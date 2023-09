Bu sonbahar ve kış nihai seyahat yapılacaklar listesi

ABD, Endonezya, Japonya, Arjantin, Fiji, Fransa, İzlanda ve Karayipler'de ömür boyu sürecek tatiller için en iyi yapılacaklar listesi ve fikirleri...

Kenan Erçetingöz; Gecce.com ve Gecce Mekan Gusto Kurucusu (Başkan) @kenanercetingoz



Tokyo'yu neon ışıklarıyla görün: "Japonya'ya uçtum (birinci sınıf) ve doğrudan Tokyo'nun telaşlı neon karmaşasına atladım, göklerdeki Park Hyatt'ta (Lost in Translation şöhretinde) kaldım. Kyubey gibi arka sokaklardaki küçük Sushi barlarına girip çıktım, dünyanın en leziz Sashimi'sini ve ateşli Sake'ini denimledim. Daha sonra sisli dağlara ve kiraz çiçekleri ve kaplıca banyolarından oluştuğunu hayal ettiğim geleneksel Ryokan Miyamasou'ya gittim. Sonunda Mutluluk Belgeseli'ne göre dünyanın en mutlu yerlerinden biri olan Okinawa'nın küçük bir köyü olan Ogimi'ye gittim. Yaşlı insanlarla takıldım ve onların bu çılgın dünyamız hakkındaki görüşlerini aldım. Deneyimlemeniz için yapılacakar listenize eklemenizi kesinlikle tavsiye ederim!

Gül Erçetingöz; Gecce Gusto Kurucusu ve Digital Editor @gulercetingoz

Kuzey Işıkları'nı görmek: "Finlandiya Laponyası'nda, donmuş bir gölün üzerinde Ren geyiklerinin çektiği bir kızakta battaniyelerin altında yatarken Kuzey Işıkları'nın gökyüzünde süzülüşüne bir kez daha tanık olma şansına sahip oldum. Bu vesileyle, cebimden her çıkardığımda anında sönen akıllı telefonumun aksine -22°C sıcaklıklarla başa çıkabilen gerçek bir kamera getirirdim çünkü ışıkların parlak renklerinin parlak olduğunu bilirdim. Yalnızca fotoğraflarda gerçekten görülüyor! Daha sonra Harriniva'daki eskimo evi tarzındaki Aurora Dome'a çekilmeden önce kamp ateşinin etrafında oturup bir bardak sıcak glögg içtik. Gün ağardığında, kar motosikletleriyle hız yaparak, kuzey disiplinli kros kayağı, buzda balık tuttuk, husky kızağı, yağlı bisiklete binmek ve dünyanın tek sauna gondoluna binmek gibi tüyler ürpertici (veya dondurucu) aktivitelerle kanımızı pompalamaya devam ettik. Ylläs kayak merkezi, dumanı tüten açık hava küvetinde kalın bir şapka takarken gerçeküstü karla kaplı yamaçlara bakan bir debelenmeyle bu deneyim tamamlandı. Kesinlikle gitmenizi öneririm."

Gürkan Boztepe; Gecce Gusto Köşe Yazarı @gurkan_boztepe

Cape Town'da paraşütle atlama: "Cape Town hala dünyadaki en sevdiğim yer; engebeli kıyı şeridi, çarpıcı bitki örtüsü ve hayvanlarla kaplı yürüyüş parkurları, geniş beyaz kumlu plajları ve akşam karanlığında parıldayan şehir ışıklarına bakan Masa Dağı'ndan çarpıcı manzaralar. Buranın çok sayıda kentsel yaban hayatına ev sahipliği yaptığını unutmamak gerekir; penguenler, babunlar ve balinaların hepsi burada ikamet etmektedir. En son ziyaretimde Lion's Head'den körfeze yamaç paraşütüyle atladım ve burada ciyaklayan martıların çevrelediği bir kambur balina tarafından karşılandım. Bir sonraki seyahatimde şehri daha yüksek bir yerden hava dalışı yaparak görmeyi umuyorum."

Sedef Çalarkan; Gecce Gusto Life Style Yazarı ve Editörü, Digital Editor @sedefcalarkann

Yeni Zelanda'yı keşfetmek: "Bana göre bu, hayatta bir kez yapılabilecek en iyi yolculuk; kısmen hayalimdeki seyahat planının en az üç hafta sürmesi nedeniyle, kısmen de bunun bedelini ödemek için bir tasarım işi yapmak zorunda kaldığım için. İdeal rotam sade Auckland, macera dolu Queenstown ve gösterişli Wellington'un yanı sıra buzlu, volkanik Tongariro Ulusal Parkı ve yemyeşil kıyı Abel Tasman Ulusal Parkı gibi ülkenin harika açık alanlarından bazılarını içeriyor. Hobbiton'a inek gezisi gibi Orta Otago şarap bölgesi turu da listede oldukça üst sıralarda yer alıyor. Ve Yeni Zelanda, Christchurch yakınlarındaki 4.000 dönümlük bir çiftlikte yer alan Scrubby Bay gibi dünyanın en inanılmaz pansiyonlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Kesinlike öneririm."

Sedef Ertekin; Gecce Gusto Köşe Yazarı,Editör ve Art Director @sedefturker

Endonezya adalarını gezmek: "Yıllardır Endonezya adalarının etrafında bir tur yapmak için içimde büyük bir istek vardı. Komodo Ejderleri gibi bariz şeylerden bazılarını görmek istiyorum ama sakin olmak için sakinleşin ve gidip volkanik parçaları da görün. Gerçekten sakin ve huzurlu olacağına dair bir algıya sahiptim. Ama güzel. Ve insanların gerçekten çok tatlı ve arkadaş canlısı olacağını düşünüyorum. Dokuma kumaşlar olan ikat ipeğine takıntılıyım. Turistik olduğunu biliyorum ama büyük Budist tapınağı Borobudur'a gitmeyi de çok isterim."

Tolga Aybakan; Gecce Gusto Life Style Köşe Yazarı ve Gecce Gusto Güzellik Editörü @tolga_aybakan

İzlanda yanardağları ve helikopter gezisi: "Günlük masaya bağlı varoluşuma bir panzehir olarak ve çok fazla gıcırdamadan önce, bir hafta boyunca orta yaş krizi korkusuzluğu için İzlanda'nın yabancı manzaralarına giderdim. Momentum Adventure adında, sizi adı telaffuz edilemeyen sönmüş bir yanardağın magma odasına bırakabilen ve erimiş lav üzerinde sosisli sandviç kızartmak için sizi helikopterle canlı bir volkanın üstüne indirebilen bir kıyafet var. Ayrıca jeotermal nehirlerde yüzebilir ve saf buzul sularında tektonik levhalar arasında dalış yapabilirsiniz. Ertesi gün sana Polaris arabasının anahtarlarını verecekler. Yıllardır Londra'nın yol açtığı yollara karşı çekingenliğin ardından araba kullanmayı yeniden öğreniyorum, bu nedenle siyah kumlu çöllerde zıplamak becerilerimi teste tabi tutacak."

Caner Ural; Gecce Gusto Food Köşe Yazarı ve Travellers Editörü @canerural

ABD kıyıdan kıyıya: "Bir yetişkin olarak her zaman, ergenliğimin başlarında ailemin beni götürdüğü ve üzerimde büyük bir etki bırakan muhteşem bir Amerika Birleşik Devletleri yolculuğunu yeniden ziyaret etmek istemiştim. O zamanlar elbette onun pek çok yönünü şimdi olduğu gibi takdir edemiyordum. Başlangıç noktam, New York'ta arkadaşlarımla ve ailemle geçireceğim eğlence dolu günler olurdu; şık bir şekilde, en moda barlara ve en havalı restoranlara göz atmak, Soho'daki The Mercer veya Gramercy Park Hotel gibi inanılmaz derecede gösterişli bir yerde kalmak. Daha sonra, destansı bir yolculuğa çıkmadan önce bir süre San Francisco atmosferini içinize çekmek isterdim: Los Angeles'ın altın kumlarından ve güneş ışığından, Büyük Kanyon'u ve çöldeki Kızılderili topluluklarını geçip, oradan da Los Angeles'a. St. Louis ve Chicago'nun cesur sokakları. Bitirmek için Turks ve Caicos Adaları'na atlar, Parrot Cay tatil beldesinde kalır, lüks içinde rahatlardım."

Berrak Tangülü; Gecce Food Gusto Yazarı ve Editörü @berrakberoo



Güney Amerika'da yol açma: "Bolivya'nın La Paz kentinden başlayarak, Potosi'ye giden yolda dağların arasından geçen canavar bir kamyonla destansı bir yolculuğa çıkacak ve Hostal Colonial'da kalacak ve ardından Salar de Uyuni'ye doğru ilerleyerek tuz düzlüklerini geçecektim. Şili ve Atacama Çölü ile sınır. Quantum of Solace'de görülen Cerro Paranal'daki ESO Oteli'nde kalacak ve Çok Büyük Teleskop'tan yıldızları gözlemleyecek, ardından And Dağları boyunca çöle inip Arjantin'deki Mendoza'ya gidip The Vines Resort & Spa'da öğle yemeği yiyecektim. Çok fazla kırmızı et ve kırmızı şarap yemekten huzur içinde öleceğim."

Bay Hirosan; Gecce Gusto Travel Köşe Yazarı ve Editörü

Japonya üzerinden kuzeyden güneye gitmek: "Çocukluğumda bana ilk origami kiti verildiğinden beri uzaktan takıntılı olduğum bir ülke. Bu güzel, güzel kağıtlar beni narin sulu boya benzeri manzaralara, göz kamaştırıcı güzellikten çılgınca çılgınlığa dönüşen başka bir dünyaya ait kültüre ve suşiye götürdü. Hızlı trenler bu destansı yolculuğu son derece keyifli hale getiriyor; eğer inmeseydiniz, 1.941 kilometrenin tamamını yalnızca 12 saatte kat edebilirdiniz. Ama bunu daha yavaş bir şekilde yapardım, Japonya'nın en kuzey adası Hokkaido Da Niseko'nun mükemmel tozunda kayak yapmaya (kötü bir şekilde) başlayıp, Tokyo'daki (yeni Aman oteli için) ve Kyoto'daki klasikler arasında gezinmeden önce. Peki bitirmek için? Okinawa adalarının ("Japonya'nın Hawaii'si") tropik bölgelere uzanan beyaz kumlu plajlarına uçağa atlayın; burada Hoshinoya Okinawa kesinlikle hiçbir şey yapmamanız gereken yer."

Nurdan Yüzbaşıoğlu; Gece Gusto Life Style Yazarı ve Travel Editörü @nrdnyzbsgl





Arjantin'i keşfetmek: "Her zaman Arjantin'e gitmek istemiştim. El Calafate'ye gitmeden önce Buenos Aires'teki hareketli Palermo Viejo'nun arnavut kaldırımlı sokaklarında takılırdım; adını bir kere yendiğinde geri dönüşünüzü garanti eden meyveden alan buzul manzarası. And Dağları'nın eteklerindeki Bariloche'de yürüyecek ve kendimi Iguazu Şelaleleri'nde bulacak, oradan da Brezilya'ya geçecek ve Hotel das Cataratas'ta kalacaktım."

Kenan Erçetingöz; Gecce.com ve Gecce Mekan Gusto Kurucusu (Başkan) ve yakın dostu Gecce Travellers yazarı Bay Hirosan'ın birlikte yapmak istedikleri deneyimler!

Karayipler'i tekneyle keşfetmek: "Eğer Karayipler'e yelken açabilseydik... Karayip adalarında sürüklenip bir şeyler içmek veya taze yiyecek almak için küçük güzel limanlara çekilir, gün batımını izlemek için pırıl pırıl denizin olduğu ıssız bir koya demir atardık. Bir iki gün koyu keşfeder ve sonra tekrar yola koyulurduk. Ailelerimizin de bizimle gelmesi konusunda ısrarcı olurduk ve tabii ki bu senaryoda asla yağmur yağmasını istemezdik!

Ya sizin hangi destinasyon hayaliniz? Listenizin başında ilk neresi var?