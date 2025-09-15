Sonbaharda Cildini Yenile: Adım Adım Bakım Rehberi

Herkese merhaba

Yaz mevsimine hoşça kal derken sonbahara merhaba diyoruz. Artık güneşin, rüzgârın, suyun verdiği zararı toparlamanın tam vakti, hadi o zaman başlayalım.

Sonbaharda cilt bakımı biraz yazın bıraktığı izleri silmek, biraz da kışın sert havasına hazırlık yapmak gibidir. İşte sana mevsime uygun adım adım öneriler:

⸻

Temizlik ve Arındırma

• Yazın güneş, ter ve güneş koruyucular gözenekleri tıkamış olabilir. Bu yüzden nazik ama etkili bir temizleyici kullan.

• Haftada 1–2 kez enzim bazlı peeling veya hafif asitli tonik (AHA/BHA) ile ölü derilerden arınabilirsin. (Fiziksel sert scrub’lardan kaçın.)

⸻

Nem Desteği

• Sonbaharla birlikte hava kurur, cilt de kuruluğa yatkınlaşır.

• Hyaluronik asitli serumlar, seramid ve niasinamid içeren kremler cilt bariyerini güçlendirir.

• Gündüz daha hafif, akşam ise daha yoğun nemlendirici tercih et.

⸻





Güneş Koruması

• “Artık güneş yok” yanılgısına düşme. Sonbaharda da UV ışınları var.

• En az SPF 30 koruma içeren güneş kremi kullanmaya devam et.

⸻

Ekstra Bakımlar

• Yazdan kalan lekeler için C vitamini veya arbutin gibi aydınlatıcı içerikler devreye girebilir.

• Cildin yorgun görünüyorsa retinol (düşük dozda başlayarak) sonbaharda rutine eklenebilir.

⸻

Beslenme ve İç Destek

• Bol su, omega-3 (balık, ceviz), bol sebze ve mevsim meyveleri ile cildin içeriden de güçlenir.

• Kahve ve çayı biraz azaltıp yeşil çay gibi antioksidan içecekler tercih edebilirsin.

Sabah ve akşam rutin bakım

Sabah Rutini

Nazik Temizleyici → Köpük veya jel formunda, cildi kurutmayan. Tonik / Nemlendirici Sprey → İstersen hyaluronik asitli nem spreyi. Serum →

• C vitamini (aydınlatıcı ve leke karşıtı)

• Ya da niasinamid (kızarıklık ve bariyer için) Nemlendirici → Hafif, hızlı emilen ama bariyer dostu (seramidli olabilir). Güneş Kremi → En az SPF 30, yağlı cilde jel/fluide, kuruya krem formu.

⸻

Akşam Rutini

Çift Temizlik → (Makyaj/sunscreen varsa) önce yağ bazlı, sonra nazik jel. Tonik / Nemlendirici Sprey → Hafif nemlendirme için. Serum / Bakım Ürünü →

• Haftada 2–3 gece retinol (yavaş başlayarak)

• Diğer günler hyaluronik asit veya peptidli serum Nemlendirici → Gündüzden daha yoğun, cildi besleyen bir krem. İsteğe Bağlı → Gece maskesi (haftada 1–2) ekstra nem için.

⸻

İpucu:

• Retinol + C vitamini aynı anda kullanılmaz → C vitamini sabah, retinol akşam.

• Çok kuruluk hissedersen seruma birkaç damla skualen yağı ekleyebilirsin.