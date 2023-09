Etik yaşam ve sürdürülebilirlik üzerine en iyi belgesellerin sizlere YouTube'da izleyebileceğiniz linklerini sıralıyoruz! Zaman artık sürdürülebilirlik zamanı..

Dünya çevre kirliliği ile başladı ardından iklimi krizi geldi, toplu sağlık krizi Covid ile tanıştı dünya ve tehlike yaratan daha pek çok konu kapımızda! . Tıpkı gezegenin karşı karşıya kaldığı insani sorunlar gibi insanların ve hayvanların da yüzleştiği çirkinliklerle dolu bir dünyadayız şu anda! duyarlılık ve değişim gerektiren birçok konumuz var. Bunların etkilerini azaltmak, daha sağlıklı ve duyarlı bir yaşam sürmek bizlerin çabaları ile mümkün.

moda sektörü ve endüstrisinden, gıda sektörü ve iklim krizine kadar pek çok alanda, Dünyaca ünlü oyuncular, dünya liderlerinin bir kısmı ve önde gelen siyasiler ve aktivistler de dünya sahnesinde bu konuda önemli roller üstlenip yer aldığı Dünya ve etik yaşam ve sürdürülebilirlik konusunda mücadelelerini veriyorlar! Bu mücadeleye sende katıl ve gelecek nesillere güzel bir dünya ve yaşam bırak.... haydi şimdi bizlere öğretici olacak bu belgeselleri keşfedip izlemeye ve sonra önerip izlettirmeye! Dünya için ilk adımı atalım ne dersiniz?.



The 11th Hour (IMDb: 7,3)



Başrolünde çevre aktivisti, Birleşmiş Milletler iklim değişikliği elçisi ve Oscar ödüllü oyuncu Leonardo Di Caprio’nun rol aldığı The 11th Hour, “daha az tüketimle daha uzun yaşam” temalı bir belgesel. Belgesel, yok olan tür sayısında ulaşılan rekor sayılarla birlikte susuzluk, açlık, sel, aşırı yağış, kasırga ve asit yağmuru gibi olaylar dünya tarihinde görülmüş en tehlikeli seviyeye ulaşırken insanlığın ekosistemde yarattığı etki ve dünyanın kaderini nasıl değiştirebileceğine ışık tutuyor.Küresel ısınmaya sebep olarak insanlığın kendi yaşam alanını yok edişi ve kendini intihara sürükleyişini gözler önüne seren belgeselde insanlığın var olma mücadelesiyle yarattığı endüstri, bilim ve tıp gibi alanların yaşama fayda sağladığı kadar tehdit eder hale gelişini açıklıyor. Belgesel Ayrıca Sovyetler Birliği başbakanı Mikhail Gorbachev, tanınmış bilim adamı Stephen Hawking, sürdürülebilir tasarımcılar David Mau ve William McDonough gibi 50’yi aşkın bilim adamı, düşünür ve lider ile gezegeninin yüzleştiği en önemli sorunları tartışılıyor.





Werner Boote, izleyicilerini dünya çapında bir yolculuğa çıkararak plastiklerin çevre ve insan sağlığı için oluşturduğu tehditleri, yalnızca deniz ve okyanus gibi alanlara etkisiyle değil resmi bütünüyle göstererek aktarıyor.

Belgeseli yazan, yöneten ve aynı zamanda rol alan Werner Boote, günlük yaşamda hayatın her noktasına giren plastiklerle ilgili çarpıcı ve son derece etkileyici bir bakış açısı sunarak bizleri plastik kullanımına son vermemiz için bilinçlendiriyor.



A Plastic Ocean (IMDb: 7,9)





A Plastic Ocean belgeseli son yıllarda okyanuslarda giderek artan ve hem iklim krizine neden olan hem de okyanuslardaki canlılığı tehlikeye atan plastik atıklara dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıştır. Günümüzde satın aldığımız ve tükettiğimiz her ürünün plastik içermesi nedeniyle her geçen gün başta okyanuslar ve denizlerimiz olmak üzere doğaya çok fazla atık bırakıyor ve kirletmeye devam ediyoruz. Belgesel, okyanuslara yaptığımız kötülükleri bizlere en gerçekçi ve acı şekilde gösteriyor. farkındalık için mutlaka izlenilmesi gereken belgesellerin başında geliyor.

BBC yapımı bir doğa belgeseli olan Planet Earth, 11 bölümden oluşuyor ve yaşadığımız dünyanın farklı bir boyutunu ve güzelliklerini gösteriyor. izleyici sayısı milyarları bulan Emmy Ödüllü bir yapım. Her bölümünde mağara, dağ, çöl ve kutuplar gibi farklı konular işlenen belgesel, mutlaka izlenmeli!





Sundance İzleyici Ödülü ve 2010 Berlin İnsan Hakları Ödülü, Panorama, İzleyici Ödülü, 2010 Seattle En İyi Belgesel ve 2010 Sundance sahibi olan Waste Land, insan ruhunun güzelliğiyle sanatın dönüştürücü gücünü vurgulayan bir belgesel. Tanınmış sanatçı Vik Muniz’in Brooklyn’deki evinden Rio de Janerio’nun dışında yer alan dünyanın en büyük çöplüğü Jardim Gramacho’ya gider. Çevreden topladığı malzemelerle kendi sanatını yapan Vik, bu çöplükte toplayıcılık yapan insanların hayatına dahil olur ve sanatına onlarla birlikte geri dönüşüme uygun atıklarla devam eder. Eleştirmenlerden “Belgesellerin Slumdog Millonaire’i” olarak tanımladığı Waste Land oldukça ilham verici ve aşırı dokunaklı bir belgesel.

The True Cost (IMDb: 7,7)

Andrew Morgan’ın 2015 yapımlı bu belgeselinde Fast Fashion yani “tüketim çılgınlığının” perde arkasındaki gerçekler, sömürülen emekler ve çalınan hayatlar gözler önüne seriliyor. Moda sektörünün dünya çapında yarattığı etkileri konu alan The True Cost tüketim çılgınlığının insan ve çevre üzerinde meydana getirdiği yıkıcı etkileri doğrudan izleyiciye gösteren bir belgesel. Bu belgeseli izledikten sonra eminiz ki Sürdürülebilir modanın destekçileri arasında olacaksınız!

Cowspiracy: The Sustainability Secret (IMDb: 8,3)

Küresel ısınma, doğal yaşamın yok oluşu, kirlilik ve dünyada dramatik etkilere sebep olan daha pek çok unsur Cowspiracy: Tüm bunların yanı sıra büyük ölçekli fabrika çiftçiliği ve et tüketiminin dünya üzerindeki yok edici etkilerini ve böylesine yıkıcı bir endüstrinin çevre örgütleri tarafından gündeme getirilmeme sebeplerini irdeliyor.Sürdürülebilirliğin Sırrı belgeselinde belgesel yapımcıları Kip Andersen ve Keegan Kuhn tarafından çarpıcı bir şekilde ele alınmış ve izlerken tüylerinizi diken diken edecek bir belgesel!

2007 yapımı doğa belgeseli olan Earth, vahşi habitatlara ve canlıların çeşitliliğine dikkat çekiyor. Film, Ocak’tan itibaren 1 yılı Kuzey Kutbu’nda başlayarak aynı yılın Aralık ayına doğru Güney’e doğru ilerliyor. Bu yolculuk boyunca 3 belirgin türün (kutup ayısı, Afrika çalı fili ve kambur balina) çevresel tehditlere karşı hayatta kalma mücadelesini gözler önüne seren belgesel, oldukça etkili ve bilgilendirici. İzlemenizi öneririz!

Ünlü yunus eğitmeni Ric O’Barry liderliğindeki bir grup aktivistin dehşet bir verici hayvan istismarını ve insan sağlığı için ciddi bir tehdidi ortaya çıkarmak için Japonya, Taiji’de bir koya sızdığı bu belgesel, yunusların okyanuslardan gelen yardım çağrısı tüm dünyaya duyurup insanlığı harekete geçirmeyi hedefliyor. Japonya-Taiji’de gösteri ve yemek amaçlı avlanan yunusların dramının anlatıldığı belgeselde yapılan yunus katliamı ve işlenen vahşet gözler önüne seriliyor. 60’larda yayınlanan Flipper dizisinde Flipper rolündeki 5 yunusu eğiten Ric O’Barry’nin Flipper’ı eğiterek başlattığı gösteri sektörünü yıkmak için büyük bir mücadele veriyor. Gözyaşları içinde izleyeceğinize eminiz ????







Wasted! The True Story of Food Waste (IMDb: 7,4)

Rahmetli Anthony Bourdain ve diğer ünlü şefler bu belgeselde insan tüketimine sunulan yiyeceklerin üçte birinin çöpe gitmesi sorununu çözmeye yardımcı oluyor.Wasted! The True Story of Food Waste, Celebrity şef Anthony Bourdain tarafından hazırlanan 2017 ABD yapımı eğlenceli ve bilgilendirici bir belgesel. Yemek israfının küresel çapta ele alındığı belgesel, izleyiciyi dünyanın dört bir yerine götürerek her yıl çöpe atılan 1,3 milyar ton gıdayı ve bunu önlemek için verilen mücadeleleri anlatırken sorununu çözmeye yardımcı oluyor ve sürdürülebilir mutfakla ilgili bizleri ve mekanları ve şefleri bilinçlendiriyor!

California and American Dream: Ripe For Change (IMDb: – )

Son 30 yılda Kaliforniya meydana gelen gıda ve siyaset kesişimini konu alıyor. “İşçilerin, tüketicilerin ve gezegenin sağlığına karşılık büyük miktarlarda gıda üretmek için neler yapılıyor? “Ucuz gıdaların gizli maliyetleri neler?” Sürdürülebilir tarım uygulamalarını nasıl yaratırız?” gibi sorular ise belgeselin odak noktası.

California and American Dream serisinin dört bölümünden biri olan Ripe for Change mutlaka izlenmeli!



Dünyanın önde gelen bilim adamlarından biri olan Gezegenin Profesör Stephen Emmott tarafından yazılan ve sunulan Ten Billion, Stephen’ın Royal Court Theatre sahnesi için hazırladığı tek kişilik bir gösteriye dayanıyor.Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyar insana ulaşması bekleniyor ve bu durum pek çok felaketi de beraberinde getirecek. Gezegenin acil durumuna dair yapılan bir uyarı ve uyandırma çağrısı niteliğindeki belgesel gezegene bakış açınızı ve yeryüzündeki rolünüzü sonsuza dek değiştirecek.