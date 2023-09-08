Hakkasan İstanbul, DJ Doğuş Çabakçor ritimleri eşliğinde özel davetiyle açılışı kutluyor!

Boğaz’ın en eşsiz güzelliğine ve tarih kokan silüetiyle Asya kültürünü barındıran Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, manzarası kadar bünyesindeki restoranlarıyla da oldukça iddialı! Her sezon için yeni lezzetler sunmaya özen gösteren Olea, mevsimi takip ederek en taze ve en leziz menüyü, şık sunumlarla misafirlerinin beğenisine sunuyor. Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un bir diğer özel restoranı da uluslararası bir üne sahip Novikov İstanbul…

İstanbul’un en güzel lokasyonunda, Avrupa’dan Asya’yı izleme imkânı veren Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul Bodrum’dan sonra Türkiye’deki ikinci restoranı için de Mandarin Oriental Grubu’nu seçen Hakkasan’a da ev sahipliği yapıyor. Misafirlerini ağırlamaya başlayan Hakkasan Istanbul, Kanton mutfağının leziz yemeklerini fine dining deneyimiyle buluşturarak benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Mandarin Oriental Istanbul'un eşsiz Boğaz manzarasında unutulmaz bir Hakkasan geccesi..

8 Eylül akşamı DJ Doğuş Çabakçor müzikleri eşliğinde Muci Agency ile birlikte Hakkasan İstanbul'da özel bir açılış daveti gerçekleşiyor. Kişiye özel davetiye ile katılım sağlanacak olan açılış davetinde neler olacağı ise merakla bekleniyor...