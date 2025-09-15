  • 16 EYLÜL Salı 00:23
Sonbaharda Cildini Yenile: Adım Adım Bakım Rehberi

Tolga Aybakan
Tolga Aybakan
Yayın Tarihi : 15-09-2025 00:29

Herkese merhaba

Yaz mevsimine hoşça kal derken sonbahara merhaba diyoruz. Artık güneşin, rüzgârın, suyun verdiği zararı toparlamanın tam vakti, hadi o zaman başlayalım.

Sonbaharda cilt bakımı biraz yazın bıraktığı izleri silmek, biraz da kışın sert havasına hazırlık yapmak gibidir. İşte sana mevsime uygun adım adım öneriler:

 Temizlik ve Arındırma
• Yazın güneş, ter ve güneş koruyucular gözenekleri tıkamış olabilir. Bu yüzden nazik ama etkili bir temizleyici kullan.
• Haftada 1–2 kez enzim bazlı peeling veya hafif asitli tonik (AHA/BHA) ile ölü derilerden arınabilirsin. (Fiziksel sert scrub’lardan kaçın.)

 Nem Desteği
• Sonbaharla birlikte hava kurur, cilt de kuruluğa yatkınlaşır.
• Hyaluronik asitli serumlar, seramid ve niasinamid içeren kremler cilt bariyerini güçlendirir.
• Gündüz daha hafif, akşam ise daha yoğun nemlendirici tercih et.



 Güneş Koruması
• “Artık güneş yok” yanılgısına düşme. Sonbaharda da UV ışınları var.
• En az SPF 30 koruma içeren güneş kremi kullanmaya devam et.

 Ekstra Bakımlar
• Yazdan kalan lekeler için C vitamini veya arbutin gibi aydınlatıcı içerikler devreye girebilir.
• Cildin yorgun görünüyorsa retinol (düşük dozda başlayarak) sonbaharda rutine eklenebilir.

 Beslenme ve İç Destek
• Bol su, omega-3 (balık, ceviz), bol sebze ve mevsim meyveleri ile cildin içeriden de güçlenir.
• Kahve ve çayı biraz azaltıp yeşil çay gibi antioksidan içecekler tercih edebilirsin.

Sabah ve akşam rutin bakım

 Sabah Rutini

  1. Nazik Temizleyici → Köpük veya jel formunda, cildi kurutmayan.

  2. Tonik / Nemlendirici Sprey → İstersen hyaluronik asitli nem spreyi.

  3. Serum →
    • C vitamini (aydınlatıcı ve leke karşıtı)
    • Ya da niasinamid (kızarıklık ve bariyer için)

  4. Nemlendirici → Hafif, hızlı emilen ama bariyer dostu (seramidli olabilir).

  5. Güneş Kremi → En az SPF 30, yağlı cilde jel/fluide, kuruya krem formu.

 Akşam Rutini

  1. Çift Temizlik → (Makyaj/sunscreen varsa) önce yağ bazlı, sonra nazik jel.

  2. Tonik / Nemlendirici Sprey → Hafif nemlendirme için.

  3. Serum / Bakım Ürünü →
    • Haftada 2–3 gece retinol (yavaş başlayarak)
    • Diğer günler hyaluronik asit veya peptidli serum

  4. Nemlendirici → Gündüzden daha yoğun, cildi besleyen bir krem.

  5. İsteğe Bağlı → Gece maskesi (haftada 1–2) ekstra nem için.

 İpucu:
• Retinol + C vitamini aynı anda kullanılmaz → C vitamini sabah, retinol akşam.
• Çok kuruluk hissedersen seruma birkaç damla skualen yağı ekleyebilirsin.

