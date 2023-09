Gecce Life Style ve Gecce Gusto ekibinden hafta sonu için sizlere muhteşem öneri ve tavsiyeleri / 8 - 10 Eylül

Gecce Food Gusto kurucusu @kenanerçetingöz haftasonu önerisi

Bu hafta sonu İstanbul'da iseniz mutlaka bir balık restoranına gitmenizi öneririm İstanbul'da Eylül demek balık mevsimi başladı demektir! Benim tercih edeceğim balık restoranları arasında Kıyı Tarabya, Meos Balık, @rumelihisarıiskelebalık, @bebekbalikci Suna Abla'nın Yeri!

Bodrum'da iseniz mutlaka Orkide Balık, Sait, Miam ve Atılay'ın yeri favorilerim arasında!

Urla'da iseniz deniz ürünleri için, Od Urla'nın bahçesine yer alan Ma Urla ve Özbek Köyü'ndeki Akın'ın Yeri!

Çeşme'de kesinlikle tek favorim Horosan Balık Ahmet'in Yeri.

Alaçatı'da ise Ferdi Baba.

Urla'da favori mekanım Od Urla.

Gecce Food Gusto kurucusu ve proje yöneticisi @gulercetingoz'ün haftasonu önerileri

İstanbul'da isem haftasonu mutlaka GalataPort gider orda The Popilist'e gider tütsülenmiş tavuklu pizzetta yerdim! Ardından Galata Kirpi 'ye girer nefis manzarada nefis kokteylerinden içerdim sonra Galata Port içinde dolaşır oradaki FİOLAS mağazasına uğrar evim için oda kokusu alırdım!

Bodrum'da isem mutlaka Yalıkavak marinaya gider önce mağazaları dolaşır ardından Fenix gider nefis lezzetlerin tadına varır iyi müzik ile kendimi ödüllendirirdim. Tabi hızımı alamazsam Zuma'ya da uğrayıp mutlak bir kokteyl alır müziğin ve manzaranın tadına varırdım!

Tabii ki Bodrum'da kahvaltı favori yerim @quzine

Urla'da isem mutlaka haftasını Od Urla'ya gider şef Osman Sezener ve ekibinin yemeklerini deneyimler Pazar günü ise kendimi Çeşmealtı sahiline atar iskeleye kadar yürür iskelede canımın çektiği bir yerde oturup keyif yapardım!

Tabi ki Urla'da doğduğum sokak sanat sokağına gider orda @illiosurla mağazasına girer tasarım ürünlerine göz atar @7urla ürünlerinden zeytinyağ alırım tabii ki iyi bir akşam yemeği için eski postane binasının yerine yapılan @suolo gider şef Uğur Muhammed'in sentez mutfağının nefis yemekleri ile bahçenin keyfine varırım!



Alaçatı'da olsam kesinlikle @morinoalacati Morino otelde konaklar yemek için Viento otelin içindeki @sotaalacati da ıstakozlu makarna yerdim ve Deniz için @flyiinbeach de denize girerdim

Gecce Gusto Life Styel Köşe Yazarı ve Travel Editörü @nrdnyzbsgl

İstanbul'da Galata, Cihangir Karaköy, Çukurcuma'nın altına üstüne getirir bütün sanat galerilerine girer çıkar ardından Cihangir'deki @arwincihangir'in terasında Galata kulesini seyredip nefis kokteyl ve lezzetlerini deneyimlerdim!



Pazar günü kesinlike Deniz kenarı tercih edip @feriyeistanbul gider Ortaköy Camii ve Boğaz'ı seyredip Feriye mutfağının lezzetlini denerdim!

Bu arada İstanbul'da sık gittiğim mekanlar arasında önerilerim

@limanistanbul

@gina

@frankieistanbul

@beytilokantasi

@29_yirmidokuz



Gecce Gusto Life Style Köşe Yazarı ve Dijital Editörü! @sedefcalarkann

İstanbul'da haftasonu kesinlike boğazda yürüyüş yapar Bebek Lucca'da öğleden sonra atıştırmalıkların yanında @luccastyle'ın imza kokteyli 'El Padron' u içerdim!

Akşamı ise mutlaka Sunset Grill & Bar'ın tadını çıkarır ardından nefis manzara eşliğinde Sushi yer yanında prosecco içerdim!

Pazar günü ise akşamüstü Balık yemek için Tarabya @kıyıbalık giderdim!

Bu arada İstanbul'da en sık gittiğim mekanlar arasında size önerilerim

@filodolio

@fareast

@develi

@damario

@chaletgarden

Gecce Food Gusto köşe yazarı ve yeme - içme editörü @berrakberoo

Haftasonu demek benim için İstanbul kazan ben kepçe demek!

Kesinlikle Vadiistanbul'daki Grillprime gider öğle ön bahçesindeki bir masaya oturup önce Enginar salatası yer ardından bir kadeh kırmızı şarapla birlikte 'Cafe de Paris' yerdim!

Ardından biraz Avm gezip yeni sezon ürünlere göz atar enerji harcar ve ardından @bigchefs'in baharatlı aroması ile büyüleyen ' Negroni' kokteylini içerdim!

Pazar günü ise kesinlike balık günü der Florya Meos Balık'a gider mevsimin en taze mezeleri ile balığını sipariş eder nefis gün batımını izlerdim!

Bu arada İstanbul'da tercih edeceğim ve önereceğim mekanlar

@inari

@damario

@bursagaraj

@mutluet

Gecce Food Gusto Köşe Yazarı ve Travel Editörü @canerural

Haftasonu Cumartesi Bağdat caddesini turlar ardından arkadaşımızla vazgeçilmez buluşma noktamız Suadiye @kirpicafe'de buluşur masamızı Kirpi'nin paylaşımlık tabakaları ve lezzetleri ile donatır Caddenin enfes kalabalığına karışmış insanları seyrederek sohbet eder ve Kirpi lezzetlerin tadına varırız.

Pazar günü ise Maltepe Sahil"in en güzeli @umusistanbul'un nefis bahçesinin tadını çıkarır rakı eşliğinde Umus İstanbul'un özel mezelerinin ve kebaplarının tadını çıkarırdım!

İstanbul'da sık gittiğim ve sizlere önerilerim

@nadide

@sortie

@kilimanjaro

@donerciserkanusta

@olyhouse

Gecce Gusto Köşe Yazarı ve Art Direktör @sedefturker

Anadolu Yakası'nda yaşayan ve bu yakaya hayran olan biri olarak tabii ki muhteşem el yapımı makarnalarına büyülendiğim Sintesi ilk lezzet duraklarım arasında! Bulvar 216 içerisine açıldığı günden beri favorim olmayı başaranlar arasında ve harika lezzetlere imza atan şef Ersin Avşar'ın yorumuyla nefis seçenekler var. Ve tabii ki Kalbur Et! Akşam için daha lezzzetli ve keyifli bir plan daha düşünemiyorum; her lezzetiyle hayran bırakan bir et divası adeta.

Tarihle bütünleştiğim, lezzetliyle hayran bırakan Develi Samatya ise bir Pazar öğleden sonrası için vazgeçilmezlerim arasında.

İstanbul favorilerim ise kesinlikle; Borboleta, Morini ve Vogue Restaurant.

Gecce Food Gusto Köşe yazarı @gurkanboztepe

Haftasonu kesinlikle bir günümü Beylikdüzü'nde, bölgeye yepyeni bir soluk katan ve kısa süre içinde müdavimlerini oluşturan Nuar Restaurant'a ayırırdım Nuar Restaurant, şık dekorasyonu ve keyifli atmosferinin yanısıra et ve meze üzerine lezzetlerinin tadına varırdım!

Pazar günü mutlaka en sevdiğim mekanlar arasında olan @galiard gider Oldukça eğlenceli, keyifli, enerjik, entellektüel, konforlu ve neşeli ortamında keyifli ve lezzetli anların tadına varırdım!

Bu arada sizlere her zaman listemde olan ve sık sık uğradığım İtalyanların ünlü limon likörü Limoncello'dan ismini alan Akaretler’deki @limoncello'yu mutlaka öneririm sık sık gittiğim mekanlar arasındadır!

Gecce Gusto Life Style köşe yazarı ve güzellik editörü @tolga_aybakan

İstanbul'da isem mutlaka haftasonu eğlencesi için Boğaz'da @sortie tercihim olur! Yemek, eğlence ve ambiyansın bir arada olduğu en iyi mekanların başında geliyor!

Kozmetik ve bakım ürünleri tercihim için İstinyepark Avm içindeki Sephora uğrar son çıkan ürünleri sizler için incelerim ve köşemde kaleme alırım!

Hazır İstinyepark gitmişken alt katta yer alan Japon ve Çin mutfağı Far East gider en özel sushi'lerinden yerim

Eğer haftasonu Urla'da isem mutlaka Vino Locale'e gider Eylül ayına özel hazırlanan menüsünü deneyimlerim

Tercih ettiğim mekanlar ve size önerilerim arasında

İstanbul'da @16roof

@develinişantaşı

@kiva

Urla'da ise

@odurla

@gia

@suola

İSTANBUL'DA BU HAFTA SONU NELER OLUYOR?

Combolatin

Combolatino, yüksek enerjili canlı müziği ile eğlenmek isteyen herkesi 9 Eylül Cumartesi akşamı Zorlu PSM Sky Lounge’a bekliyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 9 Eylül 2023, 20:30

Bilet: Passo

Cem Adrian

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Cem Adrian, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Yer: Hayal Kahvesi Aqua Florya

Tarih: 9 Eylül 2023, 22:00

Bilet: Biletix

Kenan Doğulu

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu, sevilen şarkılarıyla Turkcell Vadi Sahnesi’nde!

Yer: Turkcell Vadi

Tarih: 10 Eylül 2023, 21:00

Bilet: Biletix

Çok daha fazlası için tıklayın.