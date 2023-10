Gecce Gusto Haftanın Önerileri: 16 - 22 Ekim

Gecce Gusto Kurucusu Kenan Erçetingöz @kenanercetingoz ile...

Sonunda Bodrum - İzmir - Urla - Ayvalık Cunda derken İstanbul'a haftanın ilk günü giriş yaptım!

Ekim ayı Balık ayı ise kendimi İstanbul'un en iyi iki balıkçısı olan Tarabya Kıyı Balık ve Florya Meos Balık'a gidip Ekim ayının en güzel mezeleri ve balıkları ile kendimi ödüllendireceğim!



En sevdiğim yazarlardan Ahmet Ümit'in son kitabı 'Bir Aşk Masalı'nı başladım ve onu bu hafta bitireceğim!

Hafta arası çok özlediğim sosyal klübüm gibi olan Paper Moon'da yemekli bir iş toplantısına katılacağım.

Açıldığı günden beri merak ettiğim Şef Ersin Avşar'ın mekanı Sintesi'yi ziyaret edip Gastro bir deneyime çıkacağım.

Hafta arası ve hafta sonu her sabah Boğaz'da en az 3 kilometre yürüyeceğim ve hafta sonumu evde geçirip Netfilix'in bu ay vizyona giren 'Fair Play' ve 'David Beckham' belgeselini izleyeceğim.

Gecce Gusto Kurucusu ve Proje Yöneticisi Gül Erçetingöz @gulercetingoz ile...

İstanbul'a geldiysek sonbaharıve üşümeyi hissettiğim için sezonun en trend hırkalarından ve şallarından almak için Zorlu ve İstinyepark Avm gideceğim ve hem hırka ve şal alacağım; hem de yeni sezon Kış gardırobum için sezonun trendlerine bakacağım!

İstinyepark'ta hem dekorasyonu hem de yenilenen menüsü ile Masa Restaurant'a gidip sizler için çekim yapacağım.

Tabii ki uzun zamandır vitaminsiz kalan ve kuruyan cildim için doktor Cansen Yeni Kut'a gidip cildime vitamin yaptırıp yeni sezon cilt bakım trendleri neler Cansen Kut'tan onları öğreneceğim ve sizlerle paylaşacağım!

Gecce Gusto Life Style Köşe Yazarı ve Travel Editörü Nurdan Yüzbaşıoğlu @nrdnyzbsgl ile...

Salt Beyoğlu’ndaki 1960’lar İstanbul’unda geçen beş filmlik bir seçkiden oluşan “Beni Kimsenin Anlamadığı Bir İstanbul’da Yaşamaktan Yoruldum” programına katılacağım!

Diyalog Müzesi ve Medyapod’un ortak yapımcılığı ile hayata geçen, körlüğün görünmez dünyasına dair soruların tartışıldığı Karanlıkta Diyalog Podcast’ini dinleyeceğim.

Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan oluşan trio ekibiyle, Single Circle’ın katkılarıyla touché’de! İzleyeceğim aşırı heyecanlıyım bu konser için!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 20 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Passo





Kerem Görsev konseri öncesi Zorlu'da Parle restoranda menüsüne yeni giren Kral Yengeç Tartar'ı deneyimleyeceğim!

Gecce Gusto Life Style Köşe Yazarı ve Dijital Editörü Sedef Çalarkan @sedefcalarkann ile...

Ruhuma dur diyemediğim için 20 Ekim akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da Duman konserini izlemeye gideceğim benimle ve sevenleriyle buluşacak Duman'ın müzikleri ile evrensel anları yakalayacağım.

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 20 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Passo



Tabii ki en sevdiğim Workshop'lardan tüm aşamaları ile mis gibi ekmek kokuları içinde sıcacık Gerçek İtalyan Ekmek Yapımı Atölyesi'ne katılıp ekmek yapmayı öğreneceğim sizlere de öneririm

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 22 Ekim 2023, 14:00

Bilet: Biletix

Gerçek bir Uzak Doğu Mutfağı seven olarak bu hafta bir grup arkadaşımla Etiler'deki İnari'ye gideceğiz ve kendimizi nefis sushiler ile ödüllendireceğiz!

Gecce Gusto Köşe Yazarı ve Art Director Sedef Ertekin @sedefturker ile...

Bu hafta kendimi sanata ayırdım! İlk durağım Müze Gazhane olacak. Müze Gazhane içerisinde yer alan Bilim Müzesi'ni uzun zamandır görmek istiyordum; bu hafta ilk iş Bilim Müzesi'ni keşfe çıkacağım. Çocuklar için harika bir alan yaratılan bu Bilim Müzesi: Üç ana bölümden ve 24 sergi ünitesinden oluşan Bilim Merkezi; “enerjiyi anlamak, enerjinin dönüşümünü kavramak, enerji çeşitlerini öğrenmek, enerjiden yararlanmak, enerjiyi kullanmak, enerjinin geleceği ve iklim değişikliğine etkisi” gibi temaları ele alan bir içerikle izleyicileri karşılıyor. Atölye ve çocuk oyun alanlarının iç içe olması sayesinde bilimi, eğlence ve yaratıcılıkla buluşturan müze; uygulama alanları ve simülasyon teknolojisiyle özellikle çocuklara gerçek bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Salt ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle 2018 yılından bu yana yürütülen Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Başka Kayda Rastlanmadı: Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi'ni inceleyeceğim.

Swissotel The Bosphorus, İstanbul'un yemyeşil bahçesi Sultan Park'ta "Açık Havada Pocorn Kokusu Var!" konseptiyle gerekleşen açık hava sinemasına gideceğim. 23 Ekim'de beyaz perdede, I Wanna Dance with Somebody olacak!

Gecce Gusto Life Style Köşe Yazarı ve Güzellik Editörü Tolga Aybakan @tolga_aybakan ile

Bu hafta sizlere kış sezonu boyunca kullanabileceğiniz en doğru fondöten markalarını keşfedip önereceğim!

20 Ekim'de müziğin dahi çocuğu ve dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden David Garrett İzmir geliyor ve müthiş konseri kaçırmam mümkün olmaz diyerek yeni albümü “ICONIC TOUR 2023” kapsamında vereceği konsere gidiyorum!

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 20 Ekim 2023, 21:00

Bilet: Passo

Tabii bu hafta bir de Urla hatta şu anda ünü dünyaya yayılmaya başlayan şef restoranı Od Urla'ya gidip kuzu kulağı kokteyli eşliğinde kendime yeni menüden Ev Erişteli Mavi Kuyruk Karidesli yemek ısmarlamayı düşünüyorum!

Gecce Food Gusto ve Travel Editörü Caner Ural @canerural ile...



Bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan Uluslararası Meze Festivali’ne katılmak için Antalya Akra Hotels’de olacağım. Sektörde öncü birçok restoran ve şefin katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlikte İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Gaziantep, Hatay, Bodrum, Cunda, Fethiye ve , Barcelona beğenilen lezzet durakları yer alacak.

Yer: Akra Hotels

Tarih: 21 Ekim 2023, 19:00

Bilet: Biletix

Antalya Akra Hotel'e gitmişken otelin içinde yer alan Pablito'ya ve Asmani restoranın yeni menülerinden tadımlar yapacağım!





Bu arada Antalya'da mutlaka Zaruri Meyhane'ye gideceğim Caz müzik ile meyhane havasını yaşayacağım!

Her sergisini gördüğümde tekrar tekrar hayran olduğum Ara Güler’in yeni açılan sergisini gezeceğim. Ara Güler’in uzun yıllar boyunca Anadolu’ya yaptığı gezilerden derlenen ve renkli fotoğraflarına yer verilen “Renkli Anadolu” sergisi, Ara Güler Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. 1957 ve 2003 yılları arasındaki dönemi kapsayan sokaklar, yapılar ve insanlar Ara Güler’in kadrajından yeniden hayat buluyor

Yer: Ara Güler Müzesi

Tarih: 6 Ekim 2023 – 7 Nisan 2024

Gecce Food Gusto Köşe Yazarı @gurkanboztepe ile...

Bu hafta Galata'yı keşfe çıkacağım Cihangir'de muhteşem manzarası olan Arwin Cihangir'de hem lezzete hem de Galata Kulesi dahil manzaraya doyacağım!

Kendimi ayrıca ödüllendirip Maslak 42 içerisinde yer alan Cuba42'ye gidip Ayhan Sicimoğlu'nun canlı performansı eşliğinde Cuba kültürünü Gastro deneyimle yaşayacağız!

