Sonbaharda Cildini Yenile: Adım Adım Bakım Rehberi

Herkese merhaba
Yaz mevsimine hoşça kal derken sonbahara merhaba diyoruz. Artık güneşin, rüzgârın, suyun verdiği zararı toparlamanın tam vakti, hadi o zaman başlayalım.
Sonbaharda cilt bakımı biraz yazın bıraktığı izleri silmek, biraz da kışın sert havasına hazırlık yapmak gibidir. İşte sana mevsime uygun adım adım öneriler:
⸻
Temizlik ve Arındırma
• Yazın güneş, ter ve güneş koruyucular gözenekleri tıkamış olabilir. Bu yüzden nazik ama etkili bir temizleyici kullan.
• Haftada 1–2 kez enzim bazlı peeling veya hafif asitli tonik (AHA/BHA) ile ölü derilerden arınabilirsin. (Fiziksel sert scrub’lardan kaçın.)
⸻
Nem Desteği
• Sonbaharla birlikte hava kurur, cilt de kuruluğa yatkınlaşır.
• Hyaluronik asitli serumlar, seramid ve niasinamid içeren kremler cilt bariyerini güçlendirir.
• Gündüz daha hafif, akşam ise daha yoğun nemlendirici tercih et.
⸻
Güneş Koruması
• “Artık güneş yok” yanılgısına düşme. Sonbaharda da UV ışınları var.
• En az SPF 30 koruma içeren güneş kremi kullanmaya devam et.
⸻
Ekstra Bakımlar
• Yazdan kalan lekeler için C vitamini veya arbutin gibi aydınlatıcı içerikler devreye girebilir.
• Cildin yorgun görünüyorsa retinol (düşük dozda başlayarak) sonbaharda rutine eklenebilir.
⸻
Beslenme ve İç Destek
• Bol su, omega-3 (balık, ceviz), bol sebze ve mevsim meyveleri ile cildin içeriden de güçlenir.
• Kahve ve çayı biraz azaltıp yeşil çay gibi antioksidan içecekler tercih edebilirsin.
Sabah ve akşam rutin bakım
Sabah Rutini
-
Nazik Temizleyici → Köpük veya jel formunda, cildi kurutmayan.
-
Tonik / Nemlendirici Sprey → İstersen hyaluronik asitli nem spreyi.
-
Serum →
• C vitamini (aydınlatıcı ve leke karşıtı)
• Ya da niasinamid (kızarıklık ve bariyer için)
-
Nemlendirici → Hafif, hızlı emilen ama bariyer dostu (seramidli olabilir).
-
Güneş Kremi → En az SPF 30, yağlı cilde jel/fluide, kuruya krem formu.
⸻
Akşam Rutini
-
Çift Temizlik → (Makyaj/sunscreen varsa) önce yağ bazlı, sonra nazik jel.
-
Tonik / Nemlendirici Sprey → Hafif nemlendirme için.
-
Serum / Bakım Ürünü →
• Haftada 2–3 gece retinol (yavaş başlayarak)
• Diğer günler hyaluronik asit veya peptidli serum
-
Nemlendirici → Gündüzden daha yoğun, cildi besleyen bir krem.
-
İsteğe Bağlı → Gece maskesi (haftada 1–2) ekstra nem için.
⸻
İpucu:
• Retinol + C vitamini aynı anda kullanılmaz → C vitamini sabah, retinol akşam.
• Çok kuruluk hissedersen seruma birkaç damla skualen yağı ekleyebilirsin.