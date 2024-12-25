Yeni yıl makyaj görünümleri

Herkese merhabaaa;

Yeni yıl yaklaşırken o gece herkes en mutlu olacağı şekilde görünsün ve çok eğlensin ;)

Yeni yıl gecesi için size üç görünüm ve bu görünümleri yaratmanız için bazı trikler paylaşıyorum, keyifli okumalar …

Çarpıcı görünüm

1. Baza Hazırlık;

- Cildini iyi bir nemlendiriciyle hazırla ve ardından pürüzsüz bir baz uygula.



2. Fondöten ve Kapatıcı;

- Cilt tonunu eşitlemek için uzun süre kalıcı bir fondöten kullan. Göz altı ve kusurlar için kapatıcı uygula.



3. Göz Makyajı;

- “Dramatik Far” Altın, gümüş veya koyu dumanlı gri gibi çarpıcı tonlar kullan. Göz kapağının katlanma bölgesine koyu bir ton ekleyerek derinlik yarat.

- “Eyeliner” Kalın ve keskin bir kedi gözü eyeliner çek.

- “Kirpikler” Takma kirpiklerle gözlerini ön plana çıkar.



4. “Kaşlar”

- Kaşlarını belirginleştir ve düzgün bir şekilde şekillendir.



5. “Kontür ve Allık”

- Yüz hatlarını belirginleştirmek için kontür yap. Elmacık kemiklerine hafif bir allık uygula.



6. “Aydınlatıcı “

- Yüzüne ışıltı katmak için elmacık kemiklerinin üstüne, burun köprüsüne ve dudak üstüne aydınlatıcı sür.



7. “Dudaklar”

- Koyu kırmızı, bordo veya parlak bir ton seç. Mat veya parlak bir bitiş tercih edebilirsin.



8. “Sabit Sprey”

- Makyajının gece boyu kalıcı olması için sabitleyici sprey kullan.

Bu adımlarla çarpıcı ve göz alıcı bir yeni yıl makyajı elde edebilirsin. İyi eğlenceler!

Doğal Görünüm

Doğal bir yeni yıl makyajı için şu adımları takip edebilirsin:

1. **Cilt Hazırlığı:**

- Cildini nemlendirici ile hazırla. Işıltılı bir baz kullanarak doğal bir parlaklık yarat.



2. **Fondöten ve Kapatıcı:**

- Hafif yapılı bir fondöten veya renkli nemlendirici kullan. Göz altı ve küçük kusurları kapatmak için kapatıcı uygula.



3. **Göz Makyajı:**

- **Far:** Doğal tonlarda (bej, açık kahve) mat bir far uygula. Göz pınarlarına hafif bir ışıltı ekleyebilirsin.

- **Eyeliner:** İnce ve doğal görünümlü bir eyeliner çek veya sadece kirpik diplerini belirginleştir.

- **Maskara:** Kirpiklerine bir veya iki kat maskara sürerek doğal bir hacim ver.



4. **Kaşlar:**

- Kaşlarını tarayıp boşlukları doğal tonlarda bir kalemle doldur.

5. **Allık ve Kontür:**

- Hafif bir allık ile yanaklarına renk kat. Çok hafif bir kontür ile yüz hatlarını belirginleştir.



6. **Aydınlatıcı:**

- Elmacık kemiklerinin üstüne doğal bir ışıltı ekle.

7. **Dudaklar:**

- Dudak renginde bir ruj veya parlatıcı kullanarak doğal bir görünüm sağla.

8. **Sabit Sprey:**

- Makyajının sabit kalması için hafif bir sabitleyici sprey uygula.

Bu adımlarla doğal ve taze bir yeni yıl makyajı elde edebilirsin. Keyifli vakit geçir!

Dramatik görünüm

Dramatik bir yeni yıl makyajı için işte bazı ipuçları:



1. **Baz ve Fondöten:**

- Cildini nemlendir ve pürüzsüz bir baz uygula. Tam kapatıcı bir fondöten kullanarak cilt tonunu eşitle.

2. **Göz Makyajı:**

- **Far:** Siyah, koyu gri veya derin mor gibi dramatik tonlar kullan. Göz kapağının dış köşelerine koyu renk, iç köşelere ise daha açık bir ton uygula.

- **Eyeliner:** Kalın ve keskin bir kedi gözü eyeliner çek. Alt kirpik çizgisine de ince bir hat ekleyebilirsin.

- **Kirpikler:** Yoğun hacimli bir maskara kullan ve takma kirpiklerle gözlerini vurgula.







3. **Kaşlar:**

- Kaşlarını belirginleştir ve düzgünce şekillendir.

4. **Kontür ve Allık:**

- Yüz hatlarını belirginleştirmek için güçlü bir kontür yap. Yanaklara hafif bir allık ekleyerek renk kat.



5. **Aydınlatıcı:**

- Elmacık kemiklerinin üstüne, burun köprüsüne ve kaş altına yoğun aydınlatıcı sür.

6. **Dudaklar:**

- Koyu kırmızı, bordo veya erik tonlarında ruj seç. Mat veya parlak bir bitiş tercih edebilirsin.

7. **Sabit Sprey:**

- Makyajını sabitlemek için güçlü bir sabitleyici sprey kullan.

Bu adımlarla çarpıcı ve dikkat çekici bir yeni yıl makyajı elde edebilirsin. Eğlenceli bir kutlama geçir!

İyi yıllar

Tolga Aybakan