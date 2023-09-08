Shangri-La Bosphorus 10. yılını ünlü şef Gordon Leung lezzetleriyle kutluyor!

Doğu'nun Batı'yla buluştuğu, İstanbul Boğazı'nın kalbinde yer alan Shangri-La Bosphorus, Istanbul, 10. yıl dönümü kutlamaları kapsamında misafirlerinin kendi Shangri-La’larını bulmalarına yardımcı olmak üzere “İstanbul 10’da” teması altında heyecan verici konaklama ve gastronomi deneyimleri sunuyor. Shangri-La Bosphorus, Istanbul misafirlerine, 10. yıl dönümüne özel tasarlanan; Akşamüstü Çay Saati, Melez Tea iş birliğiyle yaratılan imza çayı East Meets West Tea ve Shang Palace’da Michelin yıldızlı dünyaca ünlü Şef Gordon Leung’un hazırladığı 6 aşamalı benzersiz tadım menüsü ile yıl sonuna kadar çok özel bir yolculuk yaşatacak.

Shangri-La’nın ünlü Asya misafirperverliğini Türkiye’nin zengin yerel kültürüyle harmanlayan Shangri-La Bosphorus, Istanbul, son 10 yıldır İstanbul şehrinin nabzını tutuyor. Rafine lüksün timsali olan otel, konuklarına zevkli bir şekilde dekore edilmiş odaların yanı sıra sıcak ve şık bir ambiyansa sahip birinci sınıf bir restoran koleksiyonu da sunuyor. Shangri-La Bosphorus, Istanbul Genel Müdürü TJ Joulak, 10. yıl dönümüyle ilgili olarak şunları söyledi: “İstanbul eski çağlardan bugüne Avrupa ve Asya’yı birleştiren İstanbul Boğazı’nın her iki yakasında kültürlerin cezbedici bir enerjiyle buluştuğu büyülü bir şehir. Shangri-La Bosphorus, Istanbul olarak şehrin tam kalbinde, doğu ile batının buluştuğu yerde olmaktan ve 10. yılımızı misafirlerimizin kendi Shangrila’larını bulmaları için sunacağımız ayrıcalıklı deneyimlerle kutlamaktan heyecan duyuyoruz.”

Dünyaca ünlü şef Gordon Leung İstanbul’da!

Shangri-La’nın ödüllü restoranı Shang Palace ustalığı ve yaratıcılığıyla dünya çapında tanınan Michelin yıldızlı Executive Chef Gordon Leung’u konuk şef olarak ağırlıyor. Şef Leung kendi hazırladığı benzersiz tadım menüsü ile İstanbul’da modern Kanton mutfağı tutkunlarına 7 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında Shang Palace’da benzersiz bir gastronomik yolculuk yaşatacak. Fırında ballı ve zencefilli fileto morina balığı; deniz kestanesi soslu yengeç eti ve kaz ciğerli kızarmış pilav gibi geleneksel Kanton lezzetlerinden oluşan 6 aşamalı Gordon Leung’un imza yemekleriyle hazırlanmış 10. Yıl Set Menüsü’nün yanı sıra isteyen misafirler Shang Palace’ın ünlü şefi Cheng Lu’nun imza lezzetlerini de deneyimleyebilecekler. Shangri-La Grubun Michelin yıldızlı Executive Şefi Gordon Leung ve Shang Palace’ın yetenekli Şefi Cheng Lu, 15 Ekim tarihine kadar Shang Palace’da lezzet tutkunları ile buluşacak.