Son moda gusto tarzıyla Vogue Restaraunt’ın favori anları ve lezzetleri

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1997 yılından beri Akaretler’de bulunan BJK Plaza’nın terasında misafirlerini ağırlayan Vogue; her anıyla büyülemeye devam ediyor. Modanın ve gastronominin buluştuğu eşsiz bir ambiyans ve her detayı ile stil dolu bir kaçamak…

Muhteşem bir Boğaz manzarası eşliğinde, tadına doyulmaz lezzetle buluşturuyor. Vogue’un şık ana yemek salonu ve Lounge bölümünün yanı sıra Boğaz manzarasına karşı konumlanan ışıltılı dolu barına hayranız! Yemek öncesinde bu büyüleyen barda ya da bir lezzet şovuna hazırlanan masanızda bir kokteyl almak alabileceğiniz en doğru karar olacak! Klasik kokteyllere ek olarak Vogue’a özel hazırlanan imza kokteyller de denenmeli, kesinlikle.

Gelelim Vogue’da son favorileri…

Hem ruhunuzu hem bedeninizi; hem de damaklarınızı besleyecek seçeneklerden biri Pan of Salmon; mevsimin en taze ve ferahlatıcı aromasını bu nefis Somon Tava’da bulacaksınız. Ana yemeğe geçişten önce, başlangıç tercihinizi kesinlikle Beef Carpaccio’dan yana kullanmalısınız. Nereye giderse gitsin; İtalyan tatlarından kopamayanlardansanız; Vogue’un dillere destan Rigatoni’sini mutlaka ama mutlaka deneyin. Muhteşem tazelikte ve damaklara imzasını atan aromasıyla hayran kalacağınız gurme bir seçenek… Ve tabii ki Sushi seçenekleri de Vogue yorumuyla mutlaka yaşanması gereken bir tecrübe.