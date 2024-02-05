Küçükken hatırlar mısınız ZENGİ FAKİR isimli bir dizi vardı. Başrollerde RodyJordashe (Peter Strauss), Nick Nolte (Tom Jordache) ..

Dallas daha başlamamıştı. Yani şöyle düşünün Levent Kırca’nın Ankara Birlik Tiyatrosu dönemleri ve TRT 1'de Oyun treni çocuk dizisi sonrası, Dallas öncesi yani Uzay Yoluna yakın… O dönemlerde renkli televizyonlar yeni çıkıyor falan …

Sen şimdilerde saatinle konuşup kulaklıkla koşuyorsun ya biz de walkman dönemi daha yeni başlamış olarak düşün .

Matematik çalışmalarında evde kibrit çöpleri ile antreman yapıyoruz. Babam sigarasından odun ayıklıyor.

Hatta bilye sayısı erkeklerde önemli. Bazı bilyeler 3 bilye ediyor. Sol başparmağı bilye atmaktan kramp girdiği dönemler.

Şimdi İnstagramda like atmaktan kasılmalar gibi düşün...





Gelelim Zengin YOKSUL dizinden sonra hayatımızda ne değişti? Zaten herkes azıcık zenginlere kıl idi sonrasında herkes kıl oldu. Ben unutmuyorum babam 74 model 230:4 Mercedes alınca ailecek mutlu olduk ama her hafta Mercedes arması kırılınca benim görevim o işi çözmek olmuştu.

Servet düşmanlığı arttı normalde hepimiz birlikte yaşıyorduk ama içimizdeki İrlandalıları bir türlü bulamıyorduk. Nerdeyse Karşıyaka zafer sineması sokağında arabanın yanında uyuyacağım kim kırıyor bu bilyeli Mercedes armasını. Çoğu zaman da tam kırılmıyor içindeki bilyeden dolayı birisi yamultuyor ama kim...

Sonra Dallas dizisi gelince herkes bu sefer Ceyar ‘a kıl olmaya başladı. Bu zenginlere olan agrasif tutum ülkeyi ayakta tutuyor idi.

İçimizdeki İrlandalılarda ODTÜ'de okuyan ağabeyimler bile eklenmişti .Herkes 68 kuşağı idi. Bir annem bir ben bir de anneannem aynı saftaydık. Benim o zaman da siyaset ile işim yok idi.

Şimdilerde 53 yaşına geldim. Kişisel gelişim vb dahil pek çok eğitim aldım ve eğitim verenlerin marka doktoru profesyonel olarak markalaşma çalışmalarında defalarca bulundum. Türkiye'de Rahmi Koç, Nejat Eczacıbaşı, Süleyman Demirel, Erdal İnönü, Vitali Hakko, Ahmet Nazif Zorlu, Selçuk Yaşar pek çok zenginle (ve güçlü insan ile ) birebir tanışıp iş yapma imkanım oldu.

Hepsinden süzülmüş 5 zengin olma tüyosunu aşağıda sizle paylaşıyorum. Hem de ücresiz.

1-Zenginlerle takıl

2-Kendini gerçekten hep zengin hisset

3-Cimri zenginlerden uzak dur. Bunu anlaman bir ömre mal olabilir.

4-Çok çalış ama aptalca zaman kaybeden çalışkanlıktan bahsetmiyorum, sonuç odaklı ol ve üstlere Show için değil kendin için çalış. Unutma Hayat çok çalışmak artı şans değil çarpı şansdır .Sen başarılı isen seni bulurlar …

5- Diksiyon, terbiyeli davranışlar, asillik, aile kaliten, kıyafetin ve vücuduna çok dikkat et. Unutma meyhanede veya güzel bir kadın tarafından seni kafalamak isteyenler olacaktır. Duruşunu bozma. Ticarette zor durumda kalsan bile yalan söyleme, zor yolu seç hep doğru söyle… Bedeli ne olursa olsun .

Başarı hikayelerinden ders çıkartmak önemli elbette ama anlatılmayan karanlık detaylar olduğunu unutma ayrıca batma hikayelerinden de öok önemli dersler çıkartmak gerektiğini unutma .

Ayrıca pek çok zenginin babası zaten zengin olabilir ama sen kendi hikayeni yaz ve babanın başarıları ile değil ,kendi çıtanı kendin oluştur .

Millet seni ayakta alkışlasın. Para konusunu hırs yaparsan unutma para senden kaçar …

Ama Unutma yaşlılıkta yanında paran yoksa torunların bile seni ziyarete gelmeyecek …

Bu haftalık benden bu kadar herkese bolluk bereket bir 2024

