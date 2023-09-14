Makyaj nedir, erkekler yüzlerini nasıl renklendirebilirler?

Herkese merhaba! Bu hafta ki yazıma, küçük bir “Makyaj Tarihi” dersi ile başlamak istiyorum. :)

Makyaj, tarih boyunca farklı kültürlerde ve dönemlerde kullanılmıştır. Makyajın kökenleri çok eski zamanlara, M.Ö. dönemlere kadar gitmektedir. Antik Mısır'da ve Mezopotamya'da makyaj kullanımı bulunmuştur. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde de makyaj yaygın olarak kullanılmıştır. Ortaçağ Avrupa'sında ise makyajın kullanımı azalmıştır, ancak Rönesans dönemiyle birlikte yeniden popülerlik kazanmıştır. Bugün makyaj, kozmetik endüstrisinin büyüdüğü bir alan haline gelmiştir ve farklı kültürlerde farklı amaçlar için kullanılmaktadır.

Bu kadar tarih dersi yeterli. :)

Bana göre makyaj güzel yanlarımızı ortaya çıkarma sanatıdır. Bence sizi değiştiren ve bambaşka gösteren makyaj, doğru makyaj değildir. Farklı ülkelerde aldığım makyaj eğitimlerinde gözlemlediğim, makyajın aynı zamanda çok kültürel bir uygulama olması. Orta Doğu'da makyaj ile gözler yukarı doğru çekik çekik gösterilirken, Avrupa'da tam tersi...

Benim için makyaj giyinmek gibi, kendini içinde rahat hissetmek aslında! Vücudumuza ve tarzımıza uygun olmayan kıyafetleri nasıl tercih etmiyorsak, makyajda da bu kontrolü yapmamız gerekiyor. Zaman zaman yolda yürürken ya da herhangi bir yerde öyle makyajlar görüyorum ki; sonrada kendimi sakinleştiriyorum onun yüzü, nasıl isterse öyle yapar diye. :)) Ama yani kırmızı bir ruj için harika bir dudak ve diş lazım değil mi? Neyse susuyorum...

Sosyal medyadaki filtre, makyaj videoları da herkesi delirtti bence. Herkes herkesleşti, makyajın kişiselliği gitti, ne modaysa o herkeste!

İyi bir makyaj; iyi bir cilt bakımı ile başlar! Her zaman dediğim gibi, özellikle en önemli adım tabii ki ten makyajı, göz altı kapatıcınızın rengi, pudra...

Göz altı kapatıcısında şöyle bir yanlış uygulama var; göz çevresi koyu renk olanlar en açık rengi alıyorlar ve bir kaç saate göz çevresi daha da mor görünüyor. Oysa ki göz çevrenizin rengi koyulaştıkça göz altı kapatıcısında seçeceğiniz renkte daha koyu olmalı. Makyajın mantığında şu vardır; ortaya çıkarmak istediğimiz yerlerin rengini açarız, kapatmak istediklerimizi koyulaştırırız, yüzünüzün neresi olursa mantık hep aynı, unutmayın. :)

Erkek Yüz Renklendirme & Bakım

Kendini iyi hissetmek isteyen herkes kendini renklendirebilir, erkekler bile.

Peki bir erkek nasıl daha iyi görünebilir renklendirme ile?

Erkeklerin yüzlerinde en hoşlanmadıkları nokta, göz altı koyu halkalanmalar ve burun bölgesinde ki yağlanma. Burun yüzün tam ortasında olan bir organımız olduğu için daha çok dikkat çekiyor; aynı zamanda erkeklerin ciltleri kadınlara göre daha yağlı ve gözenekli olduğu için, görsel olarak rahatsızlık verebiliyor. Erkek cilt bakımında daha yoğun granüllü Peeling'ler erkek cildini bence daha mutlu ediyor. Genelde losyon kıvamında ve ambalajında sıkmalı ürünler erkekler için daha pratik ve kullanışlıdır. Zaten farkındaysanız genelde For Men serileri bu ambalajlarla lanse edilir…

Az önce bahsettiğim göz altı kapatıcısı çok ince kıvamda erkekler de rahatlıkla kullanabilir, göz çevresi iç taraftan koyulaştığı için ilk olarak iç tarafa sürüp sonrasında kalan ürünü dış tarafına sürebiliriz. Böylece herkesin rahatsız olduğu dış tarafta ki çizgilenmelerin görünmesini de minimize etmiş oluruz, herkes için geçerli bir uygulama...

Yüz: Erkek okurlarımıza tavsiyem BB Krem kullanmaları. Hem hafif renk hem nemlendirme hem de güneş koruması; hepsi bir arada ve eşit cilt tonu!

Ten Rengi: Bronz ten seven beyler için bronz pudra tavsiye ederim. Çok sağlıklı bir görüntü veriyor; ama lütfen güneşin nereye dokunmasını seviyorsanız oraya sürün, yoksa tüp patlamış efekti ile gezersiniz. :)

Gözler: Özel bir gecce de yada günde bazı renkli gözlü erkeklerin, göz içleri bir süre sonra kızarır (mesela ben) öyle durumlarda fotoğraflarda yorgun ve ağlamış gibi görünmemek adına göz içinize içinde kızıllık olmayan bir kahverengi kalem uygulayabilirsiniz. Göz renginizi ve bakışlarınızı çok destekleyecek bir uygulama...

Kaş & Kirpik: Kirpikler ve bakışlar bence çok önemli! Yoğun ve pigmenti yüksek maskara kullanımı yerine transparan maskara tavsiye ediyorum. Kendi kirpik renginizi ortaya çıkarırken aynı zamanda doğal bir bakış için çok ideal... Kaşlarınız yoğun ise kesinlikle bir kaş Wax'ı ile onları tarayın, bu Wax'ların özelliği tüm gün aynı şekli koruyor olması, aynı saç jölesi mantığında.

Sakal Bakımı: Yoğun sakalı olan kişiler için sakal yağlarını tavsiye ediyorum; hem daha parlak hem de daha derli toplu ve bakımlı görünen sakallar için kullanmalısınız...

Dudaklar: Öncelikle dudak bakımı erkek & kadın farketmez, bence çok önemli! Haftalık bakımda dudak Peeling'i ve dudaklar için maskeler benim için olmazsa olmaz. Tüm bu bakımların üstüne soğuktan ve güneşten korumak için kullanılan dudak Stick'leri kullanıp, nemini de koruduğumuz zaman harika öpüllesi dudaklara sahip olabiliriz. :)

Parfüm: İşte son ve en önemli dokunuş! Ben şahsen yürüdüğümde arkada kokuyu bırakan yoğun kokuları seviyorum. Unutmayın koku ve bir insanın size nasıl hissettirdiği asla unutulmaz. Sadece küçük bir tavsiye Eau de Parfum teninize, Eau de Toilette & Cologne'ları kıyafetinize sıkın. Eau de Parfum konsantrasyonu çok daha yüksek olduğu için teninizin ısısı ile çok daha kalıcı olacaktır ve her geçen sürede parfümün tüm notaları ortaya çıkacaktır. Kıyafetinize sıktığınız EDP hem yoğunluğundan olayı leke yapabilir, hemde kumaşın kendi koku ve dokusu ile temas ettiğinde kendi gerçek notalarını vermeyecektir…

Tüm bu tavsiyelerim “Masculine Look” tur...

Yakışıklılığını ortaya çıkarmak isteyen erkekler içindir…