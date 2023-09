“Ferrari” filminin ilk tanıtımı yayınlandı!

İtalya’da 1957 yazı. Siyah gözlüklerinin ardında sert ve yorgun çehresiyle Enzo Ferrari. Henüz 24 yaşındayken vefat eden oğlunun kaybından bir sene geçmiş, bir İtalyan devi haline gelen markası Ferrari iflasın eşiğinde ve eşi Laura ile evliliği sallantıda. Yönetmen Micheal Mann, 1957 yazında çıktığı yolculukta Enzo Ferrari’nin yaşamını ve 50’li yılların yarış pistlerini beyazperdeye taşıyor.

1946’da kendi adını taşıyan ilk otomobilini tasarlayan Enzo Ferrari, kısa süre içerisinde otomobil üretimi yapmaya başlamış ve 1950’li yılların başında İtalya’nın en büyüklerinden biri haline gelmişti. Mann, Troy Kennedy Martin’in Brock Yates’in Enzo Ferrari: The Man and the Machine biyografisinden uyarladığı senaryoyla Ferrari’nin yaşamının en zor aylarından 1957 yazına giderek yakın zamanda oğlunu kaybetmiş, iflasın eşiğine gelmiş ve eşi Laura ile krizin ortasında bir ilişki yürüten yorgun ve saçları kırlaşmış bir Enzo Ferrari portresi çiziyor. 95 milyon dolarlık bütçeli bağımsız film “Ferrari”, dünya prömiyerini geçtiğimiz günlerde Venedik Film Festivali’nde yaptı.

Gelen fragmandan ve ilk eleştirilerden anladığımız kadarıyla “Ferrari”, konusu itibarıyla da temposu yüksek bir film. 2021’de “House of Gucci” ile yine bir İtalyan devini canlandıran Adam Driver ise rolün altından kalkmış gibi. Adam Driver, Enzo Ferrari’nin yarışlarda rüzgâr estirdiği hızlı yıllarına değil; artık saçlarının kırlaştığı, oğlunun vefatından sonra siyah gözlükler taktığı, şirketinin iflasın eşiğine geldiği ve mal varlığının yarısının sahibi olan eşiyle sorunlar yaşadığı çalkantılı yılların Ferrari’sine hayat veriyor.

Enzo Ferrari rolündeki Adam Driver’a başrollerde Penélope Cruz ve Shailene Woodley eşlik ediyor. Film, 30 Kasım’da İtalya’da, aralık ayında ise dünya genelinde vizyona girecek.