Cilt bakım Rutinleri: Serum

İnstagram: @tolga_aybakan



Herkese merhaba ,

Öncelikle herkese hayırlı ramazanlar dilerim, dostluğun,samimiyetin,paylaşmanın katbekat artacağı bir ay olsun…

Cilt rutinlerimizin 2. Serisi ve aşaması onarım ile devam ediyorum.

Onarım serumları,gözenek küçültücü,nem veren, leke açıcı toparlayıcı oslyaousljspusşudşjapjs bla bla bla bir dolu referans yine karışan ama güzelleşmek isteyen hepimiz :)) harika bir giriş yaptım , hemen devam ediyorum ….

Neden onarım serumu kullanmalıyız?

Onarım serumu, cildinizi besleyip yenileyerek sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Serumlar genellikle yoğun içerikleriyle cildinizi nemlendirir, yaşlanma belirtilerini azaltır ve cilt tonunu düzenler. Ancak her cilt tipi farklıdır, bu nedenle cilt ihtiyaçlarınıza uygun bir onarım serumu seçmek bence en önenlisi ….

Onarım serumu kaç yaşında kullanmaya başlamalıyız?

Onarım serumu kullanımı kişisel tercihlere ve cilt ihtiyaçlarına bağlıdır, ancak genellikle 20'li yaşlardan itibaren kullanılmaya başlanmalıdır, Erken yaşlarda başlamak, cildinizi koruma ve yaşlanma belirtileriyle mücadele etme konusunda yardımcı olur

20 li yaşlardan sonra heryıl değişen fotoğraflarımızın sebebi büyümek değil aslında yaşlanmaya başlamaktır, 20 li yaşlarda büyüme hormonu artık durduğu için, yaşlanmaya başlıyoruz o yüzden bu yaşlarda cildinize uygun onarım serumları olmazsa olmazınız olmalı.

Serum aynı zamanda bir asamsör görevi görür, kullandığınız nenlendiriciyi aşağıya taşıyıp etkisini arttırır…

Cilt Serumu kullanmazsak ne olur?

Cilt serumu kullanmamak, cildinizin ekstra beslenme ve bakım almasını kaçırmanıza neden olabilir. Serumlar genellikle yoğun içeriklere sahiptir ve cildi nemlendirme, antioksidanlarla koruma, yaşlanma belirtileriyle mücadele etme gibi faydalar sağlar. Ancak herkesin cilt yapısı farklıdır, bu nedenle herhangi bir ürün kullanmadan önce cilt tipinizi ve ihtiyaçlarınızı değerlendirmek önemlidir. Cilt bakım rutininizde serum kullanmak, cildinizi sağlıklı ve genç tutmaya yardımcı olacaktır.



Benim favorim kesinlikle este lauder advanced Night Repair ve Colostrum Anti Aging Yaşlanma Karşıtı Onarıcı Yüz Bakım Serumu'dur.

Kolostrum ve nem zengini Hyaluronik Asit içerir.

İnce çizgiler ve kırışıklıklar gözle görülür şekilde pürüzsüzleşir.

Leke açıcı özelliği bulunmaktadır.

Cilt daha sıkı ve daha nemli görünür.

Esneklik ve doğal canlılık kazanır.

Cildin genel yapısını iyileştirmeye yardımcı olur.

Suya bağlanma özelliği ve önemli bir nem kaynağı olan Hyaluronik asit cilt yapısındaki yenilenmeyi destekler, kırışıklıklara karşı etki eder. Ürünlere kendi web sitesinden ya da Beymen'in web sitesinden ulaşabilirsiniz.







18 yıldır hiç ara vermeden kullanıyorum onu sürmediğim zaman, cilt bakımım tamamlanmamış gibi hissediyorum ( bu arada doğru his :)) ) 1. UYGULAMADA

Neme doymuş, daha dolgun bir cilt görünümü.

HAFTADA

Çizgi ve kırışıklık görünümünün azalması.

Kadınların %88'i ciltlerinin daha genç göründüğünü söylediler.

1 ŞİŞE KULLANIMDA

Daha sağlıklı, canlılık kazanıp yenilenmiş bir cilt görünümü.

Kadınların %89'u daha sıkı bir cilt görünümüne sahip olduklarını söylediler.

Her sabaha daha genç görünen bir cilt ile uyanın.

Bu gerçekten reklam değil, tecrübe ile sabit tavsiye.

İyi okumalar

Sevgiler

Tolga Aybakan



