Amerika’nın Tarihi: Bir Kıtanın Keşfi mi, Bir Sofranın Dağılması mı?

Gürkan Boztepe
Yayın Tarihi : 30-12-2025 14:21

Amerika’nın tarihi, okul kitaplarında genelde “keşif” kelimesiyle başlar. Oysa keşfedilen bir yer değil, üzerinde binlerce yıldır tüten ocaklar, kaynayan tencereler ve anlatılan masallar vardı. Kristof Kolomb kıtaya ayak bastığında Amerika boş değildi; sadece Avrupalı değildi.

Yerli halklar — Navajo, Apache, Iroquois, Sioux, Cherokee… — bu topraklarda tarımı, avcılığı, mevsimsel beslenmeyi ve sürdürülebilir yaşamı Avrupa’dan çok önce çözmüştü. Ama tarih dediğimiz şey, maalesef kazananın tuttuğu defterdir.

İlk Amerikan Yemekleri: Hamburger’den Önce Mısır Vardı

Bugün “Amerikan mutfağı” denince akla gelen hamburger, hot dog ve milkshake; aslında yerli mutfağın üstüne kurulmuş bir vitrin.

Avrupalılar gelmeden önce sofrada şunlar vardı:

• Mısır (corn): Sadece yemek değil, kültürdü. Ekmekti, çorbaydı, törendi.

• Fasulye ve kabak: “Üç Kız Kardeş” denilen tarım sistemiyle birlikte yetiştirilirdi.

• Hindi: Şükran Günü’nün ana kahramanı ama hikâyesi yerlilerden alındı.

• Yabani pirinç, yaban mersini, akçaağaç şurubu

• Bizon eti: Sadece besin değil, yaşamın merkeziydi.

Yani Amerikan mutfağının temeli, yerli halkın toprağı okuma bilgisine dayanıyordu. Avrupalı göçmenler hayatta kalmayı bile yerlilerden öğrendi.

Şükran Günü: Teşekkür Kime, Hesap Kimden?

Bugün Şükran Günü masalarında hindi kesilir, dualar edilir. Ama pek söylenmez:

O ilk sofrada yerliler vardı. Ve o sofradan sonra yerlilerin sofrası sistemli biçimde dağıtıldı.

Şükran Günü bir teşekkürden çok, tarihin ironisidir:

Yardım edenler yok edildi, yardımı alanlar bayram ilan etti.

Yerliler Nasıl Asimile Edildi? Sessiz Bir Yok Oluş

Asimilasyon tek başına silahla olmadı. Daha sinsi yöntemler vardı:

1. Topraklarından Koparıldılar

“Trail of Tears” (Gözyaşı Yolu) sadece bir rota değil, bir insanlık ayıbıdır. Binlerce yerli açlıktan, hastalıktan öldü.

2. Çocuklar Ailelerinden Alındı

Yatılı okullarda:

• Saçları kesildi

• Dilleri yasaklandı

• İsimleri değiştirildi

“Yerli olma, Amerikalı ol” denildi.

3. Mutfakları Unutturuldu

Yemek kültürü, kimliğin kalbidir.

Bizonlar katledildi, mısır tarlaları yakıldı.

Yerli mutfağı “ilkel” ilan edildi.

4. Kültür Romantize Edildi

Bugün filmlerde yerli kültürü var ama yaşayan yerliler yokmuş gibi. Tüyler, totemler, maskeler var; ama gerçek insanlar görünmez.

Bugünün Amerikası: Fast Food’un Altında Gömülü Bir Tarih

Amerika bugün hızın, tüketimin ve zincir restoranların ülkesi. Ama her hamburgerin altında bir mısır tanesi, her hindi butunun gölgesinde bir yerli hikâyesi var.

Asimilasyon tamamlandı mı? Hayır.

Ama sessizleştirildi.

Bugün bazı yerli şefler, “Native American Cuisine” akımını yeniden canlandırıyor. Atalarının tariflerini modern mutfakla buluşturuyorlar. Bu bir yemek hareketi değil, gecikmiş bir özür aslında.

Son Söz: Tarih Sadece Savaşlarla Değil, Sofralarla da Yazılır

Amerika’nın tarihi;

• Sadece bağımsızlık bildirgesi değil,

• Sadece Hollywood değil,

• Sadece Wall Street hiç değil.

Amerika’nın tarihi, elinden kasesi alınmış bir halkın sessizliğidir.

Ve bazen bir mutfak, bir ulusun vicdanını ele verir.

