Yaz aylarında cilt bakımı

Herkese merhaba,

Yaz gelsin derken Temmuz oldu, hatta yarısı bitti bile… Gerçekten dünya mı hızlı dönüyor, ne oluyor bilmiyorum ama zaman gerçekten su gibi geçiyor. Bu hızın içinde her an çok değerli, değil mi? Herkesin çok mutlu olacağı bir ay olsun, sağlıkla…

Madem zaman çok hızlı geçiyor, kimsenin yüzüne bir şey sürmek istemediği yaz aylarında cilt bakımından konuşalım isterim.

İlk aklıma gelen replikleri yazıyorum:

Zaten hava çok sıcak, terliyorum (cildim yağlı) o yüzden nemlendirici kullanmıyorum.

Güneş kremi kullanmayı sevmiyorum (nedense).

Ben zaten çok su içiyorum, cildim nemli.

Evet, aklıma ilk gelen replikler bunlar.

Öncelikle, terlerken cildimizde ne olur?

Terleme, vücudun sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olan doğal bir süreçtir. Terleme, vücudunuzun sıcaklığını düşürmek için ter bezlerinden salgılanan sıvının buharlaşması sonucu gerçekleşir. Ter, genellikle su ve tuz içerir ve vücut sıcaklığını dengelemek için önemli bir rol oynar.

Su ve tuz içerdiği için aslında vücudunuzdan ve cildinizden su eksilir. Bu yüzden bol su içerek takviye ederken, cildimizi de dıştan nemlendirmek çok önemlidir. O yüzden ter başka, nem başka, yağ başka. Önemli olan cildinizin yapısına uygun krem kullanmaktır.

Peki, güneş kremi kullanmazsak ne olur?

Güneş kremi kullanmamak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Güneş ışınları, cilt kanseri, erken yaşlanma, güneş yanığı ve diğer cilt sorunları gibi birçok sağlık problemine neden olabilir. Uzun vadeli güneş maruziyeti cilt kanseri riskini artırabilir. Ayrıca güneş yanığı da cildinizi yakabilir ve ağrılı olabilir.

Güneş kremi, cildinizi UV ışınlarına karşı korur ve bu tür sağlık sorunlarının riskini azaltır. Bu nedenle, güneş kremi kullanmak, güneşe maruz kaldığınızda cildinizi korumanın önemli bir yoludur. Ayrıca, güneş ışınlarına maruz kalmaktan kaçınmak, özellikle güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmamak da önemlidir.

Çok su içmek cildimi nemlendirir mi?

Çok su içmek, vücudunuzun genel sağlığı için önemli olsa da, doğrudan cildinizi nemlendirmek için yeterli olmayabilir. Su içmek, vücudunuzun genel hidrasyonunu sağlar ve cildinizin sağlıklı olmasına yardımcı olabilir. Ancak cildinizi doğrudan nemlendirmenin en etkili yolu, cildinize uygun nemlendirici ürünler kullanmaktır.

Cildin doğal nem dengesini korumak için nemlendirici kremler veya losyonlar kullanmak önemlidir. Bu ürünler, cildin nem seviyesini koruyarak kuruluğu önler ve cildin daha sağlıklı ve canlı görünmesini sağlar.

Bu nedenle, cildinizi nemlendirmek istiyorsanız, su içmenin yanı sıra cildinize uygun nemlendirici ürünler kullanmanız önemlidir. Ayrıca, sağlıklı beslenme alışkanlıkları da cildinizin genel sağlığını destekleyebilir.

Yani kısacası durum düşündüğünüz gibi. Haydi bugün kendinize ve cildinize bir iyilik yapın ve yazımı okuyun.

Herkese sevgiler,

Tolga Aybakan