d.ream’in Bodrum’daki Restoranlarında Yaz Coşkusu Başlıyor!

Global ortaklıkları ve dünya çapında tanınan marka portföyüyle yeme-içme sektörünün liderlerinden Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu çatısı altında bulunan d.ream, Bodrum’un en gözde konumlarında yer alan tüm restoranlarında misafirlerine bu yaz da farklı deneyimler sunan yaratıcı konseptleri, ayrıcalıklı hizmet veren deneyimli ekipleri ve yenilikçi yaklaşımıyla benzersiz ve keyif dolu anlar vadediyor. d.ream, yaz sezonu boyunca Bodrumluları ve Bodrum müdavimlerini Da Mario, Zuma, Fenix, Sait, Mezzaluna, The Populist ve Günaydın markalarının sunacağı eşsiz deneyimlere davet ediyor.

Geleneksel İtalyan Lezzeti Bodrum’da

İstanbul’un en köklü İtalyan restoranlarından Da Mario, bu sezon da taptaze, seçkin ve geleneksel İtalyan lezzetlerini Bodrumlularla buluşturmayı sürdürüyor. Da Mario Nef Gölköy, Demirbükü Koyu’nun yanı başındaki konumu, yeşillikler içerisindeki ferah dekorasyonu, enfes lezzetleri ve mükemmel servisiyle misafirlerine Bodrum’u yansıtan deneyimler vadediyor. Ege’nin sıcaklığını hissettiren dekorasyonu ile dikkat çeken mekân, özel olarak hazırlanan menüsünde orijinal reçetelere sadık kalınarak hazırlanmış İtalyan lezzetlerinin yanı sıra Bodrum mutfağının yöresel tariflerine de yer veriyor. Kat kat teraslardan seyredilen muhteşem Gölköy manzarasına karşı hafif bir müzik eşliğinde tadını çıkarabileceğiniz yemeklere, damak tadınıza göre seçeceğiniz geniş bir şarap seçkisi ve Da Mario mixolojistlerinin hazırladığı imza kokteyller eşlik ediyor. Ayrıca Da Mario’da rezervasyon sırasında belirtilmesi halinde glutensiz seçenekler de bulmak mümkün. Yakın koylardan tekne ile transfer hizmeti de restoranın misafirlerine sunduğu avantajlardan biri.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0530 078 55 53

Lezzet, Müzik ve Dans Bir Arada

Bodrum’da kusursuz yemek, müzik ve ambiyansın vazgeçilmez adresi Fenix, yeni sezonu Yalıkavak Marina’da ikonikleşen mekânında, capcanlı enerjisiyle karşılıyor. Deniz manzarası, harika barı, kişiye özel hazırlanan kokteylleri, kaliteli müzikleri ve lezzetleriyle Fenix, bu yaz da Bodrum’un en trend mekanlarından olmaya hazırlanıyor. Palmiye ağaçları içinde, tropik iklimlerin sıcak atmosferini yansıtan dekorasyonuyla göz dolduran Fenix’in misafirlerine sunduğu özgün deneyimlerin başında modern Asya ve Güney Amerika mutfağından füzyon lezzetler barındıran menüsü geliyor. Gurme deneyimler yaşatan gastronomi sunularının yanı sıra gece hayatının trendlerini belirleyen DJ performanslarıyla Fenix, eğlence tutkunlarının Bodrum’daki favori mekanlarından biri olmayı başarıyor. Hem leziz yemeklere hem de yemek servisinin ardından başlayan eğlence dolu, dinamik performanslara ev sahipliği yapan mekân, yazın keyfini ikiye katlayan deneyimler için misafirlerini bekliyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0 252 385 38 70

İyi Et Severlerin Bodrum’daki Buluşma Noktası

1965 yılında modern ortamda en kaliteli eti sunma hayali ile yola çıkan Günaydın, bugün misafirlerine kasap & steakhouse, köfte & döner ve kebap olmak üzere üç farklı konseptte hizmet veriyor. Tüm damak tatlarına yönelik birçok alternatifi bir arada sunan Günaydın restoranları, 50 yılı aşkın süredir etin Türkiye’deki güvenilir adresi olmaya devam ediyor. Yüksek standarttaki et seçenekleri ve servis kalitesiyle Bodrum’un gözde lezzet durağı olan Günaydın Kebap Yalıkavak ise Türk mutfağının alametifarikalarından kebap çeşitlerini geleneksel yöntemler ve iştah kabartan sunumlar eşliğinde servis ediyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0 216 666 68 08

El Yapımı İtalyan Lezzetleri Yalıkavak’ta

Gastronomi yolculuğuna 1984’te gerçek bir İtalyan restoranı olarak New York’ta başlayan Mezzaluna, 1995’ten beri İtalyan mutfağı deneyimini Türk misafirleriyle paylaşıyor. İtalyan mutfağına has lezzetleri “erişilebilir kalite” anlayışıyla sunan Mezzaluna, Yalıkavak’taki mekânında günün her saati keyifli bir yemek deneyimi yaşatıyor. Gustosunu önemseyen gurmelere İtalyan mutfağına has lezzetleri kaliteden ödün vermeyen bir anlayışla sunan mekânın menüsü, iştah açıcı antipasti tabakları, el yapımı pizza ve makarnalarıyla ön plana çıkıyor. Mezzaluna Yalıkavak, bu sezon da misafirlerini şık, sıcak ve rahat atmosferinde ağırlamaya hazırlanıyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0 252 385 42 92

Sait’in Denizden Sofraya Eşsiz Lezzetleri

Ege Denizi’nden taptaze balıklar, ıstakoz, karides ve yengeç gibi lezzetli deniz mahsulleri, çeşitli mezeler ve onlara eşlik eden enfes salatalar… Bodrum’da doğan ve müdavimlerini yaratan Sait, misafirlerini kaliteli malzemelerle hazırlanan ve hünerli ellerde adeta bir lezzet şölenine dönüşen, zengin menüsüyle ağırlıyor. Uzun yıllardır koruduğu lezzet ve hizmet anlayışıyla Sait, deniz ruhunu taşıyan lezzetleriyle Ege mutfağının sunduğu gastronomik deneyimlerin vazgeçilmez adresi olmayı başarıyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0 252 385 53 86

Enfes Japon Lezzetleri Bodrum’da

Yalıkavak Marina’nın öne çıkan mekanlarından Zuma, bu sezon da dünyaca bilinen imza lezzetlerini ve kokteyllerini, Bodrum manzarası eşliğinde sunmaya hazırlanıyor. Seçkin bir izakaya deneyimini Bodrum’un sofistike ve şık ortamıyla harmanlayan mekân, otantik Japon mutfağının modern tarzda yorumlanmasıyla hazırlanan menüsü ve etkileyici sunumlarıyla dikkat çekiyor. Mekânın rafine hizmet anlayışı, Ege Denizi’ne karşı göz alıcı konumu ve sonsuzluk havuzunun süslediği dekorasyonu özel gastronomi deneyimlerine eşlik ediyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0 252 385 48 07

Yemeğin, Biranın ve Müziğin En Craft Hali Bodrum’da

İstanbullulara taptaze craft biralar ve o biralarla eşleşen harika lezzetler sunan The Populist, Amerikan mutfağının en iyi seçkilerini Bodrum’a taşıyor. Bu sezon Yalıkavak’taki yeni mekânında misafirlerini ağırlamaya başlayacak The Populist yenilenen menüsünde yer alan iki dilim arasında, tütsülenmiş tatlar, paylaşımlıklar ve artizan biralarıyla iyi yemekten vazgeçmeyenleri bekliyor ve The Populist ayrıca DJ performanslarıyla Bodrum’un gece hayatına keyifli bir boyut kazandırarak kesintisiz bir eğlence deneyimi yaşatıyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: https://www.thepopulist.com. tr/

Nusr-Et’in İmza Lezzetleri Bodrum Mavisinde

Efsane lezzetleriyle dünya çapında tanınan Nusr-Et, Bodrum'un gözdesi Yalıkavak Marina'da yeni sezonla birlikte tekrar kapılarını açtı. Ege'nin masmavi sularının kıyısında konumlanan Nusr-Et, özenle hazırlanan imza lezzetleri ve nefis manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor. Muhteşem atmosferiyle buluşan enfes lezzetler ve eşsiz manzarası ile lezzet tutkunlarını bekliyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 0850 202 6778



d.ream hakkında

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu çatısı altında bulunan d.ream, Türkiye ve dünyada yaptığı yatırımlar, kurduğu global ortaklıklar ve yarattığı yeni konseptler ile yeme-içme sektörüne liderlik etmektedir. Azumi Grubu, Coya, Nusret ve Paraguas Grubu gibi uluslararası ortaklıkları da bulunan d.ream, dünya genelinde toplam 44 restoran markası ile, 19 ülkede, 184 restoranda hizmet vermektedir. Amazonico, Coya, Zuma, Nusret, Roka, Günaydın, Da Mario, Mezzaluna, Lacivert, Borsa Restaurant, Vogue Restaurant, The Populist, Liman İstanbul ve 29 grubun değerli restoran markaları arasındadır.

Türkiye’nin gastronomi deneyimini yükseltmeyi hedefleyen d.ream, dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemi olan Michelin Guide’ın 40. edisyonunda portföyünden 29, Borsa Restaurant, Roka, Sait, Vogue Restaurant ve Zuma restoranları ile 2024 Michelin İstanbul tavsiyesi seçkisine layık görülürken, bu yıl ilk kez Türkiye’yi rehberine dahil eden Gault & Millau listesinde ise 29, Biz İstanbul, Borsa Restoran, Da Mario, Gina, Frankie, Günaydın Kebap&Steakhouse, Lacivert, Liman İstanbul, Masa, Parle, Roka, Sait, Vogue Restoran ve Zuma markaları ile toplam 6 kategoride 20 ödüle layık görülmüştür. Türkiye’nin en prestijli gastronomi ödüllerinden İncili Gastronomi rehberi 2023 edisyonunda ise 29, Frankie, Roka ve Zuma restoranları “4 İnci” kategorisinde ödül almıştır.

Güçlü konumunu başarılı bir ticari performansın yanında yükselen misafir deneyimi standartları ile sağlamlaştıran d.ream, dijital ve veri odaklı bakış açısı ile misafir memnuniyeti, marka tavsiye ölçümleri, dijital platformlarda misafirin sesi ve düzenli gizli misafir denetimleri gibi birçok yeniliği hayata geçirmiş, “veri-odaklı pazarlama” yaklaşımı ile misafirine dokunduğu tüm kanallarda onların yaşadığı deneyimleri, görüş ve önerilerini aksiyon alınabilir deneyim projelerine çevirmeye odaklanmıştır. Aldığı geri bildirimler ışığında deneyim iyileştirme döngülerini sürekli bir iş yapış biçimi haline getirmiştir.

d.ream bünyesindeki tüm markalarda sürdürülebilirlik bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmak için önemsenen bir unsur olarak değerlendirilmektedir. İnsana dokunan bir sektörde faaliyet gösterildiği bilinciyle, paydaşlar ve toplum için uzun vadeli değer yaratılması gerektiğine inanılmakta; ekonomik kalkınma sağlanırken küresel standartların gereklilikleri, doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğinin gözetildiği bir yaklaşım benimsenmektedir. Doğuş Grubunun “İyi Yaşam, İyi Gelecek” vizyonundan ilham alınarak, sürdürülebilirlik yolunda odaklı ve ölçülebilir bir gelişimin sağlanması için bu konudaki çalışmalar, faaliyet gösterilen tüm iş kollarında sürdürülmektedir.