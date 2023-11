Konumuz kış makyaj trendi!!!

Bir makyaj artisti olarak makyaj trendlerini her sezon takip ederken, diğer yandan da makyaj trendlerini saçma buluyorum! Hayır, kafam karışık değil; konu Boğa burcu netliği diyelim. :) Moda ve makyaj birbiriyle bir bütün tabii ki ama, her moda olanı giymeli miyiz? Ya da her makyaj trendini uygulamalı mıyız? Aklıma Coco Chanel'in bir sözü geldi “Moda geçicidir, stil kalıcı."; o kadar doğru ki ….



Neyse konuma geri dönüyorum. :) İlla ki önce bir dağıtacağım, sonra toplayacağım şu yazılarımı… Bak bu da Boğa olmaktan kesinnn…





Bu sezon makyajda çok farklı akımlar var!

Sofistike

Cesur

Yenilikçi



Genelde bahar aylarında alışkın olduğumuz soft tonlar, bu kışın en önemli trendlerinden. Özellikle gözlerde bu akım var; uçuk pembe farlar, maviler ve nötr tonlar, huzur veren bakışlar…





Eyeliner geri döndü ama o artık bildiğiniz eyeliner değil! :)) Çapraz, asimetrik, farklı şekillerde ve göz üstü yada altına istediğiniz her yere uygulayabileceğiniz bir Eyeliner (uygulaması zor) ama deneyin …





Dudaklar çıldırmış

Çok koyu tonlar, vişneler, bordolar ve pırıl pırıl parlayan metalik Lipstick'ler çok trend. Küçük bir tavsiye; koyu renk rujlarınızı lütfen dudak kalemsiz uygulamayın. Dudaklarımız yüzümüzün en mimikli yeri; dudak kalemsiz uyguladığınız koyu renk rujlar yukarı doğru yürür ve net görünmez, kalem uygularsanız bunu engeller ve daha net dudaklara sahip olursunuz.



Gözlerde daha yoğun bir makyaj istiyorsanız, Smokey Eye (dumanlı göz makyajı) her zaman ki gibi trend ve ben çok seviyorum, birçok rengi karıştırarak elde ettiğimiz inanılmaz derin bakışlar sağlayan bir makyaj tekniği ve bence bu akım hiç bitmeyecek,bitmesin!





Kaşlar radikal değişimde! O koyu koyu boyanmış, yay gibi sert kaşlara bye bye!!

Daha doğal görünen hatta rengininde açılarak silik görünen kaşlar trend. - Çünkü neden olmasın! :)



Kirpikler de haliyle kaşlara uygun olarak daha doğallaşacak. Öyle açıp kapattıkça rüzgar yapan kirpiklere de bye bye!

Yukarı doğru taranmış ve uzamış kirpikler yaratan maskaralar trend.



Yanaklardaki savaş boyası formundaki kontürlere de bye bye! Pırıl pırıl ten makyajı ve koşmuşta kızarmış gibi duran yanaklar, sağlıklı ve doğal allıklar.. (Tam benim sevdiğim.)



Kısacası bu kış ışıldıyoruz!!



Charlotte Tilbury Glow paletine bayılıyorum; bu haftanın yıldızı benim için bu palet!