Toplumsal baskılar ve güzellik algısı

Herkese merhaba

Bugün bakım yada makyaj yazmak yerine bu konuda size içimi dökmek istedim :)

Çünkü hepimiz inanılmaz bir zorbalığın içinde yaşıyoruz bu zorbalığın ismi “ Dış görünüm” sosyal medyanın ,flitrelerin bizi getirdiği bir durum aslında …



Güzellik nedir peki ?

Güzellik, genellikle estetik bir değer olarak algılanan, hoş ve çekici olanı ifade eden bir kavramdır. Ancak güzellik, kişiden kişiye, kültürden kültüre farklılık gösterir. İşte güzelliğin çeşitli boyutları:

1. **Estetik Güzellik**: Görsel unsurların, simetri, renk, form gibi özelliklerin bir araya gelmesiyle oluşan güzellik. Sanat eserlerinde, doğada veya insanlarda görülebilir.

2. **İçsel Güzellik**: Bir kişinin karakteri, değerleri, samimiyeti ve başkalarına karşı duyduğu empati gibi özellikler. İçsel güzellik, dış görünümden daha kalıcı ve önemli kabul edilir.

3. **Kültürel Güzellik**: Farklı kültürler, güzelliği farklı şekillerde tanımlar. Örneğin, bazı kültürlerde ince bir vücut idealken, diğerlerinde dolgun bir beden tercih edilebilir.

4. **Duygusal Güzellik**: Güzellik, aynı zamanda bir duyguyu ya da bir anıyı da çağrıştırabilir. Bir müzik parçası, bir film sahnesi ya da bir anı güzellik hissi yaratabilir.

5. **Kişisel Güzellik Algısı**: Her birey, kendi deneyimleri ve değerleri doğrultusunda güzellik algısını geliştirir. Bu, kişinin kendine güvenini ve özsaygısını etkileyebilir.

Sonuç olarak, güzellik çok boyutlu bir kavramdır. Hem dış görünüm hem de içsel değerler, güzellik algısını şekillendiren önemli unsurlardır. Güzellik, bireylerin ve toplumların kendilerini ifade etme biçimlerinden biridir.

Standartı bu olsa da bizde şu şekilde ilerliyor özellikle kadınların birbirine yaptığı zorbalık (20 yıl kadınlarla çalıştım)

Mesela bir arkadaşınız botox yaptırıyor ,ve zorla size de yaptırmak istiyor… (bu inanılmaz )

Herkes kalın dudaklı olmalı, herkes zayıf olmalı ki ben çevremde zayıfladıkça çirkinleşen çok insan görüyorum… birde aa sen kilo mu aldın kafaları var ,ben hayatımda kimseye görseli ilgili yorum yapmam, yapacaksam da güzel yanlarını görürüm,açıkçası ben bu tarz insanları çok sığ ve kalitediz buluyorum… benim baktığım şey enerjisi , bana ne kattığı…

İnsanlar sağlık sebeplerinden ,depresyondamin yada yemek yemekten kilo alabilir ve bu kimseyi ilgilendirmez :) lütfen insanlar ile iletişim kurarken gözlerine bakın, kilosuna,üstüne başına bakmayın ve ınlarla vakit geçirirken cep telefonunuz ile ilgikenmeyin tüm bu davranışlar gerçekten çok ayıp….

Aynaya baktığımızda mutluysak sorun yok, bu yüzünüz içinde geçerli ,yüzünüzde en çok nereyi beğeniyorsanız orayı ortaya çıkarın günün sonunda mutlu olalım yeter, çünkü herkes olduğu gibi güzel…ve lütfen başkasını mutlu etmek için kendinizi mutsuz edeceğiniz bir duruma düşürmeyin , önce siz