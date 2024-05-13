Gastronomik etkinlik yoğunluğu

Yaz geldi, havalar ısındı, etkinlikler arttı. Evet, etkinlik dönemi başladı.

Mayıs ayında önemli etkinlikler olacak:

Değerli GTD üyemiz Erdem İpekçi, Life Park'taki "Foodifest 2024" Sokak Lezzetleri Festivali'ni gerçekleştirecek. Bu nitelikli etkinlikte yok yok. Hem konserler hem de muhteşem lezzetler olacak. Tarihi not alın: 18 Mayıs 2024. Etkinlikte kimler sahne alacak? Ayhan Sicimoğlu; adam zaten bir fenomen. Bazıları ukala ve itici bulsa da; adamın bilgisi ve Dünya vizyonu önemli. İtalya'dan Yunanistan'a kadar gerçekten dostlukları var. Sicimoğlu ailesinin ne kadar büyük bir aile olduğunu size tek örnek ile açıklamak isterim. Sabancı Atlı Köşkü var ya; işte o arazi içinde Sicimoğlu Köşkü var. Görmediyseniz gidip gezin. Özel bir mekan. O yüzden bu ailelerde siz de doğsanız belki de daha zor beğenen adam olurdunuz. Neyse, gelelim diğer sanatçılara; Küfn. Bu arkadaşlar da yeni dönem gençlik rüzgarı estiren bence çağımızın fenomeni. Koray, Cem Yenel, Melis Fis konserleri ile 50'den fazla sokak lezzetleri ile mükemmel bir ortam olacak.

Bu etkinliğin içinde farklı alanlarda yeşillikler içinde ünlü şefler ile de Gastronomik sohbetler olacak. O işler elbette GTD'de. Ülkemiz için değer katan şefler, üreticiler veya vizyoner Gastronomi insanları ile Gastronomi trendleri konuşacağız. Burada popüler isimler sizlerle olacak. Bu konuda umut vadeden şefleri de öne çıkartmak istiyorum. Bazen temcit pilavı formatında her etkinlikte aynı isimler gidiyor. Bunlar hem fazla havalanıyor hem de aynı konuşmaları yapıyor. Bence sponsorlar da sıkıldı da ayıp olmasın diye kimse sistemi bozmuyor. Bakalım biz size hangi isimleri konuşmacı koyacağız.

Gelelim Bodrum'a, orada da Gastronomi konusunda sevdiğimiz arkadaşımız Taner kardeşimizin nitelikli bir etkinliği var: Adı; BodrumGastrofest. Mimarı; Taner Kökten. Muğla Aşçılar Pastacılar Derneği başkanı. Kendisi yıllardan beri bu işe emek sarfedenlerden. Etkinlik tarihini not alın: 24-26 Mayıs 2024.

Bodrum biliyorsunuz İstanbul'un arka bahçesi. Dünya'nın da yükselen trendi. Burada ultra zenginler yurtdışından geliyor. Yatçılık başlı başına bir sektör. Yat mutfakları, yat yemekleri konusunda özel çalışmalar yapan bu kardeşimizin de başarılı ve nitelikli bir etkinliğe imza atacağını biliyorum.

Çok dolu bir etkinlik, gelen konuşmacılar da çok popüler. Kim mi var? Mesela ben varım yetmez mi. Şaka şaka, çok kıymetli isimler de burada olacak. 20 ülkeden katılımcı var. Ayrıca "Muğapader" olarak Muğla Valiliği ile önemli konuklar ağırlanıyor.

Diğer etkinliklerden farklı olarak; Türk ekmekleri köşesi ve Cumhuriyet Köşesi olacak. Türk Mutfağı'nın gücü gösterilecek. Bu etkinlik sadece Gastronomik bir etkinlik değil, Türk Mutfağı'nın Bodrum'dan Dünya'ya sesini duyuran bir platform olacak.

Ayrıca, Butik pasta yarışmaları, liselerarası yemek yarışmaları, paneller, butik kurabiye yarışması, üniversiteler arası yarışmalar, tekne aşçıları yarışması, vegan lezzetler yarışması, engelsiz aşçılar yarışmaları gibi özel organizasyonlar içermekte.

Sahrap Soysal, Erdem Dirbali, Cüneyt Asan, Eyüp Kemal Sevinç, Bedri Usta, Aydın Demir, Muharrem Tuna, Rahmi Yılmaz, Ahmet Aras, Lutfi Savaş, Cem Kınay, Serdar Karcılıoğlu, Bilge Keykubat, Erman Aras, Osman Serim, Hamza Kalkan, Murat Aslan, Ziya Karagöz, Fügen Durlu Özkaya, Atilla Totoş gibi marka isimler de konuşmacı olacak.

Bu etkinlik için Bodrum'a gidilir. Sakın kaçırmayın.

30 Mayıs'ta da Gastroshow İstanbul gerçekleşecek. Bu sene Turkuvaz medya binasında çok nitelikli bir etkinlik olacak. 50'den fazla konuşmacı ile tam bir Davos zirvesi. İşin arkasında GTD Gastronomi Turizmi Derneği olunca kaliteli işler yapılıyor. New York'ta başlayan Gastroshow tekrar İstanbul'da... Bu sene yurt içi ve yurt dışı en büyük markalar alınıyor. TC Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Ticaret Bakanlığı işin içinde olması işin çizgisini başka bir boyuta getirdi. Dernek aylardan beri çalışıyor. Hummalı çalışmanın arkasında Dünya Gastronomi Turizmi Derneği başkanı Erik Wolf gibi isimleri de getirmesi kıymetli.Başka dernekler de hazıra konma çabaları gözden kaçmamakla birlikte artık her kurum yerini iyi biliyor. Halka açık olmayan bu etkinlikte 60 dan fazla yayın organı ile basın desteği veren Turkuvaz’a teşekkürler. Bu özel etkinlikte Ticaret Bakanı konuşması ile mal ve hizmet ticareti yapmak isteyen tüm büyük oyuncular yerini aldı. Bazen derler ya kuru kalabalık değil icraat yapacak insanlar olsun. Bu etkinlik artık Dünya’da ve ülkemizde kalitesini belirledi.

Bu haftalık benden bu kadar Mayıs ayını bize ayırın sonra tatil dönemi geliyor zaten …

Kalın sağlıcakla …