapan 3 şehir: Gaziantep, Bursa, Yalova
En iyi yönetmen: Çağan Irmak & Cem Yılmaz
En popüler gezgin: Saffet Emre Tonguç
En popüler ombudsman: Hüseyin Kurtoğulları
En iyi şef: Ebru Baybara Demir
En iyi Anadolu markası: Gt Anadolu
En sürdürülebilirlik uzmanı ve doğa dostu akademisyen: Doç. Dr.Efsun Dindar
En iyi influcer: Gül Erçetingöz
2023 de yaşlanmayan sanatçı: Ajda Pekkan
En vizyonlu bakanlık: T.C. Ticaret Bakanlığı