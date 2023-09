Brunch & More: The Peninsula, Brunch deneyimi başlıyor!

Rez: 0212 931 28 88

The Peninsula Hotels’in dünya çapındaki zarif ve lüks otel portföyünün yeni üyesi ve Türkiye’deki ilk oteli The Peninsula Istanbul, İstanbul Boğazı’nın kıyısında, Tarihi Yarımada manzarasına hakim benzersiz konumunda konuklarına yeni bir gastronomi deneyimi sunmaya hazırlanıyor. The Peninsula Brunch, 17 Eylül itibariyle her Pazar misafirlerini otelin tarihi Yolcu Terminali binasında yer alan restoranı The Lobby’de 12:30-15:30 saatleri arasında, caz performansı eşliğinde ağırlıyor. The Lobby’nin yüksek tavanlı zarif iç alanı ve dünyaca ünlü peyzaj mimarı Enzo Enea’nın tasarladığı büyüleyici bahçelerle çevrili terasında servis edilecek Brunch, Akdeniz ve Türk mutfakları ile dünya mutfaklarından sevilen lezzetleri bir araya getiriyor.

The Peninsula Istanbul Executive Şefi Alessandro Santi ve Pastane Şefi Malte Rohmann'ın hünerli ekipleri ile birlikte hazırlayacağı The Peninsula Brunch büfesi; şeflerin yaratıcı sunumları ile canlı pişirme istasyonları, brunch boyunca sunulacak ferahlatıcı ikramlar ve à la carte seçeneklerle misafirlere her Pazar lezzet şöleni sunuyor. Lezzet ve stili buluşturan The Peninsula Brunch’ın imza tatları arasında; Türk ve İtalyan mutfaklarının vazgeçilmezlerinden taş fırın pide ve pizza çeşitlerinin yanı sıra istiridye ve zengin çeşitleri ile deniz ürünleri büfesi ve İngiltere’nin geleneksel yemeklerinden Beef Wellington büfesi öne çıkıyor. The Peninsula şeflerinin özenle hazırladığı brunch büfesinde, Hint ve Çin mutfağından seçkiler de dikkat çekiyor.

Pastane Şefi Malte Rohmann ve pastane ekibinin imzasını taşıyan tatlı büfesinin dikkat çeken lezzetleri arasında, tatları ile olduğu kadar dondurma arabasındaki renkli sunumları ile de beğeni toplayan ev yapımı dondurma çeşitleri ve Şef’in yaratıcı yorumu ile tatlı dumpling büfesi yer alıyor.Farklı damak zevklerine hitap eden The Peninsula Brunch, her Pazar ince detaylarıyla dikkat çeken şık atmosferinde misafirlerini mükemmel konfor ve kusursuz hizmet anlayışı ile ağırlamayı bekliyor.