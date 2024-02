Doğru bildiğimiz yanlışlar

Bu hafta yanlış kullandığımız kelimeleri masaya yatırayım dedim. Bir de popüler olan laf salatalarını konuşalım istedim.

Bu aralar İkonik, sürdürülebilirlik, organik, evrilmek gibi kelimeler pek moda…

Darlamak, erkek arkadaş yapmak, nasılsın bro gibi saçmalıklara hiç girmiyorum.

Kelimelerden başlayalım:



Yanlış. Doğru

Veloybol Voleybol

Anbar. Ambar

Bilader. Birader

Harfiyat. Hafriyat

Kitapevi. Kitabevi

Maalesef. Maalesef

Menapoz. Menopoz

Erezyon. Erozyon

Komidin. Komodin

Afilli. Afili

Ahçı. Aşçı

Allerji. Alerji

Eşortman. Eşofman

Dekarasyon. Dekorasyon

Espiri. Espri

Gravat. Kravat

Kaporo. Kaparo

Müsbet. Müspet

Sellektör. Selektör

Şarz. Şarj

Yalnış. Yanlış

Zerafet. Zarafet

Gelelim beyaz yaka çalışanların görevlerinin açılımlarına; Kelimeleri bilmeden kullanmamak lazım

CEO Nedir?

Şirketin en üst düzey yöneticisi olarak bilinen CEO, şirketin genel stratejilerini belirleyen, vizyonu oluşturan ve uzun vadeli başarı için liderlik eden bir liderdir. CEO açılımı ise ChiefExecutiveOfficer, yani genel müdür olarak ifade edilir. İcra kurulu başkanı olarak da kullanılan CEO ünvanı, yüksek sorumluluk ve karar verme yetkisi gerektirir. CEO'nun görevleri arasında şirketin genel performansını izlemek, yatırımcı ilişkilerini yönetmek, stratejik ortaklıklar kurmak ve çalışanları motive etmek gibi çeşitli kilit alanlar bulunur.

CFO Nedir?

Şirketin finansal stratejilerinden sorumlu olan Chief Financial Officer, CFO açılımı olarak karşımıza çıkar. CFO, maliyet yönetimi, bütçe oluşturma, finansal raporlamaların yönetimi ve şirketin mali sağlığını güvence altına alma gibi kritik görevleri üstlenen üst düzey yöneticidir.

COO Nedir?

COO, bir şirketin en üst düzey yöneticisi olarak bilinen Chief Operating Officer'ın kısaltmasıdır. Şirketin günlük operasyonel süreçlerinden sorumlu olan COO, organizasyonun etkinliğini ve verimliliğini artırmak için çalışır. Genellikle stratejik planlamada önemli bir rol oynar. Dolayısıyla COO olmak isteyenlerin sahip olması gereken özellikler arasında stratejik düşünme, liderlik yetenekleri, problem çözme becerileri ve operasyonel süreçleri anlama kabiliyeti bulunur. Etkili iletişim, ekip yönetimi, değişen piyasa koşullarına uyum sağlama gibi yetkinlikler, başarılı COO için önemli unsurlardır.

CIO Nedir?

CIO açılımı, Chief Information Officer şeklindedir. Adından da anlaşılacağı üzere şirketin bilişim teknolojilerinden sorumlu en üst düzey yöneticisine verilen ünvandır. CIO, teknolojik stratejileri belirleyen, bilgi sistemlerini yöneten, şirketin dijital dönüşümünü liderlik eden yöneticidir. Bu pozisyondaki birinin ana hedefi, şirketin bilgi varlıklarını etkili şekilde yönetmek, teknolojiyi stratejik bir avantaj olarak kullanmaktır

CTO Nedir?

ChiefTechnologyOfficer (CTO), şirketin teknolojik stratejilerinden sorumlu en üst düzey yöneticidir. Şirketin teknolojik altyapısını yönetir, inovasyonu teşvik eder, bilgi teknolojilerini kullanarak şirketin stratejik hedeflerine katkı sağlar. Geleceğin teknoloji trendlerini takip eder, şirketin teknolojik rekabet avantajını güçlendirmek, sürekli gelişimi sağlamak için planlar oluşturur.

CMO Nedir?

CMO açılımı en çok merak edilen yönetici ünvanlarından biridir. Chief Marketing Officer'ın kısaltması olarak kullanılan CMO, şirketin pazarlama stratejilerinden sorumlu en üst düzey yöneticisini tanımlar. Temel görevi, şirketin marka stratejilerini belirlemek, pazarlama kampanyalarını yönetmek, müşteri ilişkilerini güçlendirmektir. Lider, şirketin ürün veya hizmetlerini etkili şekilde pazarlamak için çalışır.

Gelelim Argo ve Jargona

ARGO NEDİR? TDK ya göre ;

argo

isim (a'rgo) Fransızca argot

1. isim Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim

2. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim

Öğrenci jargonu Örnekleri

Aynen: Gençlerin her koşulda, her ortamda, her cümlenin ardından kullandıkları can kurtarıcı kelime. Çoğunlukla “Ben de öyle düşünüyorum. Ama ekleyeceğim de bir şey yok” anlamında kullanılıyor.

Ezik: Başarısız buldukları ya da havalı olmayan kişiler için kullanılan lakap

Mal mısın?: Saf mısın, salak mısın anlamına gelen, söylenilen kişiyi kelimenin sözlük anlamı olan ‘büyükbaş hayvan’ ile eşdeğer bir kategoriye koyan bir hakaret

Zırvana: Zırvalamanın nirvanası, yani fazlaca zırvalamak

Sen iyice safa bağladın: Saf kelimesi yerine herhangi bir kelime de gelebilir. Bir şeye dönüşmek, o olmak anlamına geliyor.

Yükselmek: Sinirlenmek

Panpa: Yakın arkadaş, pampi, kanki, kankito, aşkito gibi versiyonları da var.

Atarlı: ters davranan, söylenen, dırdır yapan

Ateş ediyo: çok güzel, hatta çok çok güzel

Ortamlara akmak: eğlence mekanlarına gitmek.

Neyin kafasını yaşıyo’sun?: Düşünce şeklini ya da davranışını saçma buldukları kişiler için kullanıyorlar. Kafan mı güzel ya da ne içtiysen ben de ondan istiyorum gibi versiyonları da olabiliyor.

Atar yapmak: Kızmak, abartılı çıkışlar yapmak

Lol: Sesli güldüm anlamında bir kısaltma

Birisine yürümek: Birisine asılmak, tavlamaya çalışmak

Duyar kasmak: Belli bir konuda duyarlı davrananları ti’ye almak için kullanılıyor. “Sen kedidir köpektir amma duyar kastın!” gibi

Sahiplemek: Birbirine yakıştırmak

Feno: Fenomen

Trollemek: ortalığı karıştırmak, ortaya bir laf atıp kenara çekilip kitleleri provake etmek

Kasmak: Çaba göstermek, uğraşmak, emek harcamak

Bro: Yakın arkadaş (erkek)

Sista: Yakın arkadaş (kız)

Mentionlamak: Bir ileti içerisinde bir ya da daha fazla kullanıcının adını kullanmak

Favlamak: Favorilere almak

Stalklamak: Birini sosyal medyada araştırmak, takip etmek

Popi: Popüler

Yardırmak: Tüm gücüyle o işe kanalize olmak

Bu haftalık dejenere haline gelen Türkçe kültürümüz ve sokaklarda dolaşan turist diye düşündüğümüz oysa Arabistan, Somali, Bangladeş v.b. kültürleri sadece yemek değil konuşma ve davranış konuşma kültürlerini de ülkemize sokan her gün kalitemizi düşüren topluluklar ile zorunlu iletişim içindeyken bir de kendi çocuklarımızın moda rüzgarına kapılarak nasıl asıl Türk kültürümüzden uzaklaştığının örneklerini vermek istedi.

Umarım daha da fazla saçmalıklara şahit olmayız. Asil ve zarif insanlar sokaklara çıkamaz oldular.

Nerde eskiden sokaklarda gördüğümüz o İstanbul beyefendileri ve hanımefendileri...

Şimdi Arap plaka araç ile Taksim'e gelin vale hazır.

Bu haftalık benden bukadar kalın sağlıcakla…