Herkese merhaba,

Bugün sizlere “Göz Bakımı” hakkında bildiklerimi paylaşacağım, malum hepimizin aynaya baktığında ilk dikkatimizi çeken yer gözlerimiz :)

Göz çevresi cilidimiz normal cildimizden çok daha ince bir yapıya sahip olduğu için ,çok daha özel bir bakım gerektiriyor…

Birgün içinde göz çevresinde ne kadar mimik yapıyoruz?

Oldukça çok! Günlük yaşamda göz çevresindeki kasları kullanan sayısız mimik yaparız. Gülmek, şaşırmak, kaş çatmak, göz kırpmak gibi ifadeler, göz çevresi kaslarını sürekli hareket ettirir. Bu yüzden bu bölge kırışıklıkların ve ince çizgilerin ilk oluştuğu yerlerden biridir. Düşünürsek, 10 binin üzerinde mimik yapabiliriz, neredeyse her an bir ifade sergiliyoruz.

Göz kremini kaç yaşında kullanmaya başlamalıyız?

Genel olarak 20'li yaşların ortalarında başlamak iyi bir fikir olabilir. Bu yaşlarda cilt daha elastik ve sağlıklı olsa da, bu bölgenin hassas doğası nedeniyle erken önlem almakta fayda var. Erken yaşlardan itibaren nemlendirici ve koruyucu ürünler kullanmak, ileriki yaşlarda kırışıklık ve ince çizgi oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir. Unutma, cilt bakımı kişiye özeldir; ihtiyaçlarına göre bir uzmana danışmak da önemlidir…

Göz çevresi bakımı nasıl olmalı?

Göz çevresi bakımı, hassas yapısı nedeniyle dikkatli ve özenli olmalı. İşte bazı temel adımlar:

1. **Temizlik:** Göz makyajını nazikçe temizlemek önemlidir. Göz makyajı temizleyici ürünler kullanarak, ovuşturmadan makyajı çıkarın.

2. **Nemlendirme:** Göz çevresi için özel olarak formüle edilmiş nemlendiriciler kullanmak, bu bölgenin nemli kalmasına yardımcı olur. Hafif dokunuşlarla uygulayın.

3. **Koruma:** Göz çevresini güneşin zararlı etkilerinden korumak için, güneş kremi sürmek veya geniş şapka takmak etkili olabilir.

4. **Düzenli Bakım:** Anti-aging kremler veya serumlar kullanarak, düzenli bakım yapabilirsiniz. Bu ürünler, ince çizgi ve kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatabilir.

5. **Sağlıklı Yaşam Tarzı:** Yeterli su içmek, dengeli beslenmek ve yeterli uyku almak cilt sağlığı için önemli faktörlerdir.

Bu adımlarla göz çevresinin sağlığını koruyabilir ve daha genç görünmesini sağlayabilirsiniz!

Aynı zamanda haftalık patch göz maskelerini de kesinlikle rutininize ekleyin derim ,benim her daim çantamda … özellikle erken yada uzun uçuşlarda vazgeçilmezim olabilir …

Peki göz çevresinde koyu halka olmasının sebebi nedir ?

Göz çevresindeki koyu renk halkalar, çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir:

- **Genetik:** Bazı insanlar genetik olarak koyu halkalara eğilimlidir.

- **Yorgunluk ve Uyku Eksikliği:** Yetersiz uyku, cilt renginin daha soluk görünmesine neden olabilir, bu da kan damarlarının daha belirgin olmasına yol açar.

- **Alerjiler:** Alerjik reaksiyonlar, göz çevresinde şişlik ve koyu renklere neden olabilir.

- **Yaşlanma:** Yaşlandıkça cilt incelir ve elastikiyetini kaybeder, bu da koyu halkaların daha belirgin hale gelmesine neden olabilir.

- **Dengesiz Beslenme:** Demir eksikliği gibi beslenme yetersizlikleri de koyu halkalara katkıda bulunabilir.

Bu faktörlerden herhangi biri ya da birkaçının kombinasyonu koyu halkaların oluşmasına neden olabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı ve uygun cilt bakımı ile bu durumu hafifletmek mümkün.

Gözlerinize iyi bakın…

Sevgiler

Tolga Aybakan