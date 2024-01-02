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2023'ün EN'leri listesi

Gürkan Boztepe
Gürkan Boztepe
Yayın Tarihi : 02-01-2024 10:39

Bu köşe yazısı her sene merakla beklenir. Aşağıdaki kategorilerde bana göre en iyiler mevcuttur.

2023’in  EN İYİLERİ

En iyi etçi: Kalbur Et 

En iyi balıkçı: Kıyı & Balıkçı Sait 

En iyi kurufasulyeci: Hüsrev

En iyi çorbacı: Saruhan

En iyi gecce klübü: Ruby

En iyi magazin yayın organı: Gecce.com

En iyi dernek: Gastronomi Turizmi Derneği

En iyi alışveriş merkezi: Galataport 

En önemli marka şehir yöneticisi: Davut Gül  (İstanbul Valisi) 

En iyi çıkış yapan turizm örgütü : Otsad 

En iyi şehir oteli yöneticisi: Bozkurt Atabek (Sofitel -Taksim) 

En iyi havayolu: THY

En iyi erkek oyuncu (Türk): Tamer Levent 

En iyi kampanya ile Türk halkına yakın turizm acentesi: Prontotour 

Şehri marka yapan en önemli organizasyon: Gastroshow Fuarı 

En çalışkan devlet kurumu: CİMER 

Anadolu şehirlerinde gastronomiye en fazla marka yatırımı yapan 3 şehir: Gaziantep, Bursa, Yalova 

En iyi  yönetmen: Çağan Irmak & Cem Yılmaz  

En popüler gezgin: Saffet Emre Tonguç  

En popüler ombudsman: Hüseyin Kurtoğulları 

En iyi şef: Ebru Baybara Demir  

En iyi Anadolu markası: Gt Anadolu 

En sürdürülebilirlik uzmanı ve doğa dostu akademisyen: Doç. Dr.Efsun Dindar

En iyi influcer: Gül Erçetingöz  

2023 de yaşlanmayan sanatçı: Ajda Pekkan

En vizyonlu bakanlık: T.C. Ticaret Bakanlığı

 

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