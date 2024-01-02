2023'ün EN'leri listesi

Bu köşe yazısı her sene merakla beklenir. Aşağıdaki kategorilerde bana göre en iyiler mevcuttur.

2023’in EN İYİLERİ

En iyi etçi: Kalbur Et

En iyi balıkçı: Kıyı & Balıkçı Sait

En iyi kurufasulyeci: Hüsrev

En iyi çorbacı: Saruhan

En iyi gecce klübü: Ruby

En iyi magazin yayın organı: Gecce.com

En iyi dernek: Gastronomi Turizmi Derneği

En iyi alışveriş merkezi: Galataport

En önemli marka şehir yöneticisi: Davut Gül (İstanbul Valisi)

En iyi çıkış yapan turizm örgütü : Otsad

En iyi şehir oteli yöneticisi: Bozkurt Atabek (Sofitel -Taksim)

En iyi havayolu: THY

En iyi erkek oyuncu (Türk): Tamer Levent

En iyi kampanya ile Türk halkına yakın turizm acentesi: Prontotour

Şehri marka yapan en önemli organizasyon: Gastroshow Fuarı

En çalışkan devlet kurumu: CİMER

Anadolu şehirlerinde gastronomiye en fazla marka yatırımı yapan 3 şehir: Gaziantep, Bursa, Yalova

En iyi yönetmen: Çağan Irmak & Cem Yılmaz

En popüler gezgin: Saffet Emre Tonguç

En popüler ombudsman: Hüseyin Kurtoğulları

En iyi şef: Ebru Baybara Demir

En iyi Anadolu markası: Gt Anadolu

En sürdürülebilirlik uzmanı ve doğa dostu akademisyen: Doç. Dr.Efsun Dindar

En iyi influcer: Gül Erçetingöz

2023 de yaşlanmayan sanatçı: Ajda Pekkan

En vizyonlu bakanlık: T.C. Ticaret Bakanlığı