Evet evet yanlış duymadınız! Kültür manyağı yaparım...Yapmanız gereken çok basit aslında; sokağa çıkmak.

Ben değil; bakanlık böyle demiş ama daha millet tam olarak duymamış. Mehmet Ersoy çalışkan ve iş bitirici. Pek çok kişi farklı yorumlarda bulunsa da yıllarca birlikte çalıştığımız için İzmir ETS ortağımı iyi bilirim.

Başarılı olanlar bizim ülkede taşlanır, sonra taçlanır.

Kabul edelim etmeyelim önce ETS kurulduğunda her turizmci ‘Aman dikkat batacak’ diye yaklaşık 15 sene dedikodu yaptı; Ets batmadığı gibi Voyage Hotel zincirini kurdu.

Ardından diğer markalar geldi…

Mehmet Ersoy; Turizm Bakanı oldu. Yine aynı dedikoducu haset tayfa şimdi de bakanlıktan affını istemiş dedikodusu çıkardı ama Ersoy; ikinci kez Turizm Bakanı oldu…

Şimdi artık herkesin aynaya bakma zamanı SEN NE YAPTIN ARKADAŞ?

Senin kişisel başarın ne ki başkalarını yargısız infaz yapıyorsun?

Beğen ya da beğenme; adam güzel çalışmalar da yapıyor. Bunlardan biri de Kültür Yolu Festivalleri…

Bu arada benim de eleştireceğim farklı konu başlıkları olabilir ama bardağın dolu tarafına bakalım.

Bu hafta bir vatandaş olarak; KÜLTÜR MANYAĞI oldum. O nasıl mı oluyor? Fazla bir şey yapmaya gerek yok; sokağa çık ve yürü..

Sürekli sergi, konser, etkinlik, bienal derken kültür manyağı olursun…

Beyoğlu’ndaki "Baston" sergisine gittim. Taksimdeki AKM'de "Andy Warhol" sergisine gittim. Ondan önce "Balkan Naci İslimiyeli" sergisini gezdim. Ondan önce Refik Anadol sergisi; bunlar gibi nitelikli etkinliklere giderken bir de arada uğradığım Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile yenilenen özel apartmanları gezeyim dedim; mesela Botter Apartmanı. Aslında İstiklal çok önemli bir değerimiz Beyoğlu Belediyesi de elinden gelen çalışmaları yapmakta ama bana göre gelen turist kalitesi ve çizgisi eskiye göre kötü.

Şimdilerde bu nitelikli etkinlikleri algılayacak turist çok az. Gelenlerde baklava ve döner peşinde bekleşenler. Bakanlık yaptığı önemli organizasyonları anlayacak turisti getirtebilirse Beyoğlu eski günlerine kavuşabilir.

Bakıyorum kuru kalabalık ama gerçekten sanattan anlayan turist yok. Turist olsa etkinliklerden haberi yok. Tesadüfen sokaktaki dijital baskıları görse bile hepsi Türkçe ve genelde program içeren bir şey yok. Ben Cihangir de oturmama rağmen programlara kolayca ulaşabilmiş değilim. Bölgeyi çok iyi bilmeyen bir turist Galataport veya AKM arasında 100 kez kaybolabilir. Burada etkinlikleri öne çıkaran program panolarının İngilizce - Arapça - İtalyanca - Çince heryerde saat saat harita ile olması gerekmekte. Aplikasyonlar olmalı - Otel odalarında programlar olmalı - web sayfası daha temiz olmalı. (yazı ağırlıklı değil görsel ağırlıklı)

Bir de Andy Warhol çok az eseri Taksim'de AKM'de. Bir de Lale Müzesine (Kuruçeşme) koyulmuş. Aynı sanatçının 2 yerde sergisi olması mantıklı değil. İstanbul trafiğinde AKM gibi merkezi bir yerde sergi açıldı ise iş orada bitmeli .

Etkinliklere buradan detaylı olarak ulaşabilirsiniz.

Bu arada AKM de ucuz veya uygun fiyatları içeren yöresel lezzetlerimiz ile bu değerli sanat eserlerini görmeye gelen turistleri tanıştıracak sempatik bir mekan göremedim. Nedense sanki her gelen Fine Dining yemek yemek zorundaymış havası mevcut. Bu konular önemli, eğer detay görmek isteyen varsa Los Angeles'da Getty Center’ı gezebilir. Çocuk, sanat ve gastronomi konusunda soğuk değil dinamik alanlar nasıl yaratılmış bakabilirler.

"İstanbul'da yaşama, İstanbul'u yaşa" derdi Saffet Emre Tonguç; bizler genelde kültüre uzak hayatları para kazanma ve suyun üzerinde batmamaya çalışan bir nesil olarak arada es verip özümüze dönmemiz lazım.

Aslında "Baston" sergisini gezerken bizim eski evde 10 taneden fazla bastonun orada sergilendiğini gördüm. "Devrek Bastonu" dünyaca ünlü İngiltere başbakanı Curchill bile "Devrek Bastonu" kullanıyor dediğinde babama "Amma da abarttı!" demiştim; oysa 53 yaşında sergiyi gezerken "Az bile anlatmış." diyorum. Dünyanın en önemli marka ve ürünleri ile kültürümüzü aktarmamız gerekirken herşeyin pazarlama stratejisi ve zeka olduğunu tekrar hatırladım.

"Hayat bir çikolata paketidir." demişti; Forest Gump filmi. Evet; kendini, kültürünü ve ülkeni nasıl paketlediğin çok önemli…

Biz hala paketleyeceğiz inşallah…

Bu haftalık benden bu kadar kalın sağlıcakla…