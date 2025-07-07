Türkiye’de “Clean Girl” Estetiğini Temsil Eden Ünlüler

Herkese merhaba,

Maalesef temmuz ayına kötü bir başlangıç yaptık. Orman yangınları hepimizin içini yaktı. Söndürülmüş olması sevindirici olsa da geriye kalan görüntüler ve yanan yerlerin eski haline dönmesi… İşte tam da denildiği gibi: “Zaman her şeyin ilacı.” Orman yangını olan, olmayan fark etmez; gittiğimiz her şehre elimizde en az 10 fidanla gitsek ve onları diksek ne güzel olur… Bence bunu sosyal bir kampanyaya dönüştürebiliriz… ve başarabiliriz. Keşke hepimiz sosyal medyada yediğimizi içtiğimizi paylaşmak yerine diktiğimiz fidanları paylaşsak. Hadi yapalımmm!

Ama tabii ki hayat devam ediyor. Ben bu sayfama yazımı yazmak zorundayım, diğeri o restoranı açmak zorunda, o kafelerde insanlar olmak zorunda… O yüzden yapılan paylaşımlara zorbalık yaparken lütfen mecburiyetleri de düşünün. Ya da şöyle düşünün: Herkesin acıyı yaşama şekli farklıdır, kendini deşarj etme şekli farklıdır. O paylaşım onu mutlu ediyorsa, bırakın paylaşsın. Sosyal medyaya koyduğu bir fotoğraf ile onu duyarlı ya da duyarsız ilan edemeyiz, etmemeliyiz.

Neyse, içimi de döktüysem şimdi bu dönemin bir güzellik trendi ile yazıma başlıyorum.

Konumuz: “CLEAN GIRL”

Peki bu ne? Clean girl ne demek?

“Clean girl” ifadesi, TikTok ve Instagram’da doğan bir güzellik ve yaşam tarzı trendidir. Aslında bir “temiz cilt”, “bakımlı ama abartısız görünüm” idealini temsil eder. Bu akımın özü:

Az makyajla doğal, taze ve sağlıklı görünmek.

⸻

“Clean Girl” Estetiği Ne Demek?

Şu unsurlar öne çıkar:

Parlak ve nemli cilt – Sanki cildine düzenli bakım yapıyorsun, bol su içiyorsun ve uyku düzenin şahane. (Tabii ki bunları gerçekten uygulayın; su için, düzenli uyuyun.)

Doğal kaşlar – Doldurulmamış gibi duran ama taranmış ve sabitlenmiş kaşlar.

Glossy dudaklar – Dudak yağı ya da nemlendirici, şeffaf gloss. Renk değil, parlaklık ön planda.

Islak bitişli allık – Sanki güneşte biraz kızarmışsın gibi, taze yanaklar.

Topuz veya sade saç – Jöle ya da spreyle düzgünce taranmış sade topuzlar (clean girl bun’u duymuşsundur).

Minimal takılar – Altın halka küpeler, sade zincir kolyeler.

Fresh parfüm – Temizlik hissi veren sabunsu, narenciye veya misk bazlı kokular.

⸻

“Clean Girl” Kimdir?

Zendaya, Hailey Bieber, Sofia Richie, Bella Hadid gibi isimler bu estetiğin öncülerindendir.

Aynı zamanda bir “wellness” havası da taşır: spor, smoothieler, meditasyon, doğal içerikler gibi yaşam tarzı ögeleriyle birleşir.

⸻

Türkiye’de “Clean Girl” Estetiğini Temsil Eden Ünlüler

Serenay Sarıkaya

Işıltılı cildi, abartısız makyajları ve sık sık saçlarını sade toplamasıyla tam bir Türk “clean girl”.

Genellikle makyajsız pozları da paylaşır, cilt bakımına özel önem verir.





Melisa Şenolsun

Gündelik hayatta sade, salaş ama özenli tarzıyla bilinir. Cilt tonu eşit, dudak nemli, kaşlar doğal… Reçete tam.





Dilan Çiçek Deniz

Son dönemdeki minimalist saç ve makyaj tercihleriyle dikkat çekiyor. Az ürünle etkileyici olmanın yerli örneklerinden.





Tuba Büyüküstün

Özellikle doğal duruşu, “no makeup makeup” tarzı ve sade şıklığıyla clean girl ruhuna oldukça uygun.

Ayrıca yaş almaya karşı direnmiyor; bu da “temiz” yaş almanın bir versiyonu.





Bensu Soral

Pürüzsüz cilt, fresh görünümler ve sade topuzlar onun imzası gibi. Özellikle yaz aylarında sık sık bu tarzda paylaşımlar yapıyor.



Alina Boz

Gençlik ışıltısı, sade ama belirgin hatlar ve parlamayan ama “canlı” duran cilt görünümüyle clean girl kategorisine oturuyor.



Ahu Yağtu

Daima “sade olan şıktır” mantığı ile giyinen, az makyajı ve doğal görünümlü saçları ile clean girl akımına çok uyanlardan biri.



Burcu Kıratlı

Hayat mottosu: Temiz beslenme, sportif bir hayat tarzını benimseyen biri. Günlük hayatta “no makeup” ve sadelik akımı ile tam bir clean girl diyebiliriz.

Okuduğunuz için çok teşekkürler.

Herkese sağlıklı günler dilerim (bedensel ve ruhsal).

Çok sevgiler,

Tolga Aybakan