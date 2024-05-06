Bu hafta sizlere ergenlik çağında ki gençlerimizin bakımı ve dikkat etmeleri gereken detayları yazmak istedim. Ben de ergenlik dönemi çok sivilce sorunu yaşamış biri olarak koca karı ilaçlarından kozmetiğe kadar her şeye denemiştim o yıllarda, yemin ederim benim o dönem yaşadığım cilt sorunlarından sonra nasıl böyle cildim oldu maşallah diyeyim. Gerçi hiç pes etmeden bakımlarımı bu yaşıma kadar yaptım. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olura da çok inanıyorum :)) Bir de cilt bakımı yapan insanlar kesinlikle minimum 10 yıl daha genç görünüyorlar, tecrübe ile sabit, tü tü tü…. Neyse yine darmadağın bir giriş ile yazıma başladım çok şükür , konumuza hemen dönüyorum veee döndüm!!!

Ergenlikte cilt neden bozulur?

Ergenlik döneminde cilt bozulmasının birkaç nedeni olabilir. Hormonal değişiklikler, artan yağ üretimi, genetik faktörler, yanlış cilt bakımı ve stres gibi faktörler cildin daha yağlı ve sivilceli olmasına neden olabilir , cilt bakımının ennnn önemli adımı temizliktir (hepimiz için geçerli )

Ve bildiğiniz gibi o dönemde en çok yapılan fiziksel hareket yüzüne dokunmak, sivilce sıkmak işte bunlara çok dikkat etmeliyiz düşünsenize elimiz ile heryere dokunuyor sonra o mikropları yüzümüze transfer ediyoruz, ben hala çok dikkat ediyorum ,kremlerimi sürdükten sonra yüzüme asla dokunmam illa dokunmak istiyorsanız işaret parmağınızı kıvırarak dokunun (gözünüzü ovar gibi) çünkü orası düz durduğunda çizgili biryer olduğu için mikrop o çizgilerin içine dolmaz , ve parmağınızı göz ovma pozisyonunda kullandığınızda en steril haşde dokunursunuz,o yüzden gözde o hareket ile ovulur :)

Ergenlikte cilt bakımı nasıl olmalı?

Ergenlik dönemindeki cilt bakımı, cildin yağlanmasını kontrol etmeye ve sivilce oluşumunu azaltmaya odaklanmalıdır. Temizlik, nemlendirme ve güneş koruması temel adımlardır. Sabah ve akşam cildi nazik bir temizleyici ile yıkamak, yağsız veya hafif nemlendirici kullanmak ve güneşe çıkarken güneş koruyucu sürmek önemlidir. Ayrıca, cilt tipinize uygun ürünleri seçmek ve sivilce oluşumunu önlemek için yağsız ürünleri tercih etmek önemli çok yağlı ciltlerde ise jel kıvamında nemlendiriciler kullanılmalı..

Hafta kil maskesi de çok hayat kurtaracaktır , peeling önermiyorum zira sivilceli ciltlerde peeling granülleri sivilcenin yayılmasına neden olabilir …

Yediklerimiz cildimizi nasıl etkiler?

Yedikleriniz cildiniz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Dengeli ve sağlıklı beslenme cildinizin genel görünümünü ve sağlığını etkileyebilir. Örneğin, yağlı ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak, taze meyve ve sebzeleri tüketmek, yeterince su içmek ve antioksidan açısından zengin gıdaları dahil etmek cildiniz için faydalı olabilir. Bazı çalışmalar, yüksek şekerli gıdaların ve süt ürünlerinin sivilce oluşumunu artırabileceğini öne sürse de, bu kişiden kişiye değişebilir. Özetle, beslenme alışkanlıklarınız cildinizin sağlığı üzerinde önemli bir rol oynayabilir….

Tonik çok önemli hatta ergenlik döneminde pudralı tonikler bence çok işe yarıyor.

Pudralı tonik genellikle yağlı cilde sahip olanlar için tasarlanmış bir üründür. Normal bir tonik gibi cildi temizler ve dengeleyici özelliklere sahiptir, ancak ek olarak cildi matlaştırmak ve fazla yağı emmek için içerisinde pudra bulunur. Bu sayede ciltteki parlama ve yağlanmayı azaltır, cildi daha mat ve pürüzsüz bir görünüme kavuşturur. Bu tonikler genellikle yağlı cilde sahip olanlar tarafından tercih edilir.