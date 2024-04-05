Ünlü isimlere sorduk İlkbaharda tatile nereye gidilir?

Birleşik Krallık'taki favori noktalarından tropik destinasyonlara kadar, bunlar bir bahar kaçamağı ve tatil için favori destinasyonları...

Seyahat etmeyi seven ünlü isimler bahar mevsiminde dünyada seyahat etmeyi sevdikleri yerleri Gecce Gusto Travel ile paylaşıyor. Soğuk ve Rüzgarlı hava koşullarından veya hatta kesin yağmur yağışından kaçmak için kısa mesafeli destinasyonlardan, değişen mevsimlerin tadını çıkarabileceğiniz daha uzak bölgelere kadar, 2024 baharında tatil yapmak isteyeceğiniz yerler burasıdır. Eğer aylık önerilere ihtiyacınız varsa, o zaman Nisan ve Mayıs aylarındaki en iyi tatil destinasyonları listemize aşağıda bir göz atabilirsiniz.

Poros, Yunanistan

Ayşe Kucuroğlu, İş Kadını ve Yunanistan aşığı!

Kabul edelim, yazın sıcak ve kavurucu bir Yunan kaçamağını sevmekle beraber (burada tekerleği yeniden icat etmiyoruz), geçen yıl baharda büyüleyici sahil kasabası Poros'u ziyaret ettiğimde kendimi yeniden aşık olurken buldum. Atina'ya olan yakınlığı nedeniyle Poros, yerel halk ve gezginler arasında yoğun sezonlarda favori bir yerdir, ancak burayı bahar sonlarında ziyaret ederseniz boş plajların (ara sıra meraklı keçiler dışında), rahatça girilebilen tavernaların ve ılımlı sıcaklıkların tadını çıkarabilirsiniz, özellikle de en düşük 20'li yaşlarda. Gerçek bir macera yaşamak istiyorsanız standart araç kiralamayı bir kenara bırakın ve bunun yerine ATV'yi tercih edin. Dar toprak yollardan aşağı inmek ve adanın etrafındaki daha gizli plajlara ve koylara erişmek için mükemmeldirler. Ve eğer kendinizi bir veya iki öğün yemek için biraz zaman ayırabilirseniz, o gün taze olarak getirilen lezzetli deniz ürünlerinden seçiminizi yapmak için sabah balık pazarına gidin. Daha az kalabalık olduğundan, sunulan en lezzetli balıklardan ilk porsiyonları almakta hiçbir sorun yaşamayacaksınız.

Hampshire, Birleşik Krallık

Cansen Yeni Kut, Estetik ve Kök Hücre Doktoru!

Yürümeyi ve yeni yerleri keşfetmeyi seven kızım Aden'in, annesi olarak, seyahat planlaması yaparken artık bir numaralı önceliğim varış noktası değil, konaklamadır. Airbnb'de yer arama konusunda uzmanlaştım ve Hampshire'daki The Granary muhtemelen şimdiye kadarki en sevdiğim yer. 2021 yılında inşa edilen rustik kabin, açık plan oturma alanı ve tam donanımlı mutfağıyla şık ama rahattır.

Ancak gerçek hayret faktörünü bulacağınız yer, dönümlerce tarım arazisinin içinde yer alan dışarısıdır. Karacaları, sülünleri, tilkileri, porsukları ve kırmızı uçurtmaları gözlemlemek için sabah kahvenizi dışarıda alın ve odun ateşiyle ısıtılan jakuzide gün batımının keyfini çıkarın, ardından açık havadaki bakır banyoda su sıçratın. Gün boyunca Kırsa kesimde kilometrelerce yürüyüş kırsal yapılabilir, ayrıca tarihi Winchester kenti yalnızca 3 mil uzaktadır.

Como Gölü, İtalya

Sermet Severöz, seyahat yazarı ve görsel editör

Como Gölü'nü 3. ziyaretim olacak ve dört günlük Bahar tatilimde, keşfetmek ve bir Aperol ile rahatlamak için mükemmel bir zaman gibi görünüyor. Sularda yelken açmayı ve suyun hemen kenarında yer alan rengarenk kasabalara atlamayı sabırsızlıkla bekliyorum; Bellagio ve Verenna listemin başında yer alıyor. İlk fırsatta şık Villa Lario'da kalıp sonsuzluk havuzuna dalacağım. En çok heyecanlandığım şeylerden biri de, 2022'de açıldığından beri ziyaret etmek için sabırsızlandığım Passalacqua'da öğle yemeği.





Öğle yemeği, su kenarındaki terasta servis ediliyor; taze makarnalar çok lezzetli görünüyor. Öğle yemeğinden sonra bakımlı bahçelerde dolaşacağız, gösterişli iç mekanlara hayran kalacağız ve tembel bir öğleden sonra geçirmek için havuz kenarında bir şemsiyenin altına oturacağım.

Madrid, İspanya

Kenan Erçetingöz, Gazeteci, Gurme ve İş Geliştirme uzmanı

Birkaç yıl önce, Mart ayı sonlarında bir grup arkadaşımla Madrid'e son dakika gezisi rezervasyonu yapmıştım ve ziyaret etmek için mükemmel bir zaman olduğu ortaya çıktı; Hava ılımandı ama bunaltıcı değildi, kalabalık nispeten azdı ve tek bir rezervasyon yapmadan şehirn restoranlarında yemek yedik.

Artık İspanya'ya Seyahat etmek basit, bu sefer daha odaklanmış bir güzergahla geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Müzeye, Palacio Real'e ve Casa de Campo parkına yakın olan Hyatt Centric'te konaklayacağım.

Viyana, Avusturya

Yelda İpekli, kurumsal marka yöneticisi ve danışmanı

Berrak, mavi gökyüzü, güçlü güneş ışığı ve turistsiz sokaklarla karşılandığım Viyana'da uzun bir hafta sonundan yeni döndüm . Şehir gerçekten yürünebilir ve gerçek bir kültür merkezidir; bu nedenle günlerinizi ilçelerde dolaşarak ve farklı müze ve galerileri keşfederek geçirin; burada 100'den fazla müze ve galeri var. Belvedere Sarayı dünyanın en büyük Klimt koleksiyonuna ve Sanat Tarihi Müzesi'ne ev sahipliği yapmaktadır.

Wien, Rubens, Titian, Rembrandt ve Brueghel'in başyapıtlarını bulacağınız ülkenin en büyük galerisidir. Ayrıca yakın zamanda açılan Albertina Modern'de çok sayıda heyecan verici çağdaş sergi planlanıyor - Ai Wei Wei'nin son koleksiyonunu, İnsanlığın İzinde'yi gördüm , onun yıllar içindeki bazı aktivist çalışmalarını sergiliyor. Sanata bir mola vermek için şehrin dışına çıkın ve en iyi Julie Andrews'unuzu görkemli dağ çevrelerinde kanalize edebileceğiniz Alpler'de yürüyüşe çıkın.

Fransa'nın güneyi

Ayşe Tolga, yazar, eğitmen ve bütünsel yaşam Koçu

Normalde her yıl Fransa'nın güneyini ziyaret ederim. Pandeminin neden olduğu iki yıllık bir aradan sonra, en soluk gül yaprakları eşliğinde ve yapışkan keçi peyniri salataları ve üzüm bağları ile dolu, baharlı, güneşli, uzun bir hafta sonu için Nisan ayı sonunda geri dönmek üzere yer ayırttım.

Listemi üst sıralarında, gizli bir Provençal kasabası olan Uzes yakınındaki bir çiftlik evi olan La Maison d'Ulysse'de oda rezervasyonunu yaptım. Kesinlikle sizlere de öneririm.

Bali, Endonezya

Ebru Erberdi, 7 Catring kurucusu, gurme ve Seyahat Yazarı Yazarı

Bu nisan ayında kaçıncı kez Bali'yi Bali'yi ziyaret ediyorum inanının hatırlamıyorum. Evet, teknik olarak Nisan'da hala yağışlı bir sezon olacak ama bence tuhaf sağanak yağış riskine girmenin avantajları da var. Daha az turist, daha sessiz yollar ve daha iyi fiyatlar olacak ve Bali'nin sezon dışı mayıs ayında sona ermesi göz önüne alındığında, bu noktada havanın (çoğunlukla) kuru olması bekleniyor.

Her halükarda, Uluwatu'daki sakin Jumeirah Bali'de kalacağım, bu yüzden planlarım suya düşerse, plaj günlerini ve tapınaklara gitmeyi spa'da bir masajla değiştireceğim ya da sadece oturup gün batımını izleyeceğim. bir kokteyl. Görünüşe göre otel, her açıdan görülebilecek şekilde tasarlanmış, bu da yılın herhangi bir zamanında bana çok hoşgörülü bir ikram gibi geliyor;)

Cotswolds, Birleşik Krallık

Balçiçek İlter, Gazeteci, Seyahat sever ve Gurme

İlkbahar, Birleşik Krallık'ın sunduğu her şeyi deneyimlemek için en sevdiğim mevsimdir. Kışın kısa ve yağmurlu günleri maceraya ayrılan zamanı kısıtlıyor, bu yüzden şehirden kaçmayı seven bir yürüyüşçü olarak, Mart ayı sonunda saatlerin değişmesi, daha yeşil çayırlar bulmaya bir davettir. Bölgedeki en iyi restoran veya barlardan birinde, bulut gibi bir yatakta uyuduktan sonra telefonumu uçak moduna almayı planlıyorum

(zaten çok az sinyal var ama fotoğraf şart) ve buruşmuş telefona bakıyorum. Kaçacak bir yer için resepsiyondan alınan harita. Geçen yılki Cotswolds gezisi, gürleyen ateşlerin yanında uzun öğle yemekleri ve biralar içmeyi, tarlalarda gezinirken (kaybolurken) koyunlarla bakışmaları ve Bibury gibi köylerdeki masalsı kulübelere hayranlıkla bakmayı içeriyordu. Bu yıl da aynısı lütfen.

Los Angeles, ABD

Nurdan Yüzbaşıoğlu, köşe yazarı, dijital editör

Nisan'da, La La Land'e bir gezi için mükemmel bir zamandır. Hava 23 derece rahat olduğundan Silverlake'in şık mekânı Sqirl'in dışında brunch yapmak, öğleden sonraları Abbot Kinney Bulvarı'nı veya Arts District'teki küçük bira fabrikalarını keşfetmek ve akşamları Downtown's Perch'in çatısında kokteyllerinizi yudumlamak için idealdir. Hoxton'un Instagramlanabilir iç mekanları ve çatı havuzuyla tamamlanan DTLA noktası , bir sonraki ziyaretimde check-in yapacağım yer olacak.

Capri, İtalya

Şirin Sever, Gazeteci ve gerçek bir Gurme ve Seyahat uzmanı

Capri'deki Beach Club Il Riccio, Akdeniz'in hemen üzerindeki kayalıkların üzerinde yer alır ve tembel bir öğle yemeği için harika bir mekandır. Michelin Yıldızı'nın yanı sıra olağanüstü taze deniz ürünleri menüsü ve Willy Wonka benzeri 'tatlı odası' sayesinde rezervasyon her zaman gerekli olmasa da tavsiye edilir. Tıpkı Steve Coogan ve Rob Brydon'ın The Trip'te yaptığı gibi, terasta birkaç içki içerek bekleme süresini ortadan kaldırabileceğiniz için rezervasyon saatinizden biraz daha erken gelmek iyi bir fikirdir.

Paris, Fransa

Ebru Erke, Köşe Yazarı, Yemek& Seyahat Editörü

Geçen bahar, Nisan ayında Paris'e bir gezi rezervasyonu yaptırdım ve bu , şimdiye kadar yaptığım en büyülü Paris şehir tatili oldu. Mavi gökyüzü, açan çiçekler ve havadaki hafif esinti, mükemmel bir keşif havası için yaratılmıştır. Marché aux Puces de St-Ouen'den Montmartre'nin arnavut kaldırımlı sokaklarına ve ardından Seine nehrinin kıyılarına doğru yürüyerek saatler geçirdik. Ana üssümüz Le Marais'ti; eşsiz mağazalar, pastaneler, kokteyl barlar ve mükemmel Fransız kafeleriyle dolu bölge; burada sadece bir hafta sonu için de olsa Paris hayalimi doya doya yaşadım ve sizlere de yukarıda isimlerini verdiğim yerleri gezmenizi öneririm.