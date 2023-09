Gusto Sundays: Four Seasons Hotel Bosphorus'ta özlenen Brunch keyfi başlıyor!

Boğaz’ın eşsiz mavi sularını izlerken özel bir deneyim yaşatan Four Seasons Hotel Bosphorus, pazar günlerinin özlenen brunchlarına yeniden başlıyor. Otel, her biri özenle seçilmiş lezzetlerden oluşan bir deneyim sunarak hafta sonlarına mutluluk ve lezzet katıyor. Çok sevilen pazar brunchını 12:30-15:30 saatleri arasında sunan mekan, Dünya Mutfağı'nın en seçkin örneklerini bir araya getirerek keyifli buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Otel Ekim ayından itibaren her Pazar günü, Executive Chef Görkem Özkan ve Executive Pastry Chef Yalçın Köse ile ekiplerinin özgün dokunuşlarıyla hazırlanan yaratıcı tatları konuklarıyla buluşturuyor.

Her sene olduğu gibi Four Seasons restoranlarının öne çıkan lezzetleri canlı istasyonlar ile Brunchta misafirlerin beğenisine sunuluyor. Bu lezzet buluşmasında, suşi istasyonunun özel tatlarından, yerel ve uluslararası peynir çeşitlerine, nefis barbekü seçeneklerinden taş fırından çıkan sıcak pidelere, ızgara balık ve deniz ürünlerinden, mevsimin en taze ve renkli salatalarına kadar birbirinden özel tatlarla hazırlanan brunch, her damak zevkine hitap ediyor. Türk Mutfağı'nın ünlü lezzetleri döner ve ızgara çeşitlerinin yanı sıra brunch’ın en sevilen yemeği cağ kebabı da bu özel sunumda yer alıyor. Fransız ve Türk tatlıları, ev yapımı marmelatlar ve reçeller brunch’a lezzet dolu bir bitiş sağlıyor.

Hem geleneksel tatları yaşatmak hem de uluslararası mutfakların en özel lezzetlerini sunmak adına hazırlanan menüye eşlik eden müzik de bu deneyime keyif katıyor. Performanslarında Latin ritimlerine, Flamenko ezgilerine, Akdeniz’in keyif veren notalarına yer veren Ata Marin Band konuklara müzikleriyle keyifli saatler yaşatıyor.