Marka olmak her firma ve kişi için çok önemli. Bugün Marka bir tahahüd ve vaadanlamındadır.Bugün hepimiz Marka kişiler ile iletişimde olmak isteriz.Marka mağazalardan Marka ürünler satın almak isteriz.İster kıyafet ister araba ister tekne olsun.Marka yerlerde balık et yemeyi severiz.Markacafelerde kahve içer sosyal medyada paylaşırız. Kimse kimseyi kandırmasın.





İşte bu marka olmak dışardan bir sonuç gibi gözükse de uzun bir yolculuk.Bu konuda Marka stretejsi belirlemek başlı başına bir tecrübe.

Bu konuda Kenan ağabey geçenlerde bir şey söylemişti hala aklımda; Haklı bir ukalalık ama ayarında olması önemli demişti. İşte bu konuda sizlere yol gösterecek vizyoner yeniliklere açık birileri veya kurumlar ile iletişimde kalmanı çok önemli. Sen işinde uzman olarak kalmalısın ama işin paketi (her anlamda nasıl paketlenmesi gerekiyor ise tecrübe ile birileri sana rüjgar üflemeli ki yelkenlerin dolsun.

Marka Doktoru tam da bu sebepten var …

Şimdi bazı başarı hikayesi markalardan örnek vermek isterim.

Gucci

Gucci markasının hikayesi, 1921 yılında İtalyan moda ve lüks deri ürünleri tasarımcısı olan Guccio Gucci tarafından Floransa, İtalya'da kurulan lüks moda eviyle başlar.

Guccio Gucci, ilk olarak yerel otellerde çalışırken çantaların ve valizlerin güzel deri işçiliğine olan ilgisini keşfetti. Bu ilhamla kendi atölyesini açarak deri çanta ve bağ üretimine başladı. 1921 yılında ilk mağazasını Floransa'da açtı ve ürünleri hızla popülerlik kazanmaya başladı.

Gucci, 1930'lu yıllarda özellikle ünlüler ve üst sınıf müşteriler arasında tercih edilen lüks bir moda markası haline geldi. Markanın simgesi olan bitki motifi ve özellikle at binicilerinin kullandığı atlı çanta ve sırt çantası gibi ürünler, Gucci'nin imza parçaları oldu.

1950'li ve 1960'lı yıllarda Gucci, dünya genelinde büyümeye devam etti ve New York, Paris, Londra ve Tokyo gibi önemli şehirlerde mağazalar açtı. Aynı dönemde Gucci, aksesuarlar, ayakkabılar, saatler ve gucci parfümler gibi farklı ürün kategorilerine de giriş yaptı.

Gucci'nin dünya çapında ünü, Hollywood yıldızları ve ünlüler tarafından da giyilmesiyle arttı. 1960'lı yıllarda GraceKelly ve Jacqueline Kennedy gibi ünlü isimler, Gucci ürünlerini sık sık tercih ettiler ve markanın prestijini daha da yükselttiler.

Gucci’nin kuruluşundan bu yana hedef kitlesi zengin müşterilerdir. Öncelikle hedef kitleyi iyice tanıyıp, onların zevklerine ve ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirilmiştir. Gucci, tasarımcılarını özenle seçmiştir başarılı olamayanlarla da yollarını ayırmıştır.

Gucci pazarlama stratejisinde ise; Harry Styles, Kate Moss ve Rihanna gibi tüm milenyumların favorisi olan ünlülerle sosyal medyada reklam çalışması yapmıştır.

Ferrari

Ferrari’nin kurucusu Enzo Ferrari, 1898 yılında İtalya’nın Modena şehrinde doğdu. Ferrari, küçük yaşlardan itibaren otomobillere ve yarışlara olan ilgisiyle bilinir. O dönemlerde bile, Enzo Ferrari’nin hayali yarış arabaları üretmekti.

Bugün Ferrari, lüks, hızlı ve performans odaklı araçlarıyla tüm dünyada tanınmaktadır. Şirket, dünyanın en pahalı arabaları arasında yer almaktadır. Ferrari, kuruluşundan bu yana, yarış arabalarıyla da büyük başarılar elde etmiştir. Şirketin kurucusu Enzo Ferrari, İtalyan otomotiv endüstrisine büyük katkılar yapmıştır. Ferrari markası, İtalya’nın gururu olarak dünya çapında bilinmektedir.

Espresso

Kaynayan su buharının kahveden geçirilmesi fikri ilk olarak 1820 yılında Fransız Bernard Rabaut tarafından uygulanmaya başlandı. Kısa süre içerisinde bu metod kahve satıcıları tarafından kullanılır hale geldi. Bir başka Fransız EdwardaLoysel De Santais ise ilk defa bu metodu kullanan bir makine icat ederek bunu 1855 yılında Paris Fuarı’nda tanıttı. Espresso tarihi için bir mihenk taşı olan bu makine bir ilkti ama ortada bir sorun vardı. Kahve yavaş oluyordu ve bir kahve için sabırsız insanlar beklemek istemiyorlardı. Öyle ki bir kahve için 10 dakikayı dahi bulan bekleme süresi oluşuyordu.

Espressoİtalyanca’da kelime anlamı itibarıyla “preslenmiş’’ (dışarı doğru preslenmiş) anlamına gelir. Basınçla ve presle yapılan bir kahve türüdür.

19. yüzyılın sonlarına doğru İtalya Turin ’de Angelo Moriondo adlı mucit ilk espresso makinesini icat etmiştir. Buhar gücünü direkt kahvenin üzerine vererek icadını tamamlamış ve 1884 yılında patentini almıştır. Fakat kahve bu şekilde demlendiğinde tadı pekiyi olmadığından rağbet görmemiş, arayışlar devam etmiştir. 1901 yılında İtalyan mühendis LuigiBezzera, Moriondo ’nun makinesini geliştirmiş, kahvenin değil suyun üzerine basınç vererek kahveyi demleyebildiği makineyi icat etmiş. 28 Nisan 1903 yılında patentini alarak, bilinen ilk kahve makinesini tamamlamıştır. Aynı yıl DesiderioPavoni patentini satın almış fakat Bezzera adını devam ettirmiştir. 1905 yılında PierTeresioArduino İtalya ’da Victoria Arduino şirketini kurup bu alanda makineyi geliştirmiş, ısı değerleri ve kapasitelerini arttırmıştır. 1934 yılında Francescoİlly, ilk basınç ve dozaj kontrolünü otomatik yapan “İlletta”yı bugünkü dozaj kontrolü ve otomatik makinelerin ilki de kabul edilebilen makineyi yapmıştır. 1946 yılında ise AchillesGaggia seri olarak kapasite yüksek ve hava buharlı makineyi geliştirmiş ve espresso makinesi tarihindeki yerini almıştır. Böylece gelişerek farklı markalarla günümüze gelişip gelmiştir.

Selpak

Türk insanını temizlik kağıtlarıyla tanıştıran İpek Kağıt'ın Karamürsel'de ürettiği tuvalet kağıtlarına Selpak isminin konulması, fabrika çalışanlarının önerisi doğrultusunda gerçekleşti. Kağıdın ham maddesi olan selülozun “Sel” eki ile temizliği çağrıştıran “pak” sözcüğünün birleştirilmesiyle Selpak sözcüğü türetildi.

Vakko

1934'te Şen Şapka marka ismiyle Vitali Hakko tarafından Sultanhamam'da küçük bir şapka satıcısı olarak kuruldu. 1937'de ağabeyi Albert Hakko'nun ortak olmasıyla birlikte Vitali Hakko, şirketin ismini Vakko'ya dönüştürdü ve Kurtuluş, Şişli'de Türkiye'nin ilk ipek boyama atölyesini kurdu.

Rolex

Dünya çapında her gün 2000’den fazla saat üreten ve yılda 7 milyar doların üzerinde satış yapan lider saat markası, lüks dendiğinde ilk akla gelen markalardan. İsviçre kökenli olan firma, kendi adı altında ürettiği saatleri sadece yetkili satış noktalarında satarak sadece ürünlerinin değil, aynı zamanda müşteri hizmetlerinin de kalitesini korumaya çalışıyor. 1905 yılında HansWilsdorf ve AlfredDavis tarafından Londra’da kurulan marka, her ne kadar İngiltere’de kurulmuş olsa da bugün İsviçre merkezli çalışıyor. Dünyanın en güçlü 57 markasından birisi olarak kabul edilen Rolex’in ilk ismi bu değil elbette. Şirketin kurulduğu ilk yıllarda, kurucularının ardından WilsdorfandDavis şeklinde isimlendirilen marka 1919 yılında İsviçre’nin Cenova şehrine taşınıyor, sonraki yıllarda da isim değiştirerek Rolex adını alıyor. Bugün markanın en büyük rakipleri arasında PatekPhilippe, Omega ve Panerai gibi markalar yer almakta. Rolex sadece ürettiği kaliteli saatlerle değil, sponsor olduğu etkinliklerle de isminden sıkça söz ettiriyor. Tenis, golf, yatçılık gibi üst düzey sporlara sponsor olan Rolex, kalite dendiğinde ilk akla gelen isimlerden birisi haline gelmiş durumda.

PatekPhilippe



PatekPhilippe'nin hikayesi, Polonyalı göçmen AntoniPatek ile Fransız saatçi AdrienPhilippe'nin Cenevre'de güçlerini birleştirmesiyle başladı. Patek'in vizyonu ve Philippe'in yenilikçi ruhu kaynaştı. 1845 yılında, ikili ilk anahtarlı sarma ve ayarlama sisteminin üretimini gerçekleştirdi. Bu devrim niteliğindeki buluş, gelecekteki yeniliklerin temelini attı. PatekPhilippe'nin hassaslık ve zanaatkarlık konusundaki erken ünü, Kraliçe Victoria ve Prens Albert gibi kraliyet müşterilerini çekti. Kraliçe Victoria, 1851 yılında bir PatekPhilippe saati satın aldı ve bu, markanın kraliyet ile ilişkilendirilmesinin başlangıcı oldu.

Şirketin çığır açan başarıları, 1989 yılında dünyanın en karmaşık taşınabilir mekanik saati olan Calibre 89'un üretilmesiyle devam etti. Bu inanılmaz saat, 33 komplikasyonla donatılmıştı ve PatekPhilippe'nin teknik yeteneğinin bir kanıtı olarak hala ayakta duruyor.

HİLTON

Hilton ailesinin yükselişi ailenin en büyük üyesi 1854 doğumlu AugustusHalvorsen'ın 1870 yılında Norveç'ten ABD'ye taşınmasıyla başladı. AugustusHalvorsen'ın yedi çoçuğu vardı. Bunlardan birisi daha sonra otel kralı olacak olan Conrad'dı. Condrad 1887'de, Meksika'da doğdu ve Hilton imparatorluğunun en başarılı işadamı olarak tarihe adını yazdırdı.

Manav olarak çalıştı

Conrad, otel kralı olmadan önce iş yapmayı babasının yanında manavlık yaparak öğrendi. Conrad manavda çalışırken, ailesi Meksika'da kaldıkları evin odalarını kiraya vSavaştan sonra, ConradTeksas'a taşındı ve yine aynı yılda 1919'da ilk otelini satın aldı. Aslında bir banka satın almak istedi ama işler istediği gibi gitmedi. Conrad'ın ilk oteli 40 odalı MobleyHotel'di.

Madonna

Madonna dünya genelinde 400 milyondan fazla kayıt sattı ve Guinness Dünya Rekorları tarafından tüm zamanların en çok satan kadın sanatçısı ilan edildi. Madonna, Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından 64.5 milyon kayıtlı albüm satışı ile Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci en çok satış yapan kadın sanatçı olarak listelenmiştir. Madonna, Billboard tarafından tüm zamanların en çok tur hasılatını yapan solo sanatçısı ilan edildi ve 1990'dan bu yana turne konserlerinden 1.31 milyar Amerikan doları elde ettiği açıklandı. Billboard dergisi tarafından hazırlanan Billboard Hot 100 Tüm Zamanların En İyi Sanatçıları listesinde The Beatles'ın hemen peşinden ikinci sırada yer aldı, ABD single listesi tarihinin en başarılı solo sanatçısı oldu. Madonna, aynı zamanda tüm Billboard listelerinin toplamında en çok bir numaraya sahip sanatçı rekorunu elinde tutuyor ve Hot Dance Club Songs listesinde 50 bir numara şarkıya sahip olarak bir Billboard listesinde en çok bir numaraya sahip sanatçı rekorunu kırdı. Madonna, VH1'ın "Müzikteki En Güçlü 100 Kadın" listesinde zirvededir ve Time'ın "Son Yüzyılın En Güçlü 25 Kadını" listesinde yer aldı. Tüm bunların dışında UK Music Hall of Fame'in kurucu üyesinden biri ve uygun bulunarak RockandRollHall of Fame'e dahil edildi.

Bu örnekleri çoğaltabiliriz :Starbucks ‘ı ayrı seans anlatmam uygun olacak .Ama sonuçta Marka Olmak istiyorsanız başarı hikayeleri kadar başarısızlık hikayelerinden de ders çıkartmamız gerekmekte.

Önümüzdeki süreçte yerli Marka hikayelerini de detaylı masaya yatırmamız gerekmekte .Özellikle Gastronomi sektöründe neler oluyor?

Bu haftalık benden bukadar kalın sağlıcakla …