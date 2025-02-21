Herkese merhaba, bu soğuk günlerde yapılacak en güzel şey kahvenizi alıp GecceGusto dijital dergimizi okumak bence :)

Bugünkü konum “Highlighter”, yani aydınlatıcı. Ben genel olarak kimsenin bu makyaj ürününü doğru kullanmadığını düşünüyorum… Yeni yıl süsü gibi gezmemek için bu ürünün doğru kullanımda faydalarını, yanlış kullanımda zararlarını yazmaya başlıyorum. Hazırsak başlayalım!

Öncelikle highlighter'ı yüzümüzde nerelere kullanmalıyız?

Highlighter, yüzünüzde belirli bölgeleri vurgulamak ve daha aydınlık bir görünüm elde etmek için kullanılır. İşte highlighter'ı uygulayabileceğiniz bazı bölgeler:

Elmacık Kemikleri Üstü : Elmacık kemiklerinizin üst kısmına uygulayarak onları daha belirgin hale getirebilirsiniz.

: Elmacık kemiklerinizin üst kısmına uygulayarak onları daha belirgin hale getirebilirsiniz. Kaş Altı : Kaşlarınızın hemen altına uygulayarak gözlerinizi daha büyük ve belirgin gösterebilirsiniz.

: Kaşlarınızın hemen altına uygulayarak gözlerinizi daha büyük ve belirgin gösterebilirsiniz. Burun Ucu : Burun ucuna hafifçe uygulayarak burnunuzu daha kalkık gösterebilirsiniz.

: Burun ucuna hafifçe uygulayarak burnunuzu daha kalkık gösterebilirsiniz. Burun Köprüsü : Burnunuzun üst kısmına ince bir çizgi halinde sürerek daha ince ve uzun görünmesini sağlayabilirsiniz.

: Burnunuzun üst kısmına ince bir çizgi halinde sürerek daha ince ve uzun görünmesini sağlayabilirsiniz. Dudak Üstü (Cupid’s Bow) : Dudak üstündeki kıvrıma uygulayarak dudaklarınızı daha dolgun gösterebilirsiniz.

: Dudak üstündeki kıvrıma uygulayarak dudaklarınızı daha dolgun gösterebilirsiniz. Çene Ucu : Çenenizin üzerine hafifçe uygulayarak yüzünüzde denge sağlayabilirsiniz.

: Çenenizin üzerine hafifçe uygulayarak yüzünüzde denge sağlayabilirsiniz. Göz Pınarları: Gözlerinizin iç köşelerine uygulayarak daha aydınlık ve uyanık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Highlighter'ı uygularken doğal bir görünüm için az miktarda kullanmaya özen gösterin ve iyi bir şekilde dağıtarak uygulayın.

Highlighter'ı yüzümüzde nerelere kullanmamalıyız?

Highlighter'ı doğru bölgelerde kullanmak, doğal ve dengeli bir görünüm elde etmek için önemlidir. İşte highlighter'ı kullanmaktan kaçınmanız gereken bazı bölgeler:

T Bölgesi : Eğer cildiniz yağlıysa, alnınızın ortasına ve burun çevresine highlighter uygulamaktan kaçının, çünkü bu bölgeler doğal olarak parlama eğilimindedir.

: Eğer cildiniz yağlıysa, alnınızın ortasına ve burun çevresine highlighter uygulamaktan kaçının, çünkü bu bölgeler doğal olarak parlama eğilimindedir. Geniş Gözenekler Üzerine : Gözeneklerin belirgin olduğu bölgelere highlighter uygulamak, onları daha fazla vurgulayabilir.

: Gözeneklerin belirgin olduğu bölgelere highlighter uygulamak, onları daha fazla vurgulayabilir. Akne ve Lekeler Üzerine : Highlighter, ciltteki kusurları daha belirgin hale getirebilir. Bu nedenle akne veya lekelerin üzerine uygulamaktan kaçının.

: Highlighter, ciltteki kusurları daha belirgin hale getirebilir. Bu nedenle akne veya lekelerin üzerine uygulamaktan kaçının. Alt Göz Kapağı: Göz altlarına highlighter uygulamak, ince çizgileri ve göz altı torbalarını daha belirgin hale getirebilir.

Highlighter'ı dikkatlice ve doğru bölgelere uygulamak, istenen aydınlık ve sağlıklı görünümü elde etmenizi sağlar.

Yüz için highlighter seçiminde rengi neye göre seçmeliyiz?

Highlighter rengini seçerken cilt tonunuza ve elde etmek istediğiniz görünüme dikkat etmeniz önemlidir. İşte bazı ipuçları:

Açık Ten : Şampanya, açık pembe veya inci tonları iyi bir seçim olabilir. Bu renkler cilde doğal bir ışıltı katar.

: Şampanya, açık pembe veya inci tonları iyi bir seçim olabilir. Bu renkler cilde doğal bir ışıltı katar. Orta Ten : Şeftali, altın veya gül rengi tonları orta cilt tonları için idealdir. Bu tonlar, ciltte sıcak ve doğal bir parlaklık yaratır.

: Şeftali, altın veya gül rengi tonları orta cilt tonları için idealdir. Bu tonlar, ciltte sıcak ve doğal bir parlaklık yaratır. Buğday Ten : Altın veya bronz tonlar buğday tenliler için harika seçimlerdir. Bu renkler cildin sıcak alt tonlarını vurgular.

: Altın veya bronz tonlar buğday tenliler için harika seçimlerdir. Bu renkler cildin sıcak alt tonlarını vurgular. Koyu Ten: Altın, bakır veya bronz tonları koyu tenlerde güzel bir ışıltı sağlar. Bu renkler cilde zengin ve sıcak bir parlaklık katar.

Cilt alt tonunuza uygun seçimler yapmak da önemlidir. Sıcak alt tonlar için altın ve şeftali tonları, soğuk alt tonlar için ise gümüş ve pembe tonları tercih edilebilir. Highlighter seçerken farklı renkleri denemek, sizin için en uygun olanı bulmanıza yardımcı olacaktır. Yine de bence renk seçimi çok dikkat edilmesi gereken bir konu…

Umarım yazdıklarım faydalı olur.

Herkese sevgiler,

Tolga Aybakan